L'Oroscopo di domani 19 dicembre riapre queste nuove previsioni annunciando due novità molto interessanti proprio in questo inizio di weekend. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di sabato? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte, il Sole in trigono a Marte servirà da volano per rimettere in sesto situazioni in apparenza senza via d'uscita. In campo sentimentale invece, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, l'ingresso della Luna in Pesci potrebbe dare una grossa mano. Nelle relazioni interpersonali, come anche nelle situazioni legate alle attività di lavoro, l'arrivo di Giove in Acquario sarà determinante per migliorare questioni complesse o ingarbugliate.

Parlando di positività e negatività da attribuire ai segni sotto analisi in questo contesto che, lo ricordiamo, sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a risultare vincenti saranno Toro, Gemelli e Vergine.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 19 dicembre

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare nuove emozioni o, al contrario, stress e problemi vari. Chissà come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del nostro segno... Ovviamente, il metro di misura in grado di dare risposte apprezzabili è sempre quello: la seguitissima classifica stelline quotidiana, al momento interessante la giornata del 19 dicembre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In questo frangente la scaletta con le stelle mostra in primo piano i segni Toro, Gemelli e Vergine. Subito poco sotto notiamo con piacere la presenza di un "pezzo da 90": l'Ariete, considerato nel periodo con quattro stelle, senz'altro positive.

A chiudere il giro in coda al gruppo, il Cancro e il Leone, valutati rispettivamente con le tre stelle relative ai periodi "sottotono" e quelli un po' più pesanti indicati con il "ko".

A voi il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete;

★★★: Cancro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 19 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 19 dicembre al segno dell'Ariete prevede un buon sabato di fine settimana, specialmente per coloro con gravosi impegni sul groppone. L'attuale situazione astrale relativa al segno permetterà senz'altro di guardare ogni cosa in maniera molto positiva. Preparatevi a mettervi di nuovo in campo con una rinnovata fiducia. Allora, preparatevi a sorridere a voi stessi e alle persone che vi girano intorno, approfittate della situazione astrale favorevole per risolvere questioni spinose e magari riportare in carreggiata l'intesa con la persona amata, rendendo la giornata perfetta. Single, sarete di ottimo umore: troverete il vostro atteggiamento positivo amplificato, man mano che comunicherete con chi vi circonda. L'unica cosa da tenere d'occhio oggi sarà la pigrizia.

Potrebbe essercene molta in giro, specialmente nel vostro raggio d'azione. Non sprecate la buona energia della giornata seduti a non fare nulla, anche se per voi qualcuno di potrebbe essere alquanto allettante. Uscite dal guscio e fate qualcosa per divertirvi. Nel lavoro, originalità ed estro artistico saranno le armi migliori da sfoderare nell'attività quotidiana. Soprattutto se avete un lavoro impiegatizio, questo vi renderà orgogliosi di ciò che fate. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato fano presagire che partirà davvero alla grande questo primo giorno di weekend. Man mano che le ore passeranno, aumenteranno di pari passo fortuna e positività. Il quadro astrale non presenta disfunzioni degne di nota ma tutto converge verso la pura e nitida positività.

In amore, la Luna amica tirerà fuori le vostre emozioni più belle e vi farà vivere una giornata in sintonia con voi stessi e con il mondo che vi circonda. In generale gli astri accenderanno di desiderio a molti nativi, sarà difficile resistere. Organizzate una cena romantica con il vostro partner tanto per sugellare il vostro immenso amore. Single, parlate chiaramente perché le altre persone non sono lettori della mente come voi. Se continuate ad aspettare che qualcuno capisca cosa state pensando, ci vorrà molto tempo prima che la verità venga fuori, quindi aprite il vostro cuore e siate felici. Nel lavoro, avrete un cielo piacevolmente movimentato, il che preannuncia che qualcosa sta cambiando. Basta con gli intoppi, i ritardi, i malintesi, è ora di guardare lontano, di fare progetti grandi o piccoli che siano, non ha importanza.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che la giornata in analisi è prevista davvero molto positiva. Merito di chi? Ebbene, a portare una ventata di buona fortuna, sia in ambito sentimentale che nella parte professionale/lavorativa in generale, sarà Venere in Sagittario: il pianeta del buon dialogo e dei sentimenti si troverà speculare positivo al 90% rispetto al vostro segno. In questo caso le previsioni astrologiche del giorno vi invitano a gongolare annunciando in amore il massimo appoggio astrale. La vostra vita sentimentale acquisterà il ritmo, l'armonia e la pienezza di una sinfonia d'autore. Si spera che abbiate risolto tutti i vostri problemi di coppia, perché ora siete veramente pronti a ricominciare alla grande, rendendo la giornata piacevole.

Single, finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale grazie alle congiunzioni astrali: avete fatto un po' di selezione e riuscirete a tenere separati gli affetti dai conoscenti, dando loro la dovuta importanza. Continuate così, non dispiacendovi se non darete più le stesse attenzioni a chi non le merita, e di certo ci guadagnerete solamente voi. Nel lavoro, sabato interessante, con la Luna alta nel cielo e quattro pianeti a favore, tra cui Saturno, Giove, Sole e Mercurio schierati dalla vostra parte. Sarà un gioco da ragazzi cogliere le opportunità migliori: sarete grintosi, combattivi ed i risultati, di conseguenza non mancheranno. Voto 9.

Oroscopo sabato 19 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di sabato predice l'arrivo di un periodo siglato dalla poco appetibile spunta relativa al "sottotono". La giornata di fine settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa, almeno secondo i nostri rilievi relativi alle effemeridi del periodo. In amore dovete cercare dei metodi nuovi per vivere la vita di coppia in modo da non avere più i soliti problemi di buona convivenza. Iniziate a farlo gradualmente. In amore, alcuni pianeti nel settore astrologico potranno creare situazioni di tensione o comunque, di confusione: aggiustate il tiro se non volete vedere andare tutto a rotoli! Non lasciatevi sfuggire delle idee per scovare soluzioni o per impostare in modo nuovo la vostra vita di coppia. Il vostro obbiettivo dovrà essere più serenità e meno discussioni, ok?

Single, se vi mostrerete recettivi ai segnali che da un po' di tempo a questa parte vi stanno arrivando riuscirete a cavarvela, anche nelle situazioni più contorte o intricate. Lo stress aumenterà notevolmente, dovete cercare di mantenere la calma per poter gestire al meglio tutto ciò che vi sta a cuore. Nel lavoro, anche questo sabato non mancherà chi vi farà arrabbiare o chi vi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza: tenete duro e non cedete alle provocazioni! Ne guadagnerete sicuramente in salute senza abbassarvi al livello di chi vi vuole infastidire e rovinare la giornata. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo sabato in effetti potrebbe davvero essere abbastanza negativo per voi nativi.

Infatti, il periodo in esame è stato messo in agenda con la spunta poco piacevole riservata ai momenti da "ko". In amore pertanto, l'indulgenza del vostro partner potrebbe pian piano affievolirsi fino ad annullarsi: non approfittate troppo della bontà della persona amata ma cercate dei punti di incontro in grado di riportare serenità e dialogo. In qualche circostanza potrebbe esserci una inattesa polemica con il partner o con qualcuno della famiglia: per risolvere la questione avrete bisogno di tanta tranquillità, quindi fareste meglio a riflettere bene prima di dire o fare qualsiasi cosa. Single, per sistemare una faccenda che vi sta dando qualche pensiero o preoccupazione avrete bisogno di fermezza: mai più di adesso sarà necessario non arrendersi.

Se la vostra strategia non ha funzionato e vi ha fatto registrare un insuccesso non dovete allarmarvi, bensì perfezionare quanto pianificato ed andare avanti. Nel lavoro, il cielo sopra il vostro capo sarà incoraggiante, nonostante il transito dissonante (per voi del segno) della Luna in Pesci. Da tenere a bada fretta e nervosismo, che in molti casi desta tensione e preoccupazione. Siate fiduciosi, affrontate ogni evenienza con la certezza che ne verrete presto a capo. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 19 dicembre, prevede una partenza di weekend davvero molto fortunata. Secondo quanto indicato dall'Astrologia del momento, a portare ottime opportunità durante il percorso quotidiano sarà una splendida Luna in Pesci.

Cosa aspettarsi di buono dalle stelle in questo fine settimana? Le previsioni astrologiche in questo caso sono molto positive soprattutto in merito all'amore. Una giornata molto felice vi aspetta, vi sentirete in forma ed abbastanza in armonia con voi stessi, specialmente nei confronti di persone/cose che più vi staranno simpatiche. In campo sentimentale, il partner vi conquisterà con una rinnovata passione: promesse e qualche certezza faranno il resto. Sarà bello per voi lasciarsi andare tra le braccia di chi amate, godendovi ogni attimo senza pensare a nulla. Single, i successi che otterrete in questo periodo saranno ampiamente meritati ed avranno ripercussioni positive anche nel futuro. Condividerete questo momento felice con le persone che vi hanno sempre sostenuto, perché è importante il coinvolgimento soprattutto della famiglia, l'unica capace di rendere la giornata perfetta. Nel lavoro, buoni propositi e tanta voglia di migliorare: saprete giocare le vostre carte con molta abilità. Con astri altamente favorevoli, tutti dalla vostra parte, sarete convincenti, imbattibili nelle trattative o nell'acquisizione di nuovi clienti. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.