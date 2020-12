L'Oroscopo di domani 12 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato per i segni dall'Ariete alla Vergine. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati d'inizio week-end? Come consuetudine ormai consolidata, a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline, supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere i favoriti dall'Astrologia del giorno certamente coloro appartenenti al segno del Cancro, nel frangente valutati al "top del giorno". Nella sestina sopracitata, a fare la loro bella figura altri tre segni: in bella mostra quindi senz'altro risultano coloro appartenenti a Gemelli, considerati in giornata a cinque stelle, mentre a quattro stelle è stato valutato il periodo per gli amici nativi in Ariete e Vergine.

Invece ad essere rallentati dagli astri del momento, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, Toro e Leone, additati rispettivamente col segno del "sottotono" e del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica stelline quotidiana per poi passare a verificare le analisi astrologiche segno per segno.

Classifica stelline 12 dicembre

Un nuovo week-end si intravvede all'orizzonte: cosa c'è di meglio se non scoprire cosa riserveranno le stelle al simbolo presente nel Tema Natale? Bene, a tal proposito è pronta per essere consultata la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 12 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

La scaletta di sabato mette meritatamente al primo posto il Cancro, al secondo invece i Gemelli. Terzo posto per Ariete e Vergine con Toro e Leone rispettivamente in penultima e ultima posizione.

A seguire il rendiconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali e pagelle del 12 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 12 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia positivo tutto il week-end, anche se all'inizio tutto andrà leggermente al rallentatore. Affetti, amicizia, parentela: nel vostro grande cuore ci sarà spazio un po' per tutti! Di sicuro anche l'amore sarà in primo piano, come sempre al centro della vostra attenzione, anche se non sarà sempre fonte di gioia ma potrebbe restituire qualche attimo di ansia.

Il momento potrebbe essere quello giusto eventualmente per coltivare qualche nuova amicizia, il che potrebbe sfociare in interessanti chiacchierate e in qualche caso concludersi con un aperitivo o con qualcos'altro di delizioso... Single, disporrete della determinazione necessaria per affrontare e risolvere brillantemente i contrattempi che le stelle del periodo potrebbero procurare. In una controversia familiare farete affidamento sul vostro intuito e sulla capacità di osservazione in modo da risolverla senza problemi. Nel lavoro, sarà una bella giornata per molti di voi. Godrete di energia, di entusiasmo ed astri favorevoli: non state quindi con le mani in mano, la pigrizia in questo momento sarebbe un vero e proprio peccato capitale. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di sabato indicano che il prossimo inizio weekend potrebbe evolvere abbastanza "sottotono" per voi nativi, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi sul segno). In generale il periodo è stato classificato nelle predizioni di sabato con le tre stelline indicative di flemma, indecisione e scarsa voglia di fare. Il consiglia in amore è quello di stare bene con i piedi per terra. Soprattutto per quelli attualmente in coppia stabile, il periodo sarà alternato da alti e bassi. A sprazzi risulterete molto lunatici ed il partner non apprezzerà di certo eventuali cambiamenti di umore. Intanto, mantenete i nervi saldi e cercate di basare tutto sul rispetto e sulla fiducia reciproca, il resto arriverà con calma.

Nonostante abbiate subito qualche torto da parte del partner, riuscirete ugualmente a sorridere ed a far finta che vada tutto bene. Single, l'umore non sarà dei migliori. È decisamente il momento di fare quadrato e affrontare tutti insieme una questione famigliare da risolvere in via definitiva. Con l'appoggio di tutti riuscirete a dare stabilità a chi ne avesse più bisogno. Nel lavoro non riuscirete proprio ad avere degli atteggiamenti pazienti. Con alcuni colleghi (sempre negativi nei vostri confronti) avrete qualcosa da ridire circa una importante situazione. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica che la giornata del 12 dicembre continuerà ancora sotto la buona protezione astrale.

Infatti per voi nativi il periodo non prevede intoppi o fermate non volute: tutto (o quasi) scorrerà in tranquillità e scioltezza. L'ottima posizione della Luna, in questo caso ancora presente nel settore dello Scorpione ed al culmine della positività in quanto in congiunzione a Venere, darà efficace sostegno in campo sentimentale. In merito ai sentimenti infatti, senz'altro passerete una dolcissima giornata in compagnia di chi amate: la passione presto ritornerà a far battere il vostro cuore all'impazzata. Questo week-end oltretutto sarete particolarmente intraprendenti, gioiosi e pronti a rendere il periodo molto intrigante. Single, sarà questo uno splendido sabato in quanto sarete spesso al centro dell'attenzione delle persone alle quali volete bene.

Vi verrà concesso tutto quello che desiderate, sarete sereni e felici: cosa desiderare di più dalla vita? Nel lavoro intanto, questa sarà per molti una giornata lunga ed a tratti anche abbastanza impegnativa. Sarete occupati tutto il giorno: non sarà affatto un problema vivere una giornata in continuo movimento. Voto 9.

Oroscopo e stelle del 12 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di sabato è pronto a confermare che sarà un periodo davvero importante per voi del segno. Di certo il primo giorno di week-end risulterà positivo soprattutto in campo sentimentale: vi sentirete pieni di slancio ed il vostro partner saprà ricambiare con grande passionalità. In generale le stelle saranno pienamente dalla vostra parte, aiutandovi a (ri)accendere passione e voglia di amare.

In coppia, inutile aspettare ancora visto il buonumore che avete già da subito. In questo caso le stelle consigliano in primis di lasciarsi andare ai buoni propositi, senz'altro dettati dal cuore. In arrivo probabili proposte o progetti originali da mettere in gioco in ambito famigliare. Single, sarà la giornata giusta per occuparsi dei vostri piccoli problemi di cuore. Nettuno e Venere in sestile vi daranno la forza necessaria per andare fino in fondo a ogni questione. Vivrete quindi delle belle sensazioni, prima sulla pelle e poi nell'anima in grado di cancellare brutti ricordi o eventi passati. Nel lavoro, la vostra indiscussa abilità vi consentirà di sfornare soluzioni ardite ai problemi più intricati del momento, quasi le difficoltà vi stimolassero a fare sempre meglio.

Saprete promuovere la vostra immagine, migliorare le finanze e studiare forme d'investimento lungimiranti e sicure. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede che questo prossimo sabato di inizio week-end sarà abbastanza impegnativo per voi nativi. Questo è poco ma quasi certo. Il periodo si presume possa portare negatività specialmente a metà giornata, per diminuire drasticamente sul finire della sera. State per prendere una decisione importante? Allora cercate di ascoltare il vostro buon istinto e portate avanti le vostre idee con serenità, nonostante tutto e tutti. Non chiudetevi però "a riccio", come spesso siete soliti fare, ok? In amore intanto, sarà importante essere più collaborativi e maggiormente disponibili a cedere qualche punto a favore di chi amate: se volete che il rapporto funzioni (di nuovo) siate meno concentrati su voi stessi.

Intanto iniziate a fare più attenzione alle esigenze del partner, vedrete che così facendo le cose si aggiusteranno. Single, basterà il passaggio della Luna in Scorpione a farvi cambiare umore? Ultimamente mettete in luce solo i vostri lati peggiori. In merito al lavoro, saranno da mettere in conto contrattempi, noie e nervi a fior di pelle. Suscettibili e permalosi, prenderete una cantonata dietro l'altra, pretendendo anche d'aver ragione! Forse ci saranno piccole questioni da sistemare: meritano attenzione. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 12 dicembre indica abbastanza positivamente questa parte finale della settimana per tanti di voi del segno. Specialmente se appartenenti alla seconda o terza decade, inizierà bene il periodo ma potrebbe non chiudersi altrettanto positivamente.

In questo caso l'Astrologia consiglia di dare ascolto ai pensieri, magari in qualche caso facendo affidamento anche al buon istinto. Sappiamo per certo che alcuni particolari sentimenti aspettano solo di essere messi in pratica: cosa aspettate ad esternare a chi sapete i vostri intimi pensieri? Se si parla d'amore, certamente vi sentirete leggeri, senza pensieri e proprio per questo sarete più disponibili nei confronti delle persone che amate. Anche il vostro lato romantico verrà ravvivato dal cielo del giorno, reso dolce e felice da momenti davvero speciali. Single, l'amore vi sorriderà o meglio, tornerà a farlo dopo giornate di latitanza: qualcuno potrebbe restare per sempre tra le pieghe del passato; qualcun altro invece ci ritornerà a voi con una carica d'amore tale da inumidirvi gli occhi.

Nel lavoro, potrete contare sull'aiuto, il consiglio o l'intervento di un collega per risolvere una pratica burocratica che vi sta da tempo tormentando: saprà darvi l'aiuto necessario per accelerare l'iter e risolvere così tutti i problemi. Voto 8.

Per i segni restanti: è possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.