Anche il primo weekend del mese di dicembre si prepara a uscire di scena per lasciare il posto a una nuova settimana, quella compresa fra lunedì 7 e domenica 13 dicembre, che proviamo ad analizzare grazie a un oroscopo a dir poco interessante. Nonostante qualche calo di "tensione" durante il periodo appena trascorso i nati sotto ai segni di Pesci e Scorpione potranno godersi delle giornate all'insegna della pura passione. Riuscire a organizzare la serata "perfetta" non è così semplice come si potrebbe immaginare, ma con qualche piccolo sforzo si potranno ottenere i risultati sperati. La preoccupazione potrebbe invece incupire il segno del Toro e causare la nascita di qualche battibecco all'interno della vita di coppia, mentre l'Ariete potrà godersi un'intera settimana pregna di fortuna.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale potranno godere dei frutti che la settimana ha deciso di donare con molta gentilezza. La fortuna permetterà loro di affrontare situazioni particolari a testa alta e raggiungendo i giusto risultati. Chi ha deciso di rischiare un po' di più potrebbe non riuscire al primo tentativo nel proprio intento, ma basterà perseverare per migliorare la situazione.

Toro - l'Oroscopo di questo nuovo periodo non si preannuncia essere così positivo come sperato. In ambito sentimentale potrebbero subentrare delle discussioni e preoccupazioni che non erano assolutamente state prese in considerazione e che, a lungo andare, potrebbero mettere a dura prova la vita di coppia.

Attenzione a non esagerare con le parole: tirare troppo la corda potrebbe portare a una definitiva rottura.

Gemelli - l'inizio settimana sarà nervoso. A causare questo innalzamento dei livelli di stress, con molta probabilità, potrebbe essere la mole forse eccessiva di lavoro e un equilibrio interiore non raggiunto in tempo. Fortunatamente, con l'arrivo del weekend, la situazione potrebbe via via migliorare.

Se si vuole portare a compimento un impegno preso in questo periodo converrà attendere le giornate successive a quella di mercoledì.

Cancro - buone notizie si ergono all'orizzonte per coloro che sono già riusciti a trovare la propria dolce metà. L'oroscopo della seconda settimana di dicembre preannuncia l'arrivo di comunicazioni tanto positive quanto inaspettate ed in grado di portare il sorriso sulle labbra di questo segno.

Concedersi qualche giornata di intimità con il proprio partner non può che portare miglioramenti nella vita di coppia.

Leone - qualche piccolo problemino di cuore, specialmente con l'innalzarsi della mole di lavoro a causa del periodo natalizio, potrebbe sopraggiungere con fin troppa facilità e portare alla nascita di discussioni e battibecchi futili e fastidiosi all'interno della vita coniugale. Il partner potrebbe non essere sempre accondiscendente e riversare sul Leone tutto quello che fino a questo momento ha preferito tenersi dentro per timore di ferire la persona amata.

Vergine - anche per questo segno si prospetta un'intera settimana all'insegna della passione e del sentimentalismo. Aprire il proprio cuore e mettere a nudo quelli che sono i propri sentimenti non farà altro che migliorare la situazione sentimentale e portare, nei giusti tempi, qualche pizzico di pepe in più all'interno della vita di coppia.

Attenzione a non esagerare con le richieste: l'amore e la passione non devono mai essere a senso unico.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - con qualche astro in opposizione non risulterà semplice raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati. Affidarsi completamente alla fortuna non servirà a nulla, specialmente in questo periodo, e risulterà necessario e doveroso imboccarsi le maniche e darsi da fare per evitare di allontanarsi troppo dal traguardo. L'oroscopo della Bilancia, per il momento, non lo si può considerare così positivo come nei giorni appena trascorsi.

Scorpione - il segno dello Scorpione farà compagnia ai nati sotto al segno di Vergine e Pesci per tutta la durata del periodo in questione. La passione non accennerà ad abbandonare le giornate che stanno per sopraggiungere e la vita di coppia risulterà piacevolmente più movimentata.

Nessun problema, almeno in apparenza, sul lavoro.

Sagittario - periodo decisamente ottimale anche per coloro nati sotto al segno del Sagittario. Nonostante la situazione a livello mondiale non sembra essere tra le migliori, il Sagittario sarà in grado di ritrovare il proprio equilibrio interiore ed affrontare a testa alta e con una nuova carica di energie positive questa settimana.

Capricorno - la stanchezza potrebbe iniziare a farsi sentire, specialmente con il sopraggiungere della giornata di giovedì, costringendo il Capricorno a ritagliarsi un attimo di meritato riposo e staccare la spina per un po'. Riuscire a ricaricare le pile anche per un paio d'ore risulterà essere un vero e proprio toccasana non solo per la mente, ma anche per il corpo.

Attenzione, quindi, a non strafare.

Acquario - con Venere in opposizione, secondo l'e previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno dell'Acquario non potrà godersi i frutti e la tranquillità del vero amore. Con discussioni e dibattiti ormai all'ordine del giorno risulterà abbastanza complicato riuscire a trovare un punto di comune accordo con il partner per mettere a tacere i numerosi dubbi scaturiti nel tempo.

Pesci - nonostante una Luna in opposizione, il segno dei Pesci potrà fortunatamente palesare la propria passione nei confronti del partner. Con un oroscopo così a favore non si potrà di certo affrontare la settimana senza quel briciolo di pazzia in grado di rallegrare e movimentare la vita di coppia.