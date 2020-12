Una nuova settimana sta per prendere piede. Pronti a scoprire come saranno le stelle per il vostro segno zodiacale? In primo piano le analisi astrologiche riguardanti tutti e dodici i segni, analizzati sui comparti relativi ai sentimenti e alle attività lavorative. Passiamo dunque a svelare l'astrologia e l'Oroscopo del giorno 28 dicembre, analizzando uno a uno ogni singolo segno, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

La giornata di lunedì 28 dicembre: l'oroscopo per i primi sei segni

Ariete: per tutto il giorno il Sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l’altra sguazza tra misteri e chiaroscuri evocati dalla Luna.

Conflitto a tutto campo, ma è dalla contrapposizione che nascono idee e soluzioni nuove. Potreste scoprire i lati positivi della routine di coppia che, in momenti come questo, dà un senso di ordine e di sicurezza alla vostra vita. Nel lavoro un buon intuito e una pianificazione accorta vi faranno sentire bene e a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate a operare.

Toro: meglio di così non potreste iniziare la settimana: coccolati dalla Luna in Cancro e da Urano, risolverete con un colpo di genio questioni complicate. In amore, con quel sesto senso che mai vi abbandona, accontentatevi di preparare il terreno rendendolo fertile, in vista di nuove e fondate speranze. Siete nella fortunata condizione di poter avere la meglio su qualsiasi rivale.

Sensualità, eleganza 3 simpatia vi renderanno imbattibili. Il settore lavorativo andrà a meraviglia. Nuovi ingaggi per chi è senza lavoro e buone opportunità per gli occupati.

Gemelli: amore a tutto campo, condito da tenere parole e da ancor più teneri fatti. La vostra sensibilità questo lunedì andrà al massimo, sarete ispirati come poeti. Progetti e iniziative portati avanti con ottimismo si concretizzeranno, specie se includevano delle collaborazioni.

In amore state correndo velocissimi, senza riflettere nemmeno un attimo: per timore che il partner vi sfugga, vorreste mettergli al più presto le manette. Qualcuno, parlando di lavoro, vi tiene sotto controllo, quindi evitate stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti

Cancro: che scossa positiva imprimerà la Luna armonica nel segno del Cancro.

Avete davanti a voi una giornata ricca di sorprese e di contatti umani molto piacevoli. In arrivo preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno. In campo sentimentale non fate un dramma per ogni incomprensione, magari dovuta alla stanchezza o all’inquietudine, e rinnovate lo spazio per il dialogo. Attraversate un periodo lievemente delicato, in cui l’intuito suggerirebbe di concedersi un attimo di riposo per riorganizzare le idee.

Leone: la Luna nuova in Cancro prospetta nuove opportunità da investire in amore, convincendovi a rinunciare all’impazienza per realizzare al meglio sogni e fantasie. Nel vostro cielo, però, brilla anche il trigono Sole-Urano, a totale beneficio dei rapporti affettivi.

In amore niente programmi per la serata, vi lascerete trasportare dalle emozioni del momento per esprimere romanticamente i vostri sentimenti. Col partner parlate molto, non del più e del meno, ma di voi e dei vostri progetti. Perseguire obiettivi comuni vi riavvicina.

Vergine: splendido inizio di settimana, con la Luna in Cancro pronta a dare sostegno al vostro segno. Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte vi aspettano. Vestitevi di rosso, profumatevi di lavanda e muovetevi alla conquista di ciò che vi piace. Il consiglio di oggi è di non razionalizzare troppo in amore. La ragione rischia di prendere il sopravvento e d'inaridire il sentimento. Potete contare su un’ottima forma fisica, tuttavia oggi cercate di non disperdere troppe energie in attività stancanti e faticose.

Previsioni astrologiche del 28 dicembre: la giornata per gli ultimi sei segni

Bilancia: astri armonici garantiscono comunicazione e divertimento. Fino al pomeriggio vi è amica anche la Luna, ma poi volta bandiera guardandovi di traverso. La famiglia partecipa con voi a tutte le attività, chi con il sorriso, chi con il muso lungo. In amore sensualità esplosiva, con tutti i sensi all’erta, dal gusto all'olfatto, dal tatto alla vista. Anche l’udito funziona bene, perché sa ascoltare il cuore. Annusate l’aria a caccia d'ispirazioni e slanci creativi. Nel lavoro avrete l’opportunità di superare eventuali attriti con un collega. Non perdete l’occasione e non esitate a fare voi il primo passo.

Scorpione: è un bel conforto per voi questa luminosa Luna in Cancro, che questo lunedì ha pensato bene di stringere una fruttuosa alleanza anche con Urano.

Questo inizio settimana per voi la parola routine non esiste: tutto, anche le situazioni più banali, si faranno vivaci. In campo sentimentale vivrete una parentesi meravigliosa, con astri decisamente in sintonia al segno. Che siate single oppure in coppia, preparatevi a sognare. In ambito lavorativo vivacità e buonumore caratterizzeranno l’intera giornata e vi vedranno protagonisti di una vita insolitamente attiva. Nuove e vecchie conoscenze saranno per voi un’autentica risorsa.

Sagittario: la capacità di mediare sicuramente non è il vostro forte, ma non sempre l’approccio diretto risulta vincente. Lo imparerete a vostre spese. Per ostinazione, orgoglio o insolita diffidenza, questo lunedì potreste lasciarvi sfuggire di mano un’occasione d’oro.

Potreste incontrare il grande amore e finalmente scoprire con sorpresa che ciò che avete sempre temuto, ovvero i legami stretti, ora vi calzano a pennello. Nel lavoro potrebbe capitarvi l’occasione di fare un salto fuori dalla routine per seguire un progetto appassionante, seppure del tutto aleatorio.

Capricorno: ricominciare la settimana per voi nativi non è difficile. Con il vivace sostegno della Luna in Cancro affronterete ogni situazione con il sorriso. Le soddisfazioni maggiori verranno dalla vita sociale, mentre il lavoro per il momento potrebbe risultare un po’ sotto le attese. Alcune relazioni già consolidate attraverseranno un momento poco brillante. Diversa la storia per quanto riguarda i rapporti nati di recente: siete dello stato d’animo adatto per regalarvi qualche coccola supplementare.

Acquario: inutile nascondere che la situazione non è delle migliori. Preparatevi a far fronte a una nutrita serie di piccole, ma fastidiose, scocciature. Anche se non lo esprimete a parole, vi si legge chiaro in faccia che vorreste essere da tutt’altra parte. Con la persona amata il cuore batterà all’unisono. Per chi è single, tra una telefonata e una chat "galeotta", la possibilità di concludere qualcosa d'interessante potrebbe essere realistica. Un incontro di lavoro si rivelerà provvidenziale per il vostro futuro.

Pesci: per questo lunedì 28 dicembre l'oroscopo preannuncia una giornata un po' indefinita. State attraversando una fase evolutiva. È vero, le difficoltà non mancano, ma le raccoglierete come delle occasioni per dimostrare quanto valete.

Consapevoli di ciò, affrontate a viso aperto e con determinazione le sfide che vi troverete prossimamente davanti. In amore Venere continua a ignorarvi e vi lascia un po’ incerti sulla strada da intraprendere. La scelta, però, non è difficile: ascoltate il cuore. In ambito lavorativo non date troppo peso a una proposta: valutata a fondo, non presenta tutte le positività decantate.