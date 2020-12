Nel corso della giornata della Vigilia di Natale qualcuno potrebbe lasciarsi andare alla tristezza e al ricordo di pensieri non troppo positivi, come nel caso del segno del Cancro. La fortuna sicuramente sarà alla base dei nati sotto il segno del Capricorno e sotto il segno dell'Acquario.

Ci sarà però parecchio lavoro per il segno dei Pesci e qualche difficoltà in più per il segno dell'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per giovedì 24 dicembre, segno per segno.

Insuccessi per la Vergine

Ariete: sarà una giornata critica sul lavoro, ma avrete anche la prospettiva di un riposo molto accomodante in serata.

Sicuramente l'atmosfera in casa vi scalderà il cuore e vi rimetterà in pace con voi stessi. Avrete voglia di lasciarvi tutto alle spalle almeno per questi giorni.

Toro: saranno ore di relax, soprattutto quelle che interesseranno il pomeriggio e la sera. Sarà probabile incorrere in qualche nostalgia che vi farà prepotentemente ricordare il passato.

Gemelli: sarete molto volenterosi, quindi non vi peserà essere al lavoro anche in un periodo di festa come questo. Sicuramente avrete tanta voglia di fare delle sorprese, di stupire e di rallegrare gli animi, soprattutto quelli che sono tristi.

Cancro: avrete qualche cosa da ridire sul lavoro, ma l'aria di festa vi renderà più concilianti. Al momento ciò che desiderate fare sarà riappacificarvi con qualcuno all'interno della famiglia per qualche recente dissidio.

Leone: sarete molto inquieti e nervosi e costringervi al riposo sicuramente non farà altro che acuire questa sensazione di disagio. Dovrete cercare di distrarvi e di non pensare ulteriormente a ciò che non siete riusciti a fare sul lavoro. Vi rifarete successivamente.

Vergine: dovrete arrendervi all'insuccesso di un affare, anche se questo sarebbe potuto essere quello più remunerativo del mese.

Fate qualcosa che vi ripaghi ampiamente e non rimanete in balia della tristezza.

Acquario soddisfatto

Bilancia: qualcosa nella vostra relazione sembrerà prendere una piega decisamente inaspettata, ma sembrerà che manchi qualcosa e dovrete essere disposti a rimediare. Sicuramente avrete del lavoro di fare, ma questo non vi spaventa affatto.

Scorpione: saprete cogliere il bello delle piccole cose e trasformarle in ciò che renderà la vostra giornata migliore.

Avrete molto su cui lavorare sul piano economico, ma ora come ora vorrete solamente la famiglia e il riposo.

Sagittario: sarete entusiasti di lavorare con una squadra così affiatata come la vostra sul piano professionale. La felicità si ripercuoterà in ogni campo, tanto che coinvolgerà anche altre persone attorno a voi.

Capricorno: fortuna galoppante. Avrete modo di sfruttare la fortuna per poter perseguire qualche obiettivo professionale, ma anche l'amore sarà illuminato da qualche chiarimento imprevisto. Siate anche disponibili verso qualcuno che vi chiederà un piccolo favore.

Acquario: la soddisfazione raccolta in questo periodo sarà la prima cosa che si leggerà sul vostro viso, quindi se ci saranno eventuali critiche sarete disposti perfino a passarci sopra, senza controbattere in alcun modo.

Pesci: avrete molto da fare in questo momento, quindi è probabile che per voi il riposo nel giorno della vigilia sia quasi inesistente. Potrete però prendervi qualche ora in più di pausa per poter rilassarvi. Avrete modo di recuperare in men che non si dica.