Prosegue la settimana di Natale per tutti i segni zodiacali ed è interessante capire come andrà in particolare la giornata di sabato 26 dicembre 2020. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo e le stelle per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di Santo Stefano

Ariete: in questa giornata potrebbero esserci delle complicazioni a livello sentimentale, soprattutto per le relazioni nate da poco tempo. È possibile però che riceviate una buona notizia.

Toro: è un buon momento per i sentimenti, possibili novità in particolare per le coppie nate negli ultimi tempi. I single è possibile che facciano degli incontri e delle conoscenze particolarmente passionali.

Gemelli: non siate impulsivi, cercate di mantenere autocontrollo se la situazione non va come vorreste. In questo periodo natalizio è possibile che ci siano dei pensieri di troppo da dover gestire.

Cancro: chi vive una storia potrà portare avanti dei progetti di coppia e provare delle belle emozioni. Se avete concluso una relazione da poco tempo, cercate di non rivangare i ricordi, potreste rovinare la giornata a voi e a chi vi sta intorno.

Leone: giornata nervosa per i nati sotto il quinto segno zodiacale, possibili disagi in particolare ad inizio giornata, ma in serata sarà possibile ritrovare energia. Cercate di non essere gelosi e di non creare nervosismi nel vostro rapporto.

Vergine: è una fase positiva per il segno, siete più ottimisti e avete voglia di amare.

Buon momento anche per quel che riguarda il settore professionale.

Astrologia del 26 dicembre per i segni zodiacali

Bilancia: sarà possibile portare avanti un'idea a livello lavorativo, in particolare per chi di recente ha visto rallentamenti in tale campo. Presto arriverà il 2021 e potrete recuperare, anche a livello sentimentale.

Scorpione: quella del 26 dicembre sarà una giornata ideale per riscattarvi, se ci sono state delle problematiche negli ultimi tempi da adesso potrete trovare delle soluzioni.

Sagittario: lasciatevi guidare dal vostro istinto in particolare in campo amoroso, in questo modo potrete gestire al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro, sono possibili opportunità da sfruttare anche nel nuovo anno

Capricorno: rispetto alle giornate precedenti vi sentite più forti, queste feste le passerete in modo tranquillo, momento in particolare di forza anche a livello sentimentale.

Acquario: migliora la situazione rispetto le giornate precedenti e con esse anche il vostro umore. A livello sentimentale è una fase di recupero: sta finendo il nervosismo e vi sentite più disponibili.

Pesci: in arrivo nuove proposte per il segno, è possibile che abbiate dei dubbi, ma potrete fare delle scelte importanti. In queste feste sarà meglio riposare.