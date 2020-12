Lunedì 28 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme al Nodo Lunare sostare in Gemelli, mentre Venere orbiterà nel segno del Sagittario. Plutone, il Sole e Mercurio permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il moto in Toro. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Marte resterà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Bilancia e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: volitivi. La Luna in sestile a Marte nel segno donerà, con tutta probabilità, un bottino energetico di tutto rispetto ai nati Ariete in questo inizio settimana, ed i nativi non perderanno tempo ad orientare tale mole di forze nelle attività professionali, con copiosi risultati al seguito.

2° posto Leone: chiarimenti amorosi. Il Luminare notturno e Venere, favorevoli al Leone ma opposti tra loro, indurranno probabilmente il secondo segno di Fuoco a chiarire qualche attrito pregresso in coppia, con ottime chance di avere un felice epilogo.

3° posto Acquario: concilianti. Nel menàge amoroso di casa Acquario il clima potrebbe non essere dei migliori ma i nativi, assumendo un mood conciliante, riusciranno ugualmente a sbloccare la comunicazione col partner, che sarà ben lieto nel loro modo di porsi.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus relazionale. Giornata ideale per fare il punto della situazione in ambito relazionale, coi nativi che saranno spinti dal duetto Giove-Saturno in quadratura a porre maggiore attenzione alle amicizie opportunistiche.

5° posto Toro: stanchi ma soddisfatti. Sebbene il Sole e Mercurio danzino nel loro Elemento, i nati Toro dovranno fare i conti con l'avversità marziale che potrebbe renderli un pizzico spossati questo lunedì, dove arriveranno a fine turno lavorativo esausti ma soddisfatti dei traguardi raggiunti.

6° posto Cancro: taciturni. Poca o nulla sarà la voglia dei nati Cancro di comunicare col mondo circostante nel giorno che apre la settimana, coi nativi che potrebbero divenire taciturni per proteggersi dalle continue frecciatine provenienti dai nuovi colleghi.

7° posto Gemelli: individualisti. La Bianca Signora in opposizione andrà in quadrato a Nettuno in quinta casa, e tale posizione dimorale, in questo caso, avrà buone possibilità di parlarci di un atteggiamento spiccatamente individualistico dei nati Gemelli. Nel 2021, però, tale mood dovrà essere definitivamente accantonato, per abbracciare un comportamento più collaborativo e meno venale, quindi meglio cominciare a mutare prospettiva già da questa giornata.

8° posto Vergine: finanze flop. Lunedì in cui sarà bene probabilmente serrare i cordoni della borsa in casa Vergine, limitando le uscite economiche non necessarie a fronte di un bilancio finanziario che non sarà dei più floridi.

9° posto Capricorno: pigri. La sensazione di dover sudare le proverbiali sette camicie per raggiungere dei risultati degni di nota potrebbe rendere il terzo segno di Terra insolitamente pigro in questa giornata di fine anno.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: confusi. Col duetto Nettuno-Mercurio poco conciliante, la giornata nativa inizierà con un appannamento d'intenti ed idee, in particolar modo sul fronte amoroso dove sarà meglio non lanciarsi in sterili polemiche col partner.

11° posto Pesci: amore flop. Qualcosa potrebbe non quadrare nelle faccende di cuore di casa Pesci, coi nativi che non nasconderanno il loro malcontento all'amato bene innescando dei controproducenti battibecchi.

12° posto Sagittario: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso in questo lunedì per il terzo segno di Fuoco, al quale parrà di non cavare un ragno dal buco in ogni attività che intraprenderanno, sebbene ciò sarà soltanto l'impressione errata donata dall'ostico duetto Luna-Sole.