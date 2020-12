L'Oroscopo di domani 11 dicembre è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo venerdì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore e al lavoro. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle dell'11 dicembre? Come da prassi ormai consolidata anche oggi a fare la differenza tra i vari segni sarà l'Astrologia, nel contesto applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In campo la qualità delle effemeridi quotidiane: ad avere massimo supporto da parte dell'Astrologia pochi segni, gli altri dovranno accontentarsi delle briciole in attesa di tempi migliori.

Diciamo subito che ad avere piacere di avere il pieno sostegno delle stelle, certamente capaci di rendere più che fortunata la giornata in questione, tre segni: Ariete e Gemelli, i migliori in assoluto valutati a cinque stelle; Toro e Cancro un pelino sotto, ma entrambi valutati positivamente con quattro stelle.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 11 dicembre

Pronti a soddisfare la curiosità nel voler sapere cosa porterà di interessante la giornata dell'11 dicembre? Bene, a tal proposito è stata da poco rilasciata la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata in questione. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Sempre nell'anteprima d'apertura sono già stati svelati i segni migliori: al primo posto Ariete e Gemelli, entrambi considerati in periodo fortunato. A seguire distaccati leggermente, Toro e Cancro, entrambi in seconda posizione. Terzo posto riservato al segno del Leone, purtroppo valutato in giornata "sottotono. Infine, a fare da fanalino di coda in ultima posizione, il segno della Vergine.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali dell'11 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo dell'11 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia un ottimo venerdì di fine settimana. Ad avere un lieve vantaggio sugli altri soprattutto i nativi appartenenti alla prima o seconda decade del mese.

In qualche caso ci sarà molta euforia e tanta spensieratezza intorno a voi, grazie a sole e Mercurio in trigono al vostro Marte nel segno. Preparatevi a risvegliare la socievolezza e la buona comunicativa. In amore altresì, sarà una giornata molto interessante. Il periodo vi regalerà gioie inaspettate: cercate di assaporarle appieno, perché il cielo del periodo senz'altro (ri)accenderà la vostra voglia di novità, forse anche regalando momenti di intensa passione. Single, quella di domani sarà una giornata molto movimentata, di sicuro piena di brio e tanto sano divertimento. Vi sveglierete con l'umore alle stelle e vi sentirete già da subito "superattivi". Nel lavoro, saprete cogliere nel modo corretto quegli stimoli esterni capaci di farvi cambiare in meglio alcune situazioni.

Il vostro target per domani dovrà essere quello di guardare avanti verso nuovi orizzonti. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano la possibilità che possa arrivare una giornata mediamente buona per voi nativi. Sappiate comunque che in certi momenti potrebbero sortire dal nulla problemi anche abbastanza importanti. Calma, siate fiduciosi e non cedete alla voglia di arrendersi, ok? La soluzione potrebbe essere più semplice del previsto. In campo affettivo intanto, di sicuro sarà la giornata ideale per rompere con la monotonia quotidiana. Parlatene con il vostro partner ed organizzate qualcosa di originale, anche perché sarete pieni di vivacità e di buon umore tali da renderete la serata molto interessante.

Single, la Luna nel campo delle amicizie renderà molto piacevole la vostra vita sociale. Il fato o la fortuna (chiamatela come vi pare) vi metterà in contatto con persone con le quali vi sentirete pienamente a vostro agio, riuscendo ad esprimere il meglio di voi. Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata al massimo della positività. In questo caso il periodo è stato valutato nelle odierne previsioni con le cinque stelle della buona fortuna. In amore, sarà una giornata quasi sicuramente di scelte condivise, di emozioni e perché no, anche per tentare di rinnovare una eventuale passione in declino.

In relazione ai sentimenti, noterete che in realtà avete molti più valori in comune con il vostro partner di quanto effettivamente vi siate resi conto finora. Tutto ciò semplicemente con un approccio diverso nelle vostre conversazioni: riuscirete ad essere sereni solo riuscendo a dialogare sinceramente con la persona al vostro fianco. Single, il ritmo della giornata sarà calmo e disteso: sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca. Dentro di voi regnerà la pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che potrebbe suscitare un po' di invidia tra i vostri amici. Nel lavoro, la giornata non potrebbe iniziare meglio di così! Con astri a favore avrete tra le mani il passaporto per il successo. Vivacità mentale unita ad una straordinaria adattabilità saranno le caratteristiche del vostro modo di lavorare in questo periodo: mettete a frutto queste doti.

I risultati non potranno deludere. Voto 9.

Oroscopo del giorno 11 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede un finale di settimana pregno di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni. In media diciamo che avrete parecchio da fare, qualunque sia la vostra attività, ma sarete contenti di farlo e non vi tirerete di certo indietro. Non mancheranno momenti di fatica, questo sì, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di aver dato sempre il massimo senza risparmio. La vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. Dedicherete energie alla vita privata, rivedrete i rapporti con il partner e ci saranno decisioni da prendere.

Tranquilli, riuscirete a mantenere serenità e razionalità. Single, non perdete tempo in progetti frivoli o irraggiungibili ma puntate su traguardi concreti e di sicura riuscita. Tenete presente il fatto che la simpatia, come anche la capacità persuasiva, faciliterà in questo momento ogni tipo di contatto. Nel lavoro, dopo numerosi alti e bassi ora vi sentirete sicuri delle scelte fatte fino ad ora. Sarà necessario comunque non abbassare la guardia, specie se non volete sgradite sorprese. Inizierete la giornata e con grinta e determinazione, dimostrando al mondo intero le vostre migliori qualità. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede un periodo lento: a dominare su tutto sarà una stanchezza fisica e mentale.

In arrivo dunque un venerdì di fine settimana abbastanza inaspettato, almeno per quei tanti amici del segno che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo della settimana. In alcuni casi il sottotono potrebbe farsi sentire in modo pesante: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo, ok? Cercate di stare tranquilli, soprattutto non alzate il tono di voce con le persone che avete attorno come spesso fate. In amore, questa giornata vi vedrà annoiati, svogliati e pigri. Anziché stare a poltrire tutto il pomeriggio sul divano, davanti alla televisione, provate a cimentarvi in qualche attività più viva, come leggere quel libro che avete abbandonato sul comodino, oppure preparate un dolce o una cena sfiziosa al partner.

Single, avete troppi pensieri o dubbi in questi giorni. Lasciatevi alle spalle il passato, sperimentate uno stile diverso e mettete al centro il vostro benessere. Curate soprattutto la qualità del sonno, pulite la mente dall'eccessivo rimuginare di pensieri e dalle cose da fare, inutili. Nel lavoro, qualunque sia la vostra attività, prendetevela con calma ed i risultati miglioreranno come per incanto. Avete bisogno di essere più riflessivi: meditate su ciò che fate, su come lo fate e soprattutto perché lo fate. Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di venerdì 11 dicembre indica l'arrivo di un giorno decisamente poco affidabile, sotto molti punti di vista. Gli astri saranno poco amichevoli, quindi preparatevi a restare fuori dai giochi almeno in questa parte della settimana.

In generale vi attende un periodo movimentato, qualunque sia la vostra situazione, sappiatelo. In campo sentimentale, vi sveglierete col piede sbagliato a causa della Luna sotto opposizione da Urano: sarete nervosi e fareste meglio a evitare di prendervela con il partner. Evitate anche di attaccare verbalmente chi provasse a dare consigli oppure a contrastare le vostre opinioni, irritabili come siete potreste ritrovarvi in situazioni spiacevoli. Single, qualcuno o qualcosa vi innervosisce Forse avrete a che fare con un invito che vorreste rifiutare, ma le circostanze non ve lo permetteranno! Non date per scontato che gli altri si adattino alle vostre necessità per venirvi incontro, ma adeguatevi ed andate avanti senza timori. Nel lavoro, niente è perduto: in mattinata potreste svegliarvi angosciati e intorno a voi vedete tutto nero.

Calma, sarà solamente una sensazione transitoria, non disperate. Il tempo farà il suo corso e vi ricondurrà verso la luce. Quello che dovete fare sarà solo pazientare e aspettare, senza compiere gesti avventati. Voto 6.

