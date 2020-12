Giovedì 17 dicembre troveremo sul piano astrale Saturno spostarsi dal segno del Capricorno (dove sostano Plutone e Giove) all'Acquario (dove staziona la Luna), mentre il Sole, Mercurio e Venere proseguiranno l'orbita in Sagittario. Urano permarrà in Toro, così come Nettuno continuerà la sosta in Pesci. In ultimo, Marte rimarrà stabile in Ariete ed il Nodo Lunare resterà nel domicilio dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: focus sui rapporti professionali. La settima dimora sarà irradiata dalla congiunzione che la Luna formerà sia con Saturno, adesso nel segno, che con Giove, sugli ultimi gradi del Capricorno.

Tale casa astrologica, in questo caso, ci parla dei rapporti relazionali che i nativi avranno con alcune figure professionali, che questo giovedì potrebbero divenire d'improvviso più concilianti.

2° posto Sagittario: spensierati. Lo sbarco del "Grande Malefico" nell'affine Acquario donerà, con ogni probabilità, una ventata di spensieratezza ai nati Sagittario in questa giornata di metà settimana. Trattandosi di un pianeta lento, però, i veri frutti del suo passaggio li avvertiranno col trascorrere delle settimane.

3° posto Bilancia: lavoro top. Giovedì in cui il secondo segno d'Aria potrà, c'è da scommetterci, contare su una buona dose di comunicatività (donata dal duetto Sole-Mercurio) che li renderà un inossidabile punto di riferimento nel luogo professionale.

I mezzani

4° posto Gemelli: altezzosità al bando. Per i nati sotto il segno dei Gemelli questa giornata potrebbe risultare impegnativa, sul fronte mentale, ma anche particolarmente importante per il loro percorso esistenziale. Saturno entrerà nel loro Elemento, perlopiù stimolato dalla congiunzione lunare, ma il terzetto Sole-Mercurio-Venere sarà in pressante opposizione e ciò invoglierà i nativi a stare coi piedi per terra, in diversi settori della loro vita.

Quindi, il severo pianeta vorrà dimostrare ai nativi che i valori dell'umiltà valgono molto più di quanto credano.

5° posto Ariete: solitari. Insolitamente per la loro indole, i nativi potrebbero avvertire la voglia di starsene per i conti propri in questa giornata, e tale decisione avrà buone possibilità di rivelarsi azzeccata per fare il quadro della situazione generale, in particolar modo lavorativa.

6° posto Leone: perplessi. 24 ore in cui c'è da aspettarsi un colpo basso nella sfera professionale, soprattutto da una figura lavorativa inaspettata, che lascerà perplessi i nati Leone. Reagire a tale bassezza, però, sarà un gioco da ragazzi per il secondo segno di Fuoco.

7° posto Scorpione: affaccendati. Con Saturno in quadratura la giornata nativa sarà, con tutta probabilità, costellata da un'imponente mole di incombenze da ultimare, come se il pianeta generazionale volesse intimargli che per i prossimi anni non si potrà battere la fiacca.

8° posto Vergine: chiarimenti. Le ambiguità che si sono rese protagoniste al lavoro nelle ultime settimane potranno essere chiarite dai nati Vergine in questa giornata, malgrado la loro loquacità non sarà ai massimi livelli quindi meglio dosare con dovizia ogni singola parola.

9° posto Toro: in costruzione. Similmente agli altri segni Fissi, anche il Toro dovrà probabilmente fondare su nuove basi la propria quotidianità mettendo in discussione, se necessario, quello che sino a ieri consideravano una certezza. Tale opera di costruzione potrebbe proprio cominciare questo giovedì, ed evolversi pian piano nel corso dei prossimi mesi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: relax. Con Giove, oramai al giro di boa, e Saturno in Acquario i nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del meritato relax, in questa controversa quanto significativa giornata dicembrina.

11° posto Pesci: amore flop. Venere e Nettuno si guarderanno di traverso, e ciò potrebbe influire poco benevolmente nelle faccende sentimentali di casa Pesci, dove il feeling col partner parrà un lontano ricordo.

12° posto Cancro: lavoro flop. Meglio attendere ancora qualche giorno prima di poter cantare vittoria in casa Cancro, anche se è giusto dire che togliersi un fardello come l'opposizione saturniana, tra i domicili più severi del pianeta, non è roba da poco. Sotto la lente d'ingrandimento, questo giovedì, potrebbero esserci le questioni professionali, dove i nativi parranno non cavare un ragno dal buco, sebbene non si risparmieranno in termini di fatiche mentali e fisiche.