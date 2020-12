Mercoledì 16 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Saturno e Plutone stazionare in Capricorno, mentre il Sole, Mercurio e Venere sosteranno in Sagittario. Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci, così come Urano permarrà in Toro. Infine, Marte resterà sui gradi dell'Ariete e il Nodo Lunare continuerà la sosta in Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Leone, meno roseo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: amore a gonfie vele. La Bianca Signora ingaggerà un corroborante sestile col duetto Giove-Saturno, oramai al giro di boia, nel segno del Capricorno e ciò potrebbe tradursi in un idillio amoroso in casa Sagittario.

2° posto Capricorno: lavoro top. Gli ultimi influssi gioviali nel segno, avvalorati dalla spinta lunare di questo mercoledì, favoriranno presumibilmente le faccende professionali del terzo segno di Terra, facendogli raggiungere ottimi risultati in tempi brevi.

3° posto Leone: stacanovisti. Coi Luminari che li spingeranno a premere sul pedale dell'acceleratore, i nati Leone non avranno alcuna remora ad assumere un mood stacanovista in queste 24 ore, dove potranno togliersi anche qualche soddisfazione finanziaria.

I mezzani

4° posto Ariete: testardi. Far mutare opinione al primo segno zodiacale in questa giornata risulterà, c'è da scommetterci, un'ardua impresa in cui partner e amici eviteranno di cimentarsi. A fine giornata, però, i nativi si renderanno conto di averci visto lungo, nonostante le perplessità altrui.

5° posto Scorpione: chiamate. La comunicazione con una persona lontana, probabilmente facente parte della cerchia amicale, potrebbe rimettersi in moto proprio in questa giornata, coi nativi che saranno ben felici di poter riallacciare nuovamente il rapporto relazionale.

6° posto Gemelli: abitudini alimentari. La severità lunare unita alle opposizioni solari e mercuriali potrebbero far scegliere ai nati Gemelli di accantonare, in queste 24 ore, i buoni propositi per una corretta alimentazione, a pro di cibi tutt'altro che salutari.

Meglio, però, sconfiggere tale voglia ricordandosi ciò che diceva Ippocrate "Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato sempre".

7° posto Bilancia: focus sui figli. L'educazione della prole rappresenterà probabilmente il focus del mercoledì nativo, in quanto assieme al partner dovranno ammodernare alcune regole per renderle più consone al momento attuale.

8° posto Acquario: stand-by. Il colpo di coda del binomio Giove-Saturno, prima di approdare nel loro segno, accadrà probabilmente in questa giornata, dove i nativi capiranno sin dal mattino che sarebbe meglio stoppare momentaneamente ogni iniziativa, sia amorosa che professionale, per poi riprenderla a tempo debito.

9° posto Toro: fiacchi. Marte in Ariete quadrato al duetto Luna-Plutone nel loro Elemento spingerà, con ogni probabilità, i nati a centellinare le loro energie con particolare dovizia, in modo da non arrivare a fine serata esausti.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: revisioni economiche. Sebbene il periodo natalizio sia alle porte, i nati Vergine dovranno fare i conti con un bottino economico non particolarmente rassicurante. Sarà bene, infatti, prodigarsi nell'acquistare i regali da fare alle persone care, ma senza esagerare.

11° posto Pesci: cruda realtà. Il Luminare notturno nel gelido Capricorno parrà aprire gli occhi dei nativi, in queste 24 ore, di fronte ad alcune questioni relazionali a cui tentavano di non dare peso. I nati Pesci, difatti, potrebbero accorgersi bruscamente delle scarsa valenza di alcune nuove amicizie.

12° posto Cancro: amore flop. Il clima nel nido domestico potrebbe non essere dei migliori in questa giornata di metà settimana, dove a venir meno sarà la comunicazione con la dolce metà che risentirà di qualche malumore di fondo.