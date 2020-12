L'ultima giornata della prima settimana del mese di dicembre sta per prendere il via. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali di domenica 6 dicembre 2020 con le novità che porteranno in amore e nel lavoro le varie stelle e pianeti.

Oroscopo del 6 dicembre per la prima sestina zodiacale

Ariete: in amore questo momento è positivo e le stelle sono dalla vostra parte. Ci sarà la possibilità di programmare qualcosa di bello con la persona amata. Nel lavoro ci saranno delle situazioni migliori rispetto al passato.

Toro: per i sentimenti questa giornata potrebbe vedervi contro qualcuno, ma dalla della serata le cose miglioreranno.

Nel lavoro attenzione alle questioni di carattere economico, ci saranno delle decisioni da prendere.

Gemelli: a livello sentimentale alcuni pianeti vi aiuteranno a riprendere un rapporto interrotto da alcuni giorni. Nel lavoro le collaborazioni sono valide ed i rapporti con soci positivi.

Cancro: in amore non mancherà energia, sfruttate questo momento per vivere emozioni positive con chi sta al vostro fianco. A livello lavorativo, a causa di Marte in opposizione, potrebbe esserci qualche disguido.

Leone: per i sentimenti, grazie alla Luna nel segno, si potrà avere un momento di maggiore forza che aiuterà nelle relazioni con la persona amata. Nel lavoro ci saranno delle questioni da saper gestire, qualcuno però potrà essere dalla vostra parte.

Vergine: a livello amoroso sarà importante in questa giornata vivere al meglio le relazioni e non lasciarle in secondo piano. Fortunatamente vivete un momento positivo. Nel lavoro avete ottenuto qualcosa in più del solito e non mancherà una nuova proposta nei prossimi giorni.

Previsioni e oroscopo del 6 dicembre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale è meglio lasciare da parte le difficoltà e provare risolvere i problemi.

Nel lavoro qualcuno ha intenzione di cambiare ruolo o di spostarsi.

Scorpione: per i sentimenti questa giornata vi vede piuttosto nervosi, attenzione a non portare agitazione nella vostra storia. Nel lavoro -grazie ad alcuni pianeti favorevoli - vi sentite più forti e in grado di affrontare le difficoltà.

Sagittario: in amore siete più forti rispetto agli ultimi giorni e c'è una maggiore serenità.

A livello lavorativo è meglio evitare di creare troppa confusione nella gestione di alcuni impegni.

Capricorno: per i sentimenti ci sarà la possibilità di recuperare in questa nuova giornata. Siete più sicuri e vi sentite più forti nelle relazioni. Nel lavoro avete una nuova energia, anche se non siete ancora arrivati dove vorreste.

Acquario: per i sentimenti è meglio fare attenzione nelle discussioni e dosare bene le parole. Nel lavoro molti stanno vivendo un buon momento, un cambiamento potrebbe arrivare a breve.

Pesci: in amore vi sentite più sereni, attenzione soltanto a qualche piccolo dubbio che potrebbe nascere. Nel lavoro vi sentite più forti e questo momento positivo durerà anche nei prossimi giorni