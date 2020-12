Giovedì 31 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Cancro al Leone, mentre Giove e Saturno sosteranno in Acquario. Plutone, Mercurio e il Sole permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il transito in Toro. Infine Nettuno continuerà la sosta in Pesci, come Marte rimarrà stabile nel domicilio dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole a Leone e Acquario, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: speranzosi. Sino al tardo pomeriggio, con la Luna in Cancro, i nativi trascorreranno delle ore all'insegna dei preparativi, perché a prescindere dal contesto in cui si troveranno vorranno che tutto sia come programmato.

Ma sarà dalle 20 circa che, con lo sbarco del Luminare notturno sui loro gradi opposto al terzetto Giove-Plutone-Saturno, in loro potrebbe riaccendersi la fiammella della speranza verso il prossimo futuro.

2° posto Acquario: passionali. Il bacio sotto il vischio non sarà caldeggiato probabilmente dai nati Acquario che, nella notte di San Silvestro, preferiranno di gran lunga prodigarsi nelle arti amatorie, beneficiando a piene mani degli sfavillanti transiti venusiani e marziali.

3° posto Sagittario: romantici. I nativi del terzo segno di Fuoco, grazie alla Luna nel loro Elemento (dalla serata) e al binomio Giove-Saturno nell'affine Acquario, avranno buone chance di riscoprire la loro indole romantica. Tale trasporto affettivo, insolitamente, lo esterneranno anche in pubblico, lasciando piacevolmente sorpreso l'amato bene.

I mezzani

4° posto Pesci: briosi. Il tono umorale dei nati Pesci, nel giorno che sancirà la chiusura dell'anno, risulterà presumibilmente brioso per merito di Nettuno nel segno e del passaggio lunare nel loro Elemento sino al tardo pomeriggio. Però allo scoccare della mezzanotte un pizzico di ansia potrebbe assalirli, ma se ne andrà assieme alle bollicine di un flûte di spumante.

5° posto Scorpione: pensierosi. Guardando il parterre planetario, con l'opposizione uraniana e le quadrature di Giove, Saturno e della Luna in serata, è probabile che i nati Scorpione si soffermino più del solito a riflettere su ciò che li attende nel 2021. Resteranno assorti nei loro pensieri anche all'avvicinarsi del countdown, sebbene partner e amici faticheranno ad accorgersene.

6° posto Ariete: buoni propositi. La spinta propulsiva della Luna e di Marte, oramai al giro di boa, sui loro gradi spingeranno i nati Ariete a fare dei buoni propositi per l'anno che verrà, soprattutto sul fronte affettivo, dove la voglia di far evolvere il legame sarà alta.

7° posto Cancro: taciturni. Economicamente produttiva, specialmente per i liberi professionisti, la prima parte della giornata poi il primo segno d'Acqua assumerà presumibilmente un mood taciturno quando ci si appresterà a festeggiare. Come ogni anno, la notte di San Silvestro i nativi la trascorrono con il Luminare diurno in opposizione, ma in questo 2020 la pesantezza dell'ultimo triennio potrebbe rendere questa giornata meno briosa di come dovrebbe essere.

8° posto Bilancia: indecisi.

Da un lato il duetto Saturno-Giove d'Acqua e dall'altro la Luna di Fuoco, entrambi favorevoli ai nativi ma in netto contrasto tra loro, potrebbero stimolare la loro indecisione sulle strategie da compiere nelle prossime settimane. Sarà bene, invece, soffermarsi sul presente, senza farsi prendere da sconforto e ansia, provando a godersi esclusivamente questo passaggio al nuovo anno.

9° posto Gemelli: amore flop. La Bianca Signora quadrata a Nettuno in quarta casa ci parlerà, in questo caso, di un'incomprensione amorosa che potrebbe nascere quando la Luna passerà in Leone. I nati Gemelli, dopo tanti preparativi, rimarranno perplessi nel constatare che per una futilità trascorreranno probabilmente gli sgoccioli del 2020 tra musi lunghi e scocciature in coppia.

Ultime posizioni

10° posto Toro: imprevisti. L'ultimo dell'anno sarà, c'è da scommetterci, costellato da qualche imprevisto in casa Toro, coi nativi che bruceranno l'arrosto o scambieranno lo zucchero col sale, divenendo motivo d'ilarità per le persone con cui trascorreranno la notte di San Silvestro. Dato che questo genere di situazioni, seppur scoccianti, possono capitare a chiunque, sarebbe bene che ci ridessero su anche loro, in modo da iniziare il 2021 all'insegna della spensieratezza.

11° posto Capricorno: compagnie rivedibili. Il terzo segno di Terra, nel giorno che chiude l'anno, potrebbe trovarsi alle prese con un parente lontano o un nuovo amico col quale non riusciranno proprio ad andare d'accordo. Rovinarsi la serata per un rapporto che non funziona, però, sarebbe deleterio, quindi meglio stringere a sé il partner e proseguire dritti verso il 2021.

12° posto Vergine: bastian contrario. Riuscire a programmare questa serata assieme ai nati Vergine sarà probabilmente un'ardua impresa, sia per il partner che per la cerchia amicale, in quanto risulteranno quasi maniacali nel voler progettare ogni minuzia. Alla richiesta di un cambio di programma potrebbero divenire dei bastian contrario, facendo saltare la mosca al naso a parecchie persone care.