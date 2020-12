Mercoledì 30 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nell'orbita del Cancro, mentre Venere stazionerà sui gradi del Sagittario. Plutone, il Sole e Mercurio proseguiranno il transito in Capricorno, così come Nettuno permarrà in Pesci. Inoltre, Marte rimarrà stabile in Ariete come Urano continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: intuitivi. Il trigono d'Acqua che si formerà tra Luna e Nettuno sarà, con ogni probabilità, una manna dal cielo per i nati Scorpione questo mercoledì, perché li renderà particolarmente intuitivi nel menàge amoroso.

Sarà bene, difatti, che il partner non gli nasconda nulla perché verrebbe scoperto in un batter d'occhio.

2° posto Pesci: lavoro top. La sesta casa, in queste 24 ore, sarà illuminata dal sestile che Urano di Terra formerà con la Luna nel loro Elemento, ciò andrà probabilmente a favorire i nati Pesci che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui, in particolar modo la terza decade.

3° posto Cancro: tenaci. L'opposizione del terzetto Sole-Mercurio-Plutone sarà smorzata dal binomio Luna-Nettuno che, c'è da scommetterci, donerà ai nati sotto il segno del Cancro una giornata spiccatamente grintosa, soprattutto sul fronte professionale.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Coi Luminari opposti tra loro ma neutrali al Sole di nascita di casa Leone, i nativi potrebbero accorgersi che questo mercoledì sarà meglio assumere un mood attendista, ponderando a dovere le prossime mosse esistenziali da attuare prossimamente.

5° posto Bilancia: shopping. E' tempo di acquisti per il secondo segno d'Aria in questa giornata, o almeno così lascerà intendere la Bianca Signora in undicesima casa che probabilmente li indurrà a prodigarsi in una sessione di shopping orientata sugli oggetti d'arredo.

6° posto Sagittario: abbuffate. Sebbene sullo sfondo ci sia il benevolo duetto Giove-Saturno, i nati Sagittario potrebbero avvertire la pesantezza del quadrato che nascerà tra Nettuno e Venere sui loro gradi, gettandosi sul cibo per soffocare le proprie angosce.

Fortunatamente, però, ci penserà il partner a farli desistere dalle abbuffate che avevano preventivato.

7° posto Ariete: schietti. Mercoledì in cui il primo segno di Fuoco parrà non avere peli sulla lingua, in particolar modo nelle faccende di cuore dove puntualizzerà ogni manchevolezza dell'amato bene, il quale conoscendo la loro tempra chiuderà un occhio.

8° posto Acquario: in rodaggio. Un po' come si fa quando si acquista un'automobile nuova, ai nati Acquario sembrerà in questa giornata di essere in rodaggio, dovendo aggiustare il tiro su alcune vicende professionali e capire, al contempo, come migliorare i rapporti con la prole.

9° posto Toro: attriti. Il clima nel luogo di lavoro potrebbe non essere dei migliori, col primo segno di Terra che avvertirà una certa insoddisfazione nel non riuscire a trovare un punto in comune con alcuni colleghi. Ciò, purtroppo, porterà presumibilmente un pizzico di nervosismo e, come spiacevole conseguenza, qualche battibecco coi parigrado.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: escamotage. Per giungere alla meta lavorativa prefissa i nati Gemelli, durante queste 24 ore, si metteranno probabilmente alla ricerca di qualche escamotage per bruciare le tappe, senza considerare che i capi mangeranno la foglia e gli faranno una sonora ramanzina.

11° posto Capricorno: pile scariche. Più che stanchi fisicamente, i nati Capricorno potrebbero avvertire una certa stanchezza mentale derivante sia dal lavoro che dall'amore, settori che gli stanno dando parecchio da pensare in queste ultime settimane.

12° posto Vergine: solitari. Giornata di metà settimana dove il secondo segno di Terra avrà buone chance di volersene stare per i conti propri, anche in vista della notte di San Silvestro dove, volente o nolente, sapranno già di trascorrerla in compagnia.