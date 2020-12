Nella giornata del 27 dicembre ci sarà spazio per sentimenti e riflessioni. Alcuni segni trascorreranno una giornata serena, circondati dall'amore del partner, mentre altri dovranno fare i conti con le proprie scelte. L'Oroscopo di domenica 27 dicembre sarà caratterizzato dalla mancanza di stabilità. Tutto sarà in movimento e nasconderà grandi sorpresi.

Nella volte celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Sole e Mercurio e di Giove e Saturno. Il trigono sarà presente tra Sole e Urano, Luna e Saturno e Mercurio e Urano. Inoltre, Marte sarà in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 27 dicembre. Verranno citati tutti i dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 27 dicembre: confusione per Ariete, Toro distaccato

Ariete: vi sentirete confusi e poco propensi a gestire le vostre emozioni. Verrete travolti da un vortice di incertezza che avrà ripercussioni negative sul vostro umore. Cercherete l'affetto degli amici più cari, ma tutti vi sembreranno troppo impegnati per pensare a voi. La cosa migliore sarà non farvi prendere dallo sconforto e continuare a credere nella collaborazione reciproca. Un aiuto giungerà da una fonte inaspettata. Voto: 6

Toro: il partner cercherà di attirare la vostra attenzione in tutti i modi possibili, ma voi sarete concentrati su altro.

Darete poca importanza al legame di coppia perché avrete molte cose da sistemare. Questo, purtroppo, potrebbe causare delle fratture non facili da risanare. Le previsioni zodiacali consigliano di provare a dedicare un po' di tempo a ogni aspetto della vostra vita: sicuramente non ve ne pentirete. Voto: 6.5

Gemelli: la paura per il futuro vi spingerà a muovervi cautamente.

Preferirete rimandare il momento della scelta perché vorrete avere tempo per riflettere. Giungerete a una nuova consapevolezza che potrebbe cambiare il vostro percorso. Sarà qualcosa che vi lascerà interdetti e un po' perplessi, ma che donerà vivacità alla giornata. L'amore del partner sarà fondamentale. Voto: 6.5

Cancro: cercherete di allontanare la nostalgia e la tristezza perché vorrete dedicarvi alle vostre attività preferite.

Non avrete molta voglia di coinvolgere amici e parenti, ma il vostro buon cuore vi suggerirà di farlo. Sarà una scelta che vi porterà armonia e serenità. Avvertirete l'amore dei vostri cari e ricambierete con altrettanto entusiasmo. Attenzione a non nascondere i vostri veri sentimenti. Voto: 7.5

Oroscopo e previsioni dalle stelle di domani 27 dicembre: Leone impegnato, Scorpione allegro

Leone: deciderete di rimboccarvi le maniche e di lasciarvi le feste alle spalle. Sarà il momento giusto per iniziare a lavorare su nuovi progetti. Forse, avrete paura di fallire e di deludere le persone che vi saranno attorno, ma la vostra determinazione sarà più forte. L'oroscopo consiglia di mantenere viva la motivazione perché solo in questo modo potrete avere successo.

Voto: 7

Vergine: la nostalgia vi colpirà in un modo del tutto inaspettato. Non vi sentirete pronti ad abbandonare l'allegria delle feste, ma saprete di non poter rimandare troppo a lungo. Deciderete di dedicare questa giornata a qualche piccola attività natalizia. Guardare film a tema e ascoltare musica allegra costituirà un vero toccasana per voi. La speranza continuerà a vivere nel vostro cuore. Voto: 6.5

Bilancia: avrete rispetto per le vostre emozioni e per quelle degli altri. Sarete così empatici da riuscirete ad aiutare tutti coloro che si mostreranno vulnerabili davanti a voi. Non sarà qualcosa che farete per pura etica, ma vi verrà spontaneo. I vostri cari potrebbero avere qualcosa da ridire su questo atteggiamento. Avranno paura che sarete voi a rimetterci.

Per fortuna, saprete riconoscere quando fermarvi. Voto: 7

Scorpione: nonostante il Natale sia passato, continuerete a mantenere un umore allegro e positivo. Ci saranno molte cose che vorrete fare e non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote. Il vostro equilibrio interiore vi consentirà anche di gestire con estrema sicurezza le emozioni. Il legame con il partner diventerà molto più saldo grazie al rispetto reciproco. Voto: 8.5

Consigli astrali e oroscopo del 27 dicembre: Capricorno annoiato, Acquario nervoso

Sagittario: sarete stufi di dover ascoltare i problemi degli altri. Non avrete consigli da dare perché preferirete concentrarvi su voi stessi. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' egoisti, ma non sarete d'accordo.

Darete la priorità ai vostri interessi perché avrete molti progetti per i giorni avvenire. Attenzione a non sfogare le vostre frustrazioni sul cibo perché potreste pentirvene. Voto: 7

Capricorno: inizierete a sentire la mancanza del lavoro. Avrete tante idee in mente, ma pochi strumenti con cui lavorare. Sarà una giornata di passaggio dove cercherete di ritrovare il vostro equilibrio e di ricaricare le energie. Il partner vi sarà accanto in ogni momento. I suoi consigli saranno preziosi e ricchi di spunti interessanti. Attenzione a non essere troppo testardi. Voto: 8

Acquario: proverete un certo nervosismo a causa della fine delle vacanze. Non avrete molta voglia di tornare alla routine di tutti i giorni, ma le persone che vi saranno accanto vi aiuteranno a superare questo momento.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sulle cose positive che potrete fare una volta ripresi i consueti ritmi. Il partner non avrà molta voglia di ascoltare le vostre lamentele. Voto: 6

Pesci: questa giornata vi apparirà come un'enorme montagna russa. Cambierete umore molto facilmente e vi basterà poco per perdere la pazienza. Pretenderete rispetto, ma non sarete in grado di non contestare le idee altrui. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una valvola di sfogo efficace. Solo eliminando l'energia negativa riuscirete a tornare quelli di sempre. Voto: 5