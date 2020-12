Per tutti e dodici i segni zodiacali sta per arrivare una nuova giornata, venerdì 4 dicembre, che porterà diverse novità e cambiamenti astrologici ai segni in amore e nel lavoro. In particolare si prevedono dei momenti interessanti in ambito sentimentale per il Toro e delle scelte di lavoro da fare per il Cancro. Approfondiamo tutti i dettagli leggendo l'Oroscopo del giorno.

L'astrologia del 4 dicembre per i segni della prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata qualcuno potrà essere contro di voi, per questo motivo potreste anche prendervela. Fortunatamente si andrà a recuperare in serata.

Nel lavoro, nonostante abbiate tante cose da fare, l'importante è mantenere un certo controllo.

Toro: per i sentimenti con la persona che sta al vostro fianco potreste vivere dei momenti interessanti. Non mancano le novità. Nel lavoro al momento ci sono maggiori energie da spendere rispetto al passato.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbero esserci delle tensioni e delle discussioni con la persona amata. Questo momento vi vede abbastanza nervosi. Nel lavoro ci saranno da gestire con attenzione alcune questioni di carattere economico.

Cancro: in amore vi sentite più forti in questo periodo. Nel complesso sarà una giornata positiva. A livello lavorativo ci sono alcune scelte da fare, quindi sarà necessario effettivamente capire quello che volete.

Leone: a livello sentimentale sentite un miglioramento nei rapporti con la persona che sta al vostro fianco. Il momento è buono. Nel lavoro dovrete soltanto fare attenzione ai rapporti con gli altri, ma nel complesso tutto va al meglio.

Vergine: le prossime ore potrebbero vedervi agitati in amore. Meglio gestire al meglio i rapporti con gli altri.

Nel lavoro è un momento che potrebbe essere abbastanza conflittuale, specie in caso di un eccessivo nervosismo.

Previsioni e oroscopo del 4 dicembre: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è un momento importante e potrebbe portare novità positive. Complessivamente è possibile un buon recupero.

Nel lavoro non mancherà un momento di rivalsa per voi.

Scorpione: in amore le cose attualmente sono positive, anche in queste ore vivrete maggiori momenti emozionanti e di passione. A livello lavorativo le cose vanno meglio rispetto al passato recente.

Sagittario: a livello sentimentale, a causa di un po' di agitazione, potreste andare incontro ad alcune difficoltà in una storia. Meglio pesare le parole e riflettere prima di dire come la pensiate. A livello lavorativo la giornata porterà diversi impegni, ma nel complesso supererete tutto.

Capricorno: per i sentimenti le coppie che stanno insieme da tempo vivranno un momento migliore rispetto al recente passato. I rapporti sono favoriti. Nel lavoro i nuovi incontri saranno importanti da qui ai prossimi mesi.

Acquario: a livello amoroso, per chi è single da tempo, questa è una giornata che potrebbe regalare qualche emozione in più. Nel lavoro è meglio gestire con calma tutte le spese.

Pesci: in amore state vivendo un momento di recupero, vi sentite più tranquilli e più accondiscendenti con la persona amata. Nel lavoro è un periodo positivo che vi permetterà di recuperare.