L'Oroscopo del giorno di Santo Stefano sarà ricco di sorprese e novità. Il Natale è passato, ma le feste hanno ancora qualcosa di prezioso da donare. Per tracciare le previsioni astrologiche di sabato 26 dicembre è necessario osservare con attenzione la mappa celeste e la posizione dei pianeti. Da qui si evince che Sole, Mercurio e Plutone si troveranno in Capricorno, Luna e Urano in Toro, e Giove e Urano in Acquario. Inoltre Venere sarà in Sagittario, Marte in Ariete e Nettuno in Pesci.

Oroscopo di sabato 26 dicembre: amore per Gemelli, Cancro sorridente

Ariete: le vostre energie subiranno un piccolo calo fisiologico.

Dopo aver trascorso dei giorni movimentati, avrete bisogno di prendervi un po' di tempo solo per voi. Sarà un'occasione per ascoltare i vostri sentimenti e capire come comportarvi. Forse dovrete prendere delle decisioni complicate, ma non vi tirerete indietro. La fiducia in voi stessi non vacillerà in nessuna circostanza. Voto: 8

Toro: sarà una giornata un po' incerta dal punto di vista sentimentale. La comunicazione con il partner perderà il solito ardore e si trasformerà in un dialogo poco produttivo. Non riuscirete a confrontarvi serenamente perché avrete paura di essere giudicati. Un po' di sollievo giungerà dalle vostre attività preferite che vi permetteranno di risollevare l'umore. Attenzione a rispettare i vostri ritmi e quelli degli altri.

Voto: 6,5

Gemelli: l'amore verso la famiglia vi accompagnerà anche durante il giorno di Santo Stefano. La vicinanza dei vostri cari vi darà fiducia e vi aiuterà a parlare di questioni di estrema importanza. Forse durante le vostre rivelazioni proverete un po' di imbarazzo, ma dopo vi sentirete meglio. Riceverete consigli preziosi che potrete mettere in pratica fin da subito.

Attenzione a non trascurare la vostra felicità. Voto: 7

Cancro: avrete un sorriso da donare ad ogni persona che interagirà con voi. Sarete consapevoli delle difficoltà del momento, ma desidererete portare gioia nei cuori delle persone. Avrete in mente molti progetti da realizzare per i giorni successivi, però, per il momento, riterrete prematuro parlarne.

La vostra presenza rallegrerà gli animi degli amici. Voto: 7,5

Leone sognatore, relax per Scorpione

Leone: i vostri sogni prenderanno una direzione particolare e imprevedibile. Nonostante l'incertezza verso il futuro, vi sentirete pronti a sfruttare al meglio tutte le vostre qualità. Forse ci vorrà un po' di tempo per ritrovare il giusto ritmo, però alla fine tutto tornerà al suo posto. Il partner vi dedicherà delle attenzioni molto speciali. Il suo romanticismo farà breccia nel vostro cuore e vi sorprenderà. Voto: 7,5

Vergine: amerete chiacchierare con le persone che vi saranno accanto e tenderete a spaziare da un argomento all'altro. Alcuni apprezzeranno la vostra loquacità, mentre altri vorranno trascorrere una giornata più silenziosa. Avrete modo di sfruttare tutte le vostre capacità creative, ma non sarete molto felici del risultato.

Per fortuna potrete sistemare le cose. Attenzione a non esagerare con il cibo. Voto: 6

Bilancia: godrete della presenza dei vostri familiari e sarete felici di poter condividere i vostri sogni con loro. Purtroppo avrete qualche preoccupazione di lavoro. Anche se le vacanze non sono ancora finite, comincerete a pensare a tutte le cose che dovrete fare e alle responsabilità che peseranno sulle vostre spalle. Sarete orgogliosi ma anche un po' spaventati. Attenzione a non permettere all'ansia di prendere il sopravvento. Voto: 6,5

Scorpione: avrete qualche disturbo gastrointestinale a causa di ciò che avete mangiato durante il giorno di Natale. Vi pentirete un po' della vostra golosità, ma basterà qualche rimedio naturale per stare meglio. Cercherete di trascorrere una giornata rilassante, in compagnia dei vostri affetti più cari.

Metterete al bando qualunque tipo di preoccupazione e vi concentrerete solo sulle cose belle. Attenzione a non trascurare il partner. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrali del 26 dicembre: Sagittario fiducioso, Acquario protagonista

Sagittario: la fiducia in voi stessi avrà un'impennata positiva. Farete un bilancio dell'anno e vi renderete conto di poter essere soddisfatti. Ci saranno delle cose che desidererete migliorare e altre che ancora non siete riusciti a realizzare, ma la speranza verso il futuro non vi abbandonerà. Anche il partner vi dimostrerà tutta la sua stima, ma ricordate di dedicargli anche voi parole gentili. Voto: 7

Capricorno: rimarrete un po' delusi dal vostro partner. Vi dirà qualcosa che vi lascerà con l'amaro in bocca. Sarà fondamentale porre attenzione anche alla sua gestualità corporea perché, a volte, le parole possono essere facilmente fraintendibili.

La cosa migliore sarà non farvi travolgere dalla frustrazione. Con un pizzico d'inventiva e un po' di pazienza riuscirete a fare chiarezza. Voto: 5,5

Acquario: sarà impossibile per voi rimanere lontani dall'affetto dei vostri cari. Vi sentirete al centro dell'attenzione e non disdegnerete un po' di protagonismo. Avrete tanti sentimenti positivi da donare, ma dovrete fare attenzione alle parole che userete. Infatti alcune osservazioni potrebbero causare del risentimento negli altri. L'arma migliore sarà l'empatia e l'ascolto attivo. Voto: 7,5

Pesci: avrete la sensazione di essere catapultati in un mondo totalmente nuovo e diverso. Ci saranno delle cose che non riuscirete a riconoscere e altre che non apprezzerete più. Il rapporto con il partner, soprattutto durante le prime ore del giorno, sarà un po' turbolento.

Dovrete raggiungere un compromesso su svariati argomenti. Per fortuna il rispetto reciproco vi sarà di aiuto. Voto: 5