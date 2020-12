Una nuova settimana sta per prendere il via per tutti i segni. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 dicembre 2020 con i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro grazie a stelle e pianeti.

Ariete: in amore giornata che porterà a risolvere i problemi nati ultimamente. Nel lavoro l'inizio della nuova settimana vi porterà a vivere qualcosa di positivo.

Toro: per i sentimenti i rapporti sono favoriti, in particolare con una persona della Vergine. Nel lavoro al momento manca un po' di energia, per questo motivo meglio evitare di fare troppo.

Gemelli: a livello sentimentale meglio evitare di accendere qualche discussione con la persona amata.

Nel lavoro non mancheranno nuovi progetti e nuove opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Cancro: in amore, visto che alcuni pianeti sono in opposizione al momento potreste vivere qualche momento di tensione in più. A livello lavorativo non mancherà qualche polemica con soci e collaboratori.

Leone: a livello sentimentale c'è una maggiore forza che vi aiuta a vivere al meglio i rapporti con gli altri. Nel lavoro diversi i progetti che sono partiti, ma ora sarà necessario valutare quale strada prendere.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale non manca qualche dubbio nei sentimenti. Ci saranno delle perplessità da superare. Nel lavoro momento positivo, vivrete buoni momenti e nuove opportunità.

Previsioni e oroscopo del 7 dicembre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore attenzione ad alcune discussioni che potranno nascere in questa giornata, non mancheranno delle tensioni. Nel lavoro ci saranno alcune difficoltà da dover superare, per questo motivo attenzione alle parole.

Scorpione: in amore momento interessante che vi permette di mettervi alle spalle alcune problematiche nate di recente.

Evitate solo dibdire troppo. Nel lavoro manca un po' di energia, per questo motivo potreste sentirvi maggiormente tesi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale momento positivo per i sentimenti, potreste programmare qualcosa di interessante con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro attenzione a qualche momento di stress eccessivo.

Capricorno: per i sentimenti questa giornata porterà qualche momento di nervosismo in più da dover gestire. Nel lavoro vi sentite stanchi, per questo motivo cercate di mettervi alle spalle alcune tensioni.

Acquario: a livello amoroso momento positivo, in particolare per i single del segno che vogliono iniziare un nuovo rapporto. A livello lavorativo ci saranno diverse cose da fare.

Pesci: in amore giornata che vi permetterà di rimettervi in gioco e di dire come la pensate. State recuperando energia. Nel lavoro tornate ad essere protagonisti.