L'oroscopo di martedì 15 dicembre prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale del Capricorno, favorendo i nativi del segno per quanto riguarda i sentimenti, al contrario, i nativi Cancro dovranno evitare di essere troppo impulsivi nei confronti di chi gli sta attorno. Per il Toro presto le relazioni andranno meglio, considerato che l'opposizione di Venere si farà sentire sempre meno, mentre la Vergine sarà ancora in tempo per cercare di raggiungere un buon risultato sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 15 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 15 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: potreste sentirvi temporaneamente bloccati o confusi in questa giornata secondo l'oroscopo.

La posizione sfavorevole della Luna vi metterà a disagio per un po’, ma fortunatamente già da domani le cose tenderanno a migliorare grazie al passaggio di Venere nel segno del Sagittario. Se siete single dunque aspettate ancora un po’ prima di farvi avanti. In ambito lavorativo determinazione e voglia di fare non mancheranno affatto in questa giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Toro: Venere da domani inizierà un transito importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. Presto le relazioni di coppia andranno molto meglio e voi dovrete dimostrare di essere la persona più adatta per stare al fianco della vostra anima gemella. Con la Luna in trigono dal segno del Capricorno, avrete buone possibilità.

Se siete single cercherete di recuperare fiducia verso gli altri. Per quanto riguarda il settore professionale vorrete dare sempre il massimo, ma a volte non c'è alcun bisogno di dimostrare agli altri il vostro valore. Voto - 7,5

Gemelli: inizio di settimana non benissimo secondo l'oroscopo, ma in questa giornata vi riprenderete molto bene. In amore sarà fondamentale pensare di più alla vostra anima gemella, ad avere un contatto più intimo che possa risollevare il vostro rapporto.

Se siete single non lasciatevi offuscare dai sentimenti e tenete i piedi piantati per terra. In ambito lavorativo il lavoro di squadra sarà fondamentale in questa giornata per cercare di ottenere risultati migliori. Voto - 7+

Cancro: Luna che diventerà sfavorevole per le prossime due giornate. Secondo le previsioni zodiacali di martedì 15 dicembre, meglio non essere troppo indulgenti o impulsivi nei confronti del partner, o rischierete solo di rovinare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda i cuori solitari dedicate più tempo a voi stessi. Ve lo meritate. Per quanto riguarda il settore professionale cercherete di svolgere i vostri compiti in maniera precisa, anche per cercare di stupire i vostri colleghi. Voto - 6,5

Leone: un cielo sicuramente non incredibile, ma tutto sommato discreto secondo l'oroscopo. la Luna non vi darà più fastidio, mentre Venere da domani sarà favorevole. Cercate dunque di recuperare il vostro rapporto con il partner, o quantomeno di trascorrere una giornata tranquilla, senza causare problemi di alcun tipo. Per quanto riguarda i single i rapporti con gli amici si riveleranno piuttosto piacevoli. Nel lavoro Mercurio vi sostiene, e voi ci metterete tutta la vostra creatività nei vostri incarichi.

Voto - 7

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 15 dicembre. Dal punto di vista sentimentale la Luna e Venere vi sorridono, e vi permetteranno di stabilire un legame intenso con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. I single adoreranno frequentare nuove persone, soprattutto se si riesce ad instaurare un certo feeling con esse. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà favorevole, ma Mercurio no. Controllate bene dunque le vostre mansioni, per non commettere errori. Voto - 8-

Bilancia: Luna che diventa negativa in questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista professionale la situazione sarà piuttosto difficile da gestire, e potreste sentirvi insicuri su determinate mansioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale nei prossimi giorni potrete contare su un buon cielo, ma per il momento vi conviene giocare in difesa. Se siete single aspettate ancora un po’, e vedrete che le storie che nasceranno saranno ricche di sentimenti. Voto - 6,5

Scorpione: previsioni astrali di martedì 15 dicembre che vedranno la Luna in sestile dal segno del Capricorno, pronta a darvi una mano in ambito sentimentale. Le connessioni romantiche dunque si faranno più forti in questa giornata, e l'intesa tra voi e il partner ne risentirà positivamente. Per quanto riguarda i single curare i rapporti importanti sarà fondamentale. In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità ma in compenso riuscirete a ricavare buoni risultati. Voto - 8

Sagittario: periodo piuttosto buono per voi nativi del segno, ricco di novità e di opportunità da cogliere.

In amore la Luna lascia il vostro cielo, ma Venere da domani tornerà ad essere favorevole, permettendovi di intensificare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single vi sentirete belli dentro, e con la voglia di conoscere nuove persone. Sul fronte lavorativo Mercurio e Marte sono favorevoli, e riuscirete a vedere il valore delle vostre mansioni per cercare di raggiungere grandi risultati. Voto - 8+

Capricorno: voi cuori solitari lasciatevi andare qualora avete incontrato una persona che per voi sta diventando sempre più importante. La Luna in congiunzione favorisce i rapporti secondo l'oroscopo, dunque fatevi avanti. Se avete una relazione stabile, questa risulterà abbastanza trasparente e semplice da gestire da gestire.

In ambito lavorativo vi sentirete davvero sicuri delle vostre capacità e svolgerete le vostre mansioni con tenacia e parsimonia. Voto - 8,5

Acquario: in netta ripresa rispetto alle giornate precedenti, con quell'ottimismo che vi permetterà di ricominciare nuovamente, e godere di un periodo ottimale. In amore da domani Venere smetterà di darvi fastidio e voi potreste provare a recuperare il vostro rapporto con il partner e godere di una relazione romantica. Per i cuori solitari le cose andranno abbastanza bene. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere sopraffatti dagli impegni, ma con impegno e costanza ce la farete. Voto - 7,5

Pesci: avrete voglia di leggerezza, soprattutto nel lavoro secondo l'oroscopo di martedì. Voglia di fermarvi e di non pensare ad altro se non che a riprendervi.

Ebbene, con questo cielo potrebbe essere un po’ difficile, soprattutto a causa di Mercurio, ma se riuscite a svolgere bene e in tempo le vostre mansioni, potreste riuscire a trovare un po’ di tempo per voi. In amore la Luna si trova in buona posizione, dunque sfruttatela appieno per riprovare a far fiorire la vostra relazione di coppia. Se siete single sfruttate la vostra sensibilità per avvicinarvi di più alla persona che amate. Voto - 7