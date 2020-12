L'Oroscopo di domani 4 dicembre regala ancora nuove predizioni in vista della giornata di venerdì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Nel periodo analizzato, l'Astrologia quotidiana svela un nuovo transito messo in atto dall'astro terrestre. Ebbene, questo venerdì alle ore 13:52 assisteremo alla formazione della splendida figura astrale offerta dalla Luna in Leone. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto i migliori in assoluto, ovviamente andando a pescare all'interno della ristretta cerchia riservata ai sei segni in analisi.

Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri saranno solamente tre segni in particolare: Leone - top del giorno, Capricorno e Acquario - cinque stelle. Una menzione speciale per l'Ariete, segno indicato dall'Astrologia molto positivo in amore.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 4 dicembre

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati a fine (quasi) del percorso settimanale? In questo caso, di certo torna molto utile consultare la nostra classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata del 4 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del momento?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna in Leone;

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 4 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 4 dicembre al segno dell'Ariete annuncia un periodo nitido e sincero, ottimo soprattutto per le situazioni d'amore. Diciamo pure che, se non sarà una giornata totalmente fortunata al 100%, poco potrebbe mancare affinché diventi una tra le migliori dell'attuale mese. In campo sentimentale il segno vola: migliorerà l'atmosfera e l'amore sarà davvero una sorgente da cui trarre piacere, energia, serenità e gioia di vivere.

Questo venerdì sì che sarete in piena forma, con la bella complicità del Cielo; aspettatevi azione, divertimento, coccole a ruota libera. Sarà sufficiente guardarsi dentro per ritrovare la guida del cuore e recuperare serenità e socievolezza. Single, i lati migliori del vostro carattere verranno risvegliati: vi sentirete in pace con voi stessi ed avrete tanta voglia di far del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo ed aiutate un conoscente che sapete essere in difficoltà, offrendo anche solo un po' di compagnia. Nel lavoro, la positiva ed armonica presenza della Luna risulterà sulla vostra pelle come una carezza inattesa ed improvvisa. Sarà un giorno fortunato per le nuove imprese, i cambiamenti d'attività o di ambiente.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì valutano abbastanza negativamente il momento. Almeno questo è il responso restituito dalle effemeridi quotidiane e messo in chiaro nella attuali predizioni. In amore, sotto lo sguardo "antipatico" della Luna, torneranno alla ribalta tensioni e incomprensioni, mentre l'umore potrebbe seguire lo stesso percorso, inabissandosi. Interrogatevi sui motivi della vostra malinconia, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Cercate invece di mutare la tensione del momento verso il partner, trasformandola in passione. Single, vi troverete ad un bivio importante: riflettete bene prima di fare la vostra scelta definitiva.

Se state vivendo un periodo un po' delicato, evitate i cambiamenti drastici, per quanto vi possano attirare. Nel lavoro, la situazione planetaria non appare particolarmente brillante, tuttavia sarete in grado di fronteggiare una momentanea flessione. Assecondate i buoni suggerimenti: limitare azioni e decisioni astenendosi dal dare giudizi. Rimandate spese ed acquisti al momento non necessari. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che sarà un venerdì discretamente in linea con le attese ed anche sufficientemente buono. In generale, quel vostro ultimo progetto potrebbe risultare molto convincente e facile a realizzarsi.

Guarderete alla vita da un altro punto di vista e vedrete finalmente la soluzione ad un problema. Così riuscirete a trasmettere al partner tutti i vostri sinceri sentimenti, rendendo il periodo felice e sereno. Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà distendendo i sensi. Gli astri vi invitano a riflettere su quello che avete intorno. Scoprirete tanto amore che nemmeno immaginavate e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel che da troppo tempo tiene prigionieri i vostri veri sentimenti. Nel lavoro, sarà una giornata importante, secondo le stelle avrete una linfa vitale esplosiva. Verrete sicuramente notati ed otterrete le giuste attenzioni che aspettavate da tempo. Voto 8.

Oroscopo venerdì 4 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica che sarà particolarmente invitante già a partire dalla prima mattinata, sicuramente indirizzata verso una generale positività. Intanto non accanitevi troppo per ottenere ciò che volete: tenete sotto controllo lo stress. La Luna vi regalerà un giorno piacevole e costruttivo, durante il quale potrete prendere iniziative o sorprendere il partner con qualche cosa di audace. I vostri desideri potranno finalmente, almeno in parte, realizzarsi: sarete contenti della vostra vita a due. Single, non vi sentirete più quelli di un tempo: adesso siete diversi, più maturi e sicuri di voi.

Ciò di cui avete bisogno ora sarà una relazione stabile e duratura che vi assicuri un futuro felice. Non sottovalutate la forza dirompente dei sentimenti: sappiate che un colpo di fulmine improvviso potrebbe far perdere completamente la testa e magari innamorare perdutamente. Nel lavoro, la Luna rafforzerà l'ottimismo e la fiducia nelle vostre capacità, rendendo questo venerdì senza dubbio fortunato sul piano dei guadagni. Un cielo amico sosterrà le vostre iniziative. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. L'oroscopo quotidiano prevede che il prossimo venerdì sarà pieno e benevolo per voi nativi, in tanti casi anche molto fortunato. In amore, comincerete a ritrovare voi stessi, grazie all'arrivo della Luna nel vostro segno.

In tanti avrete la situazione planetaria favorevole, il che stimolerà la voglia di novità o di conquista di un obiettivo. Il periodo oltre a rendervi strategici, dolci e sensuali con il partner vi stimolerà a fare qualcosa di nuovo. Single, sentirete di avere una marcia in più e sarete pronti ad usarla per trovare nuova gioia in ambito sentimentale. La Luna vi porterà novità sul fronte delle amicizie mettendovi in contatto con persone con cui potreste sentire sin da subito una forte sintonia. Nel lavoro, tutto sarà perfetto e, se avete un'attività autonoma, proverete il gusto di sperimentare soluzioni nuove, di cambiare alcuni programmi per essere vincenti su tutto. Voto 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, venerdì 4 dicembre, prevede una giornata discreta sotto tanti punti di vista. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte dei nativi (ascendente permettendo, ovvio!). Per questo gli astri del momento vi chiedono di puntare tutto sull'intraprendenza. In campo sentimentale, le stelle dispiegheranno i loro favori verso chi cercherà maggiore passione nel rapporto di coppia o soltanto qualcosa di nuovo. Momenti speciali attendono coloro che sono già felicemente innamorati e ricambiati; a tutti gli altri diciamo che "la speranza è l'ultima a morire". Single, la vostra sfera emotiva si addolcirà e la tenerezza caratterizzerà ogni aspetto della giornata. Riuscirete certamente a comunicare facilmente i vostri sentimenti.

Conquistate la vostra serenità e fatene tesoro prezioso: c’è forse qualcosa nella vita che vale di più? Nel lavoro, se vi sentiste insofferenti verso le solite situazioni, cercate di modificare qualche particolare creando stimoli momentanei. Le possibilità di successo e nuovi guadagni ci saranno sicuramente, ma bisognerà scansare e disarmare i rivali. Una certa vena creativa riaffiorerà in voi e vi farà ottenere buoni risultati. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.