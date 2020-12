Nel weekend del 26 e 27 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal Toro (dove staziona Urano) al segno dei Gemelli, mentre Giove e Saturno sosteranno in Acquario. Mercurio, Plutone ed il Sole permarranno in Capricorno, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. In ultimo, Marte proseguirà l'orbita in Ariete come Venere continuerà la sosta in Sagittario.

Oroscopo del weekend favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: passionali. La fiammella della passionalità tornerà, con tutta probabilità, a riaccendersi in questo fine settimana per i nati Bilancia, i quali si appresteranno ad ultimare le incombenze pendenti entro la mattinata del 26 per poi dedicarsi alle arti amatorie.

2° posto Capricorno: loquaci. La decima casa sarà irradiata dal trigono Mercurio-Urano di Terra che potrebbe rendere i nati Capricorno spiccatamente loquaci, in particolar modo quando l'argomento sarà il lavoro, ambito in cui illustreranno la loro visione professionale senza remore.

3° posto Toro: intuitivi. Nella giornata di sabato, complice la Luna nel segno, i nativi avranno ottime chance di essere investiti da delle intuizioni degne di nota che, però, andranno attuate a tempo debito in modo da non vanificarne l'esito positivo.

I segni mezzani

4° posto Gemelli: umore top. In queste 48 ore i nati Gemelli potrebbero aver voglia di spensieratezza, della quale potranno godere semplicemente circondandosi da amicizie fidate e dall'affetto del partner.

Attenzione alle prime ore del sabato, quando sarebbe meglio tenere la bocca cucita.

5° posto Leone: domenica top. A un sabato pressoché routinario, seguirà una domenica dai toni probabilmente più effervescenti: i nativi potranno fare delle nuove e stimolanti conoscenze affettive.

6° posto Sagittario: concilianti. Nel menàge amoroso, i nati Sagittario in questo weekend potrebbero assumere un mood conciliante facendosi scivolare addosso ogni accusa o provocazione della dolce metà, soprattutto domenica quando di pazienza ne servirà parecchia.

7° posto Pesci: focus sulle amicizie. La cerchia amicale verrà passata sotto revisione dai nati Pesci che vorranno comprendere affondo di quali persone potersi realmente fidare, sebbene la quadratura Nettuno-Venere tenderà a confondere loro le idee.

8° posto Acquario: sabato flop. Il weekend potrebbe iniziare con una giornata da bollino rosso: i nati Acquario dovranno faticare il doppio per ottenere la metà sul versante professionale.

Fortunatamente, domenica la Luna d'Aria irradierà il fronte sentimentale, e potranno dimenticarsi delle angosce lavorative facendo coccolare dal partner.

9° posto Vergine: famiglia al centro. Un'annosa vicenda familiare in queste due giornate necessiterà del supporto nativo che, con ogni probabilità, verrà prontamente richiesto. E' probabile che si tratti di denaro, coi nativi che dovrebbero acconsentire senza troppi mugugni.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Il nervosismo potrebbe farla da padrone in questo fine settimana, in cui i nati Ariete sfogheranno la loro frustrazione nella cerchia amicale, senza motivazione alcuna. Per fortuna i loro amici, conoscendo il loro carattere fumantino, non ci faranno granché caso.

11° posto Cancro: fuori giri.

In questo weekend, a prescindere dagli sforzi fatti dai nativi, i risultati saranno pochi o nulli, soprattutto sabato quando all'opposizione del terzetto Mercurio-Sole-Plutone si unirà anche la Luna di Terra.

12° posto Scorpione: amore flop. Il clima in coppia non sarà presumibilmente dei migliori, anzi è possibile che nella giornata di sabato si alzi un vero e proprio polverone dialettico per una futilità. A sotterrare l'ascia da guerra dovrebbero essere proprio i nativi, in modo da dimostrare al partner che, pur di avere il quieto vivere, son disposti anche a fare un passo indietro se necessario.