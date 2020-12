Giovedì 10 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna stazionare nel segno della Bilancia, mentre Mercurio assieme al Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, Marte resterà nel segno dell'Ariete come Venere continuerà il domicilio in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Pesci e Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Dopo alcune giornate pesanti ma produttive, ecco che i nati Leone potranno guardare oltre l'ostacolo in questo giovedì, assumendo un mood lungimirante che gli permetterà di mettere in atto le mosse adeguate per il proseguo del loro percorso professionale.

2° posto Gemelli: speranzosi. La fiammella della speranza, che pareva essersi assopita nei giorni scorsi, tornerà probabilmente a brillare in queste 24 ore per i nati Gemelli, i quali riusciranno a scorgere il bicchiere mezzo pieno anche nelle situazioni più controverse.

3° posto Acquario: sereni. Nel settore lavorativo di casa Acquario parrà respirarsi un'aria decisamente più serena rispetto all'ultimo periodo, merito delle splendide posizioni dei Luminari e di Mercurio che faciliteranno anche la collaborazione tra colleghi.

I mezzani

4° posto Sagittario: tenaci. Il trigono Mercurio-Marte che nascerà nell'ottava casa ci parlerà, con ogni probabilità, di un terzo segno di Fuoco particolarmente propenso a giungere quanto prima alle mete prefisse, mettendo in campo un'invidiabile tenacia nelle questioni pratiche e lavorative.

5° posto Scorpione: amorevoli. Giovedì che avrà buone chance di rivelarsi ideale per dedicare delle doverose attenzioni al partner, che pareva uscito fuori dai radar nativi in questi ultimi giorni. L'amato bene, piacevolmente sorpreso, non potrà che ricambiare tale affetto verso i nativi.

6° posto Bilancia: deficit energetico. L'opposizione Marte-Luna potrebbe mettere sotto scacco il bottino energetico di casa Bilancia, riducendolo al minimo in queste 24 ore.

A fronte di ciò, i nativi dovrebbero usare le forze a disposizione con dovizia e, se troppo stanchi, rinviare alcune incombenze.

7° posto Cancro: revisioni finanziarie. In questa giornata di metà settimana i nati Cancro dovranno, c'è da scommetterci, porre la massima attenzione alle proprie finanze, eliminando ogni spesa voluttuaria in modo da snellire le uscite extra.

8° posto Vergine: routine. 24 ore senza troppe novità o scossoni di sorta quelle che si prospettano in casa Vergine, coi nativi che giungeranno a sera senza quasi rendersene conto vista la routine giornaliera che dovranno probabilmente affrontare.

9° posto Toro: risultati flop. Con Venere quadrata, la Luna poco conciliante e Urano retrogrado sui loro gradi, la giornata professionale in casa Toro non si prospetterà particolarmente entusiasmante, anzi il primo segno di Terra potrà trovarsi di fronte a dei risultati al di sotto delle sue aspettative.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Nella giornata di giovedì i nati Ariete potrebbero trovarsi combattuti tra la spinta propulsiva del trigono Marte-Mercurio, che li spingerà ad agire, e l'opposizione lunare, che li orienterà verso 24 ore di stand-by.

Lo stress derivante da queste contrapposizioni planetari renderà probabilmente i nativi oltremodo nervosi questo giovedì.

11° posto Pesci: indecisi. Malgrado si tratti di scelte banali, i nati Pesci in questa giornata avranno buone possibilità di non riuscire a prendere alcuna decisione, procrastinando e delegando diverse attività a cui, invece, avrebbero dovuto dar priorità.

12° posto Capricorno: nuovi riferimenti. Nel campo professionale questa giornata sarà, con ogni probabilità, di difficile gestione in casa Capricorno, in quanto alcune figure di riferimento potrebbero mutare d'improvviso, lasciando i nativi spiazzati.