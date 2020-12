Per tutti e dodici segni zodiacali sta per prendere il via la giornata del 15 dicembre 2020. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che vi permetterà di recuperare alcuni rapporti, dovrete solo fare attenzione alla Luna in opposizione che porterà qualche tensione in più. Nel lavoro meglio impegnarsi di più in questo momento visto che le cose vanno meglio.

Toro: per i sentimenti cielo che vi permette di superare alcune tensioni con le persone amata. Non è comunque un periodo negativo. Nel lavoro gli impegni sono diversi in quest'ultimo periodo, siete comunque forti.

Gemelli: a livello sentimentale, se ci sono stati dei problemi meglio fare attenzione in questa parte della settimana. Nel lavoro alcuni hanno iniziato qualcosa di nuovo, altri invece hanno voglia di cambiare le carte in tavola.

Cancro: in amore attenzione nei rapporti con la persona che sta al vostro fianco, gestite al meglio le parole. A livello lavorativo ci saranno da gestire alcune polemiche per quanto riguarda i nuovi progetti.

Leone: a livello sentimentale questa fase del mese aiuta, sono favoriti anche i nuovi incontri. Nel lavoro ci sarà la possibilità di varare un nuovo progetto visto che il periodo è favorevole.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale alcune complicazioni in amore sono finalmente superate. Avrete la possibilità di vivere delle belle emozioni in questa giornata.

Nel lavoro qualcuno ha voglia di fare dei cambiamenti, non mancano di certo le novità.

Previsioni e oroscopo del 15 dicembre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore si va verso un momento di recupero nella coppia, le difficoltà degli ultimi giorni sono alle spalle. Nel lavoro meglio evitare di fare troppo e di azzardare.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale momento favorevole per i sentimenti, ci sarà anche la possibilità di mettere a punto nuove conoscenze.

A livello lavorativo momento che vi vede protagonisti, riuscirete a gestire al meglio le vostre idee.

Sagittario: per i sentimenti questa giornata porterà dei momenti di difficoltà da saper gestire, per questo motivo meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro non mancano le nuove opportunità, ma molto dipenderà dall'impegno da parte vostra.

Capricorno: a livello sentimentale questa giornata potrebbe comportare alcuni momenti di crisi a causa delle stelle che non sono dalla vostra parte. Nel lavoro momento di ripresa, avrete la possibilità di rivedere alcune questioni contrattuali.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, per i sentimenti un momento interessante, le nuove storie vivono momenti positivi. Nel lavoro gestite al meglio tutti gli impegni che arriveranno.

Pesci: in amore momento positivo che porta una maggiore forza ed energia. Nel lavoro state progettando qualcosa di nuovo da qui alla fine dell'anno.