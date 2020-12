L'Oroscopo del giorno 12 dicembre è pronto a mettere in evidenza la classifica e le previsioni dell'oroscopo di sabato per i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle ad inizio weekend? Come sempre, anche adesso a fare la differenza sarà l'Astrologia, nel contesto applicata a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i sei appena citati ad avere la meglio saranno lo Scorpione e l'Acquario, in questo frangente valutati cinque stelle e meritatamente al vertice della classifica. A seguire i più fortunati, ovviamente anche quest'ultimi in periodo positivo, Bilancia e Sagittario sottoscritti con quattro stelle relative alla solita routine.

Intanto, parlando di difficoltà e/o vicissitudini quotidiane, gli astri del periodo non fanno presagire concrete possibilità nel centrare gli obbiettivi giornalieri agli amici nativi dei Pesci come anche per coloro del Capricorno, rispettivamente preventivati in giornata "sottotono" e da "ko". Scopriamo come è stata valutata la giornata ai restanti simboli zodiacali per poi iniziare a decantare a decantare le previsioni zodiacali di sabato su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 12 dicembre

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo "si", tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale? In questo caso a dare soddisfazione a riguardo sarà senz'altro la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di sabato 12 dicembre.

Come anticipato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore e lavoro i simboli astrali compresi da Bilancia a Pesci. Abbiamo già messo in risalto i segni migliori e peggiori del periodo, adesso poco o nulla è rimasto da scoprire. Pertanto passiamo immediatamente a confermare le stelle del giorno dal segno più fortunato fino a cloro indicati con probabili difficoltà.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo quotidiano segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Previsioni astrologiche del 12 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 12 dicembre indica una giornata da considerare come abbastanza buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore.

Le previsioni astrologiche del giorno annunciano forse piccole crisi a livello di coppia per quanto riguarda il lato sentimentale del periodo, per il resto tutto nella norma. In coppia, pertanto, tutto procederà senza intoppi ma solo nella seconda parte del periodo: diciamo che state finalmente vivendo un momento positivo. Seguite il vostro cuore e non perdere tempo con inutili dubbi e paure: l'attimo passa, il rimpianto resta. Il cielo vi regalerà una buona grinta stimolando la vostra determinazione. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Guardate la vita con fiducia e presto sicuramente farete degli incontri importanti. Nel lavoro invece dovrete affrontare qualche piccolo imprevisto: intoppi o cavilli burocratici.

Non demoralizzatevi, certamente riuscirete a trovare quella forza in grado di farvi dribblare le varie difficoltà o trovare soluzioni efficaci. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali sul primo giorno di weekend preannunciano un ottimo sabato. Diciamo pure che il periodo indicato sarà quasi perfetto: in massima parte la giornata di fine settimana sarà piacevole, in primis nei confronti dei sentimenti e poi in tutto il resto. In amore infatti, il partner sarà particolarmente romantico ed in vena di coccole. Perciò, viste le premesse (almeno sulla carta) non potrete di certo rimanere indifferenti. Piuttosto, ricambiate con trasporto e tanta passione mostrando i vostri veri sentimenti, senza paura. Il bisogno d'amore sarà in aumento, di conseguenza il vostro cuore si aprirà molto più con facilità verso gli altri.

Non avrà senso porsi delle domande, il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione. Single, niente allarmismi per una eventuale uscita andata a vuoto: la vita è bella perché permette (quasi) sempre di riprovarci. E poi, chiusa una porta si aprirà senz'altro un portone! Nel lavoro, infine, calma e positività sono consigliati nelle scelte. Il periodo sarà altamente positivo, dunque perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 12 dicembre al Sagittario svela previsioni buone, con pochissimi punti a sfavore. Certamente molti nativi avranno a che fare con un weekend abbastanza ricco di novità, anche se questo sabato vi vedrà ancora un pochino tesi o indecisi su qualcosa (sapete bene il riferimento per cosa è, vero?).

Secondo l'Astrologia applicata al periodo, il quadro è piuttosto armonico con amicizie e affetti famigliari in linea di massima sereni. In campo sentimentale state facendo sacrifici: sapete bene che ne vale la pena, quindi rincuoratevi. Con la persona amata, forse troverete un compromesso su una questione a voi cara. Voi single vi sveglierete di ottimo umore e avrete voglia di consolidare un'amicizia. Accogliete tutto ciò che potrebbe arrivare a braccia aperte, con ottimismo e fiducia. A quelli di voi più riservati diciamo di essere un po’ meno musoni e più reattivi: in fondo non avete nulla da rimuginare o da rinfacciare al mondo! Nel lavoro, sicuramente non sarà il momento più adatto per mettere "carne sul fuoco". Una scelta (fatta da voi) alquanto improvvisata potrebbe sortire l'effetto contrario.

Voto 8.

Oroscopo sabato 12 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata del 12 dicembre preannuncia un periodo scarno: in generale potreste sentirvi giù di morale e in qualche caso anche lievemente sfasati. Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza e stringere i denti. Attenzione, alcuni rapporti interpersonali potrebbero essere molto difficili da gestire sappiatelo: regolatevi fin da adesso. In amore, se la persona che amate vi avesse fatto uno sgarro, oppure avesse detto qualcosa che vi è andato di traverso, questo sabato cogliete la palla al balzo e parlatene apertamente in modo sincero: lo scopo dovrà essere quello di appianare, giammai distruggere, ok?

Single, sarete coscienti degli errori del passato e della necessità di confidarvi con qualcuno. Così beneficerete di una maggiore fiducia nelle persone che vi circondano per realizzare i vostri progetti: le previsioni del giorno invogliano alla concentrazione e al relax generale. Invece nel lavoro prendete tutto a cuor leggero, evitando di arrabbiarsi per nulla. Anche perché si conteranno sulle dite di una mano le cose che avete programmato e che riuscirete effettivamente a portare a termine. Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di sabato indicano l'arrivo di un giorno davvero buono, a tutto tondo con la parte finale della corrente settimana. Un match, quello di sabato prossimo, che vi vedrà molto favoriti in ogni comparto.

Potrete contare sia sulla Luna che su Venere, entrambi in Scorpione e per voi del segno entrambi positivi al 98%. Diciamo però, anche per frenare la facile euforia di chi volesse vendere la pelle di un orso ancora prima di averlo catturato, che non sempre chi gode dei favori di un pronostico sia destinato ad uscire vincente: giocatevela. In amore, per voi in coppia, soprattutto se avete già un legame solido basato su un sentimento sincero, non avete nulla da temere, anzi, rinnoverete il vostro rapporto magari con un nuovo progetto di vita insieme. Riguardo alla persona amata, considerate il fatto che in questi giorni potrebbe aver bisogno del vostro appoggio; tenetelo bene a mente. Single, la Luna esorta ad approfondire una situazione molto piacevole in cui attualmente vi trovate o potreste a breve trovarvi.

Nel lavoro, da evitare le accese discussioni, soprattutto quelle in grado di minare la vostra credibilità. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di sabato 12 dicembre predice che potrebbe essere una giornata priva di entusiasmo per molti del segno. In generale potreste avvertire un certo malumore: la soluzione ideale consisterà nel cercare la vicinanza di chi sa sdrammatizzare, strappare sorrisi e, allo stesso tempo far guardare con lucidità ogni situazione. In amore, se steste vivendo una storia basata solo sulla passione o sulla mera attrazione fisica, sappiate che tale rapporto potrebbe non dare le attese speranze dal punto di vista sentimentale: valutate se sia il caso di portarlo avanti oppure mettere la parola fine, sia pur contro la vostra stessa volontà.

In coppia, ci saranno dei desideri inconsci da decodificare, non comunque da mettere in gioco adesso... Mettete pure in conto qualche momento di malinconia. Single, sarà il caso di mettere da parte la ricerca di un partner a favore di una rimessa in sesto della forma fisica e mentale. Ultimamente, vi siete un po' troppo auto-isolati e questo non ha giocato a vostro favore. Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere. Avrete mille cose da fare, dunque cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare. Voto 7.