Nel nuovo anno troviamo sul piano astrale quattro cambiamenti planetari degni di nota: Urano il 20 agosto si sposterà dal moto diretto a retrogrado, nel frattempo Saturno passerà da moto retrogrado a diretto il 10 ottobre, mentre Marte viaggerà dal segno del Toro al Sagittario e, in ultimo, Giove alternerà il domicilio tra Pesci e Acquario.

Di seguito l'Oroscopo annuale riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Le vicende affettive del primo segno d'Aria nel 2021 avanzeranno sotto l'ala di due big planetari come Venere e Giove, in particolar modo nei mesi di maggio, giugno e a fine agosto.

In questi periodi, i nati Gemelli rispolvereranno probabilmente la loro indole romantica e, come piacevole conseguenza, metteranno decisamente più attenzione ai desideri dell'amato bene. La passionalità sarà, con tutta probabilità, meno presente in coppia (rispetto al 2020) mentre a beneficiarne sarà il clima nel nido domestico, che risulterà conciliante e sereno. Dal 18 ottobre al 28 dicembre il munifico Giove sarà in moto diretto nel loro Elemento, ed a quel punto i nativi potrebbero decidere di esternare le eventuali perplessità relative alla storia sentimentale in essere. Così facendo, sarà pressoché inevitabile quanto produttivo un confronto con la mezza mela in tal senso, in modo da avviarsi verso un 2022 immerso in un mare d'amore. Per i single, invece, risulteranno probabilmente floridi i mesi di novembre e le prime due settimane di dicembre, quando avranno ottime chance di incontrare la persona giusta.

Lavoro

Le questioni professionali dei nati Gemelli nel nuovo anno offriranno, c'è da scommetterci, una prospettiva rinnovata e particolarmente accattivante. Eccezion fatta per i mesi primaverili che risulteranno oltremodo turbolenti, i nati del segno potranno finalmente liberarsi da quelle figure professionali poco idonee o lascive. Al loro posto, fortunatamente, il team lavorativo potrebbe essere integrato con nuovi colleghi più competenti e, sopratutto, decisamente più collaborativi durante il turno professionale.

Il tutto grazie ai valori d'Aria che prenderanno gran parte del possesso planetario in questo nuovo anno (che avrà il suo culmine nel 2024 quando Plutone sbarcherà anch'esso in Acquario) donando ai nativi le migliori carte con cui giocare la partita professionale. Con Saturno in retrogradazione dal 10 ottobre, però, sarà bene mantenere un mood morigerato senza fiondarsi in investimenti che, in quel periodo, si rivelerebbero catastrofici.

Per gli inoccupati, infine, la seconda metà di giugno avrà buone chance si rivelarsi la più prolifica per inoltrare la propria candidatura. Periodi fortunati: dal 22 giugno al 9 luglio, dal 20 al 25 ottobre e dal 1° al 3 novembre.