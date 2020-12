Il mese di dicembre sta ormai per concludersi, lasciando spazio un gennaio in grado di donare tante emozioni, ma anche qualche nota di stress e malinconia. L'Oroscopo di questa settimana, che include il primo weekend del 2021, preannuncia l'arrivo di giornate di tensioni per alcuni segni zodiacali, come nel caso dell'Ariete, costretta a dover fronteggiare qualche nota di nervosismo che non passa certo inosservata, e il Cancro, obbligato a contrastare continuamente l'avanzare dello stress. Il nuovo anno, invece, sembra iniziare veramente bene per i nati sotto al segno del Sagittario, pronti a godersi qualche serata in piena intimità con il partner, e del Capricorno, in grado di accogliere le varie soddisfazioni che la vita ha deciso di regalargli.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio relativamente alla settimana dal 28 dicembre fino al 3 gennaio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto all'influenza di questo segno zodiacale dovrà prepararsi a fronteggiare giornate intense e bagnate da qualche nota di nervosismo. Non tutto andrà secondo i propri piani e ci si potrebbe trovare costretti a fare "inversione" per ripiegare sui propri passi ed escogitare una nuova strategia per affrontare i prossimi giorni. La vicinanza del partner e delle persone amate potrebbero essere fondamentali e non mancherà mai.

Toro - allegro come sempre, il segno del Toro potrà farsi notare e venire etichettato come "l'anima della festa". Nonostante le restrizioni attualmente in vigore e le difficoltà generali, i nativi di questo segno zodiacale saranno in grado di animare le serate delle varie festività senza troppi problemi, portando così il sorriso sulle labbra delle persone amate.

Gemelli - con Venere in opposizione, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana, il segno dei Gemelli dovrà fare molta attenzione nei modi che sceglierà di utilizzare per porsi nei confronti del proprio partner. L'amore non mancherà di certo e la forza della coppia non verrà messa in discussione, ma per continuare ad essere forti insieme bisognerà aprirsi al dialogo in entrambi i fronti.

Cancro - anche per il segno del Cancro, stando alle previsioni dell'oroscopo, sta per avvicinarsi un'ondata di stress a cui dover fare fronte senza mai abbassare la guardia. La vicinanza della famiglia sarà di grande aiuto nei momenti difficili ed il calore che è in grado di mostrare non farà mai sentire solo chi è nato sotto a questo segno zodiacale.

"Amate e sarete amati", recita un vecchio detto.

Leone - con la Luna a favore, questo nuovo anno non può che iniziare nel migliore dei modi. Il sorriso sulle labbra non smetterà di esistere e di palesarsi al prossimo, rendendosi alle volte anche contagioso, ma non bisognerà mai abbassare la guardia. Meglio festeggiare nei momenti di quiete e non nei momenti di burrasca.

Vergine - secondo l'oroscopo, il 2021 non poteva iniziare diversamente: dopo un periodo di calma piatta, la vita di coppia doveva in qualche modo agitarsi un po'. La nascita di qualche piccola discussione potrebbe portare ad un innalzamento dei livelli di stress, che continueranno comunque ad essere gestibili e non intaccheranno negativamente la vita di coppia. Stringere i denti per qualche giorno e contare sulla presenza della persona amata risulta essere l'unica soluzione plausibile.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - dopo un periodo natalizio passato nel migliore dei modi, nonostante il rispetto delle limitazioni imposte dal governo, i nativi della Bilancia potranno ritrovarsi costretti a fare i conti con qualche nota di stanchezza inaspettata. L'oroscopo preannuncia l'arrivo di giornate interessanti che potranno essere colte solamente dalle persone più attente ai dettagli.

Scorpione - l'oroscopo della settimana consiglia allo Scorpione di fare molta attenzione non solo al modo in cui si pone verso gli altri, ma anche alle parole che decide di utilizzare. Il nervosismo potrebbe annebbiare la mente e spingere i nativi di questo segno a pronunciare parole poco garbate e, soprattutto, che non si aveva l'intenzione di rivolgere alla persona che si ha di fronte.

Quindi è consigliabile abituarsi a riflettere qualche istante prima di dare una risposta.

Sagittario - è bene prepararsi ad accogliere giornate veramente fortunate e piene di emozioni. I sentimenti che si provano verso il partner saranno ampliati grazie a una posizione astrale ottimale e non si potrà cerco fuggire da una o più serate all'insegna del divertimento e dell'amore vero. Scambiarsi tenerezze con la persona amata non è di certo una cattiva idea, soprattutto in queste sere considerate da molti le più tranquille.

Capricorno - qualche soddisfazione giungerà finalmente anche per il Capricorno, rallegrandolo e rendendolo sempre più fiducioso nelle proprie capacità. Un segno come questo è in grado di non abbattersi mai e di mostrare i denti anche nelle situazioni più complicate da superare, aiutando sempre le persone che ne hanno bisogno e mostrandosi pronto a dare il meglio pur di ottenere qualcosa e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Acquario - qualche astro in opposizione potrebbe mettere i bastoni fra le ruote all'Acquario, costringendolo a modificare il proprio cammino per non allontanarsi troppo dal raggiungimento dei propri obiettivi. Riuscire a restare costantemente sulla strada giusta sembra essere una vera e propria impresa, ma basterà avere fede e fiducia nelle proprie capacità per non arrendersi.

Pesci - attenzione alle discussioni: secondo l'oroscopo di questa settimana, il segno dei Pesci dovrà prepararsi ad affrontare la nascita di discussioni non solo all'interno della vita di coppia, ma anche in ambito lavorativo. Riuscire a mantenere la calma non sarà così semplice come si potrebbe immaginare, eppure sarà necessario non perderla mai, per non danneggiare ulteriormente i vari rapporti con la persona che si ha di fronte.