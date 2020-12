Nell'ultimo weekend dell'anno, l'oroscopo del fine settimana dal 26 al 27 dicembre permetterà ai nativi Bilancia di riprendersi al meglio in amore, grazie a una bella Luna nel segno dei Gemelli, dopo che l'astro argenteo è stato in opposizione, mentre Sagittario avrà modo di rilassarsi e prendersi del tempo per sé. Per il Cancro alcuni cambiamenti saranno imminenti e non potrà proprio rimandare, mentre per l'Acquario ci saranno dei risvolti interessanti soprattutto per i single. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 26 al 17 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: Luna in sestile nel prossimo fine settimana secondo l'oroscopo.

Ottimo cielo dunque dal punto di vista sentimentale per trascorrere un po’ di tempo insieme alla vostra dolce metà, nella più totale spensieratezza. Poco lavoro per fortuna, ma vi concentrerete per bene sui vostri incarichi. Voto - 8-

Toro: ambito lavorativo ottimale per voi nativi del segno. Mentalmente vi sentirete bene e porterete avanti i vostri progetti efficacemente. In amore sabato la Luna sarà ancora nel vostro cielo, e forse avrete un ulteriore regalo da consegnare al partner. Voto - 8

Gemelli: settore professionale in cui vi ritroverete a prendere delle scelte secondo l'oroscopo. Sfera sentimentale invece in miglioramento, grazie alla Luna favorevole fino a lunedì. In ogni caso però meglio fare attenzione perché Venere è ancora opposta.

Voto - 7

Cancro: sarà un fine settimana importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo in quanto alcuni cambiamenti saranno ormai imminenti, e non potranno essere più rimandanti, di conseguenza sarete chiamati a prendere una decisione. Voto - 7

Leone: un cielo tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. La Luna favorevole vi aiuterà a stare in armonia con il partner, soprattutto per coloro nati nella prima decade.

Nel lavoro con Giove negativo non sottovalutate i problemi e siate in grado di reagire. Voto - 7+

Vergine: un cielo piuttosto complicato, soprattutto domenica, quando la Luna sarà negativa. Oltre a essa inoltre, ci sarà anche Venere in quadratura, e in amore sarà necessario correre ai ripari. Bene invece il settore professionale, grazie a Mercurio in trigono dal segno del Capricorno.

Voto - 6,5

Bilancia: avrete modo di riprendervi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna sosterà nel segno dei Gemelli, e vi darà una mano per tornare ad essere felici con il partner. In ambito lavorativo Giove vi renderà più leggero quest'ultimo weekend dell'anno. Voto - 7,5

Scorpione: tornerete a batter cassa dal punto di vista sentimentale in questo fine settimana. La Luna si troverà in una posizione più adatta per dare uno slancio all'intesa di coppia, ultimamente in calo. Settore professionale più che soddisfacente grazie a Mercurio. Voto - 7+

Sagittario: avrete modo di rilassarvi e di non pensare troppo ai vostri problemi o ai vostri impegni al lavoro. Le previsioni zodiacali del prossimo weekend suggeriscono infatti relax insieme alla vostra anima gemella, soprattutto per cercare di rafforzare l'intesa di coppia.

Attenzione però alla Luna opposta che potrebbe causare disagi. Meglio non essere troppo estroversi. Voto - 7,5

Capricorno: tenderete a preoccuparvi delle persone a cui volete bene in questo weekend secondo l'oroscopo. In amore infatti il partner vi vedrà come delle persone estremamente premurose, e la cosa non vi dispiacerà. Voto - 8

Acquario: ottimo fine settimana per voi nativi del segno. Con astri favorevoli come Venere, la Luna e Giove non potrete chiedere di meglio se non vivere felici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single aspettatevi risvolti positivi con la persona che amate. Nel lavoro sentirete che state andando nella direzione giusta con le vostre mansioni. Voto - 9

Pesci: Luna in quadratura nel prossimo fine settimana che non vi metterà a vostro agio in fatto di sentimenti.

Non sarà facile infatti non poter dire ciò che si prova, ma forse con le parole giuste potreste anche riuscirci. Nel lavoro Mercurio vi darà una mano con le vostre mansioni, con la possibilità magari di finire in anticipo. Voto - 6,5