Riparte l'ultima settimana del mese di dicembre e dell'anno. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 28 dicembre per tutti i segni facenti parte della corolla zodiacale. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con al centro dell'attenzione il lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci.

La giornata di lunedì 28 dicembre: l'oroscopo per i primi sei segni

Ariete: concentrate le attività più importanti durante la prima parte della giornata, perché il nervosismo aumenterà via via che trascorreranno le ore. Affidatevi al consiglio e alla protezione degli amici, ne trarrete sicuramente grande vantaggio.

Datevi da fare in amore, non date per scontata la disponibilità del partner, anzi: adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze. Segnali di affaticamento incidono sulla vostra efficienza, non sentitevi in colpa e distendetevi con attività ricreative.

Toro: giornata positiva con Luna e Plutone dalla vostra. Fuori e dentro le mura domestiche vi rapportate agli altri con socievolezza e spirito positivo. Al termine dell’orario di lavoro non impigritevi e approfittate del tempo libero per fare moto. Se il partner vi sfugge trovate la parola giusta per ricondurlo a voi. Se lo state cercando, un incontro vi farà battere più forte il cuore. Per la salute sarà la giornata ideale per acquistare un paio di scarpe che garantiscano benessere ai vostri piedi, senza trascurare il lato fashion.

Gemelli: contate e ricontate, ma c’è qualcosa che non vi torna. Il bilancio familiare mostra qualche falla e non riuscite a spiegarvene il perché. Forse è arrivato il momento di esporre le vostre perplessità in famiglia e di discuterne insieme. La sfera dei sentimenti da tempo è avara di emozioni. Se siete single all’orizzonte non ci sono novità, un po’ troppa routine per chi è in coppia.

In merito alla salute, vi state trascurando, forse per pigrizia o perché vi date troppo da fare per gli altri. Comunque è il momento di cambiare registro.

Cancro: tensioni sul lavoro e battibecchi in famiglia sono il poco entusiasmante andazzo riservato dalle stelle per giornata che avete davanti. Fate buon viso a cattivo gioco. Per minimizzare i danni di questa piccola tempesta planetaria, limitate al minimo ogni attività e iniziativa.

Nella vostra storia d’amore da tempo mancano emozioni autentiche e grandi slanci. Forse è arrivato il momento di fermarsi a riflettere. La salute invita a riflettere: anche se avete molte faccende da sbrigare, rimandate quelle meno urgenti. Al momento avete un gran bisogno di staccare la spina.

Leone: complice la Luna in Cancro che vi regala una sferzata di energia, saprete fronteggiare i piccoli imprevisti e i disguidi della quotidianità. A darvi manforte avete un gruppo di amici pronti a intervenire senza giudicare. Progetti in arrivo in ambito familiare. In amore non rimuginate su un episodio poco chiaro: aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Per la salute, esercizi di respirazione e rilassamento potranno esservi di aiuto nel caso foste alle prese con una fastidiosa emicrania da stress.

Vergine: approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco dalle stelle per dare libero sfogo al vostro inesauribile spirito d’iniziativa. A lavoro, come in famiglia e tra gli amici, sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere i problemi. Fari accesi sul fronte romantico: programmate un incontro galante, ma fate in modo che avvenga in un luogo appartato e tranquillo. Salute ottima: al mattino fate una ricca colazione con cereali integrali e latte, vi sarà utile come supplemento di calcio per ossa e denti.

Previsioni astrologiche del 28 dicembre: la giornata per gli ultimi sei segni

Bilancia: sarà un lunedì tutto dedicato al lavoro. La buona notizia è il passaggio di Venere in segno armonioso e sensibile, che vi restituisce entusiasmo e voglia di avventura.

Possibilità di lavoro più gratificanti all’estero, da prendere subito in considerazione. In amore voglia di conquiste e di emozioni nuove. La coppia vi appare spenta, ha bisogno di un’iniezione di entusiasmo e di novità. Per la salute, desiderio di restyling tempestivo e rivitalizzante. A tavola solo olio extra vergine di oliva, che vi aiuta a mantenere la pelle più giovane.

Scorpione: alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in scacco e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico. Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore, ne sarete gratificati. Niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Improntate nuovi appassionanti progetti.

Salute da mantenere in buona armonia: allenate mente e corpo con esercizi di respirazione da praticare, appena possibile, all’aperto immersi nella natura.

Sagittario: buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con chi può essere utile per le vostre ambizioni professionali. Pianificate spostamenti e viaggi previsti in settimana. Avrete un tranquillo confronto con l’amato partner. Se avete voglia di uscire un po’ dal vostro guscio, considerate l’invito di una persona che da tempo vi lancia segnali d'interesse. Salute discreta: passare un po’ di tempo all’aria aperta vi farà davvero bene, ma la sera se siete stanchi non tirate fino a tardi, andate a letto presto.

Capricorno: Luna in Cancro riduce la vostra socievolezza, rendendovi taciturni, suscettibili e in preda a sensazioni strane.

Attenti agli acquisti e ai ritardi. Giornata monotona, inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente. In amore sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole. Per la salute utilizzate le vostre forze per aumentare il benessere, evitando sia gli sforzi non necessari, che gli strapazzi di vario genere.

Acquario: partite con il piede giusto se dovete iniziare un progetto: anche la Luna vi appoggia pienamente. Cercate però di ravvivare sempre l’entusiasmo. Alcuni colleghi, infatti, potrebbero aver bisogno di un piccolo incentivo per darsi davvero da fare. All’interno della coppia gli equilibri sembrano promettere bene. Voi avete i vostri spazi e altrettanto dovete concedere al partner.

Salute al solito: la settimana che sta per iniziare non sarà una passeggiata, ma se il riposo notturno è di qualità le energie per affrontarla non vi mancheranno.

Pesci: cercate di dedicarvi al mondo degli affari con sensibilità, provando a capire ciò che è giusto anche nell’etica e non solo nel portafogli. Magari guadagnerete un po’ meno, ma potrete di sicuro ancora guardarvi con orgoglio allo specchio. Lasciando perdere ripicche poco amorevoli, acquisterete punti in intimità e vi meriterete quel posto che desideravate nel cuore della persona che amate. Per la salute, volendo meditare con l’ausilio dei colori, la Luna in Cancro è legata al verde. Anche vestirsi con abiti di questo colore può aiutare.