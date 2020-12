Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 14-20 dicembre 2020. Inizia una nuova settimana di dicembre, quali sorprese riserverà ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Se volete entrare nel dettaglio, ecco l'astrologia della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 dicembre e le previsioni degli astri su amore, lavoro e salute dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della terza settimana di dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa terza settimana di dicembre potrebbero venire a galla molti ricordi del passato, alcuni malinconici e dolorosi.

In amore, non manca anche la voglia di costruire un futuro migliore. Attenzione, però, a non farvi influenzare dalle persone negative e da ciò che leggete sui social. In campo lavorativo, è un periodo impegnativo e frustante, che vi spinge a riversare dubbi, timori e preoccupazioni nei rapporti di coppia o di famiglia. Difendetevi dallo stress con molto riposo.

Toro – Non siate diffidenti se l’amore si presenta davanti ai vostri occhi o in una chat online, non complicate la nascita di una relazione, magari questa volta potrebbe regalarvi emozioni mai provate prima. A volte, i contrasti fanno divampare la passione. Nonostante la fatica e lo stress accumulati nelle settimane scorse, nei prossimi giorni potreste ottenere grandi risultati nella vostra attività.

Attenzione, però, alla stanchezza mentale. Avete bisogno di fare delle pause e di svagarvi, per curare quel nervosismo che vi accompagna da troppo tempo.

Gemelli – Settimana piuttosto turbolenta per la vostra vita affettiva. Alcuni nativi dei Gemelli devono fare i conti con la gelosia o le insoddisfazioni. Le coppie che si mettono spesso in discussione devono capire se i sentimenti sono ancora autentici oppure è arrivato il momento di mettere la parola fine alla relazione.

Se qualcuno si sta separando, l'oroscopo consiglia di evitare ripicche e colpi bassi. Per chi è in cerca di un nuovo impiego, le occasioni non tarderanno ad arrivare. Negli affari dovete tenere gli occhi aperti sulla concorrenza. Settimana ansiosa per la salute: attenzione a qualche malessere. Avete bisogno di dormire di più.

Cancro – Settimana tra alti e bassi, non mancano giornate con ritmi lenti e noiosi.

Nel weekend le cose potrebbero cambiare in meglio, ma da lunedì a venerdì potreste scoprire che l’amore non è solo ciò che piace a voi, ma è anche attesa, pazienza, gesti inaspettati e che scaldano il cuore. Sul lavoro c’è qualche equivoco che potrebbe generare ritardi o tensioni. Cercate di non fare le cose con impulsività. State alla larga dagli scontri verbali: potrebbero causarvi delle perdite economiche. Anche per la salute è una settimana altalenante. Svuotate la testa dai troppi pensieri, le preoccupazioni potrebbero impedirvi di fare sonni tranquilli.

Previsioni settimanali dal 14 al 20 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – Potrebbe essere una settimana importante per i rapporti di coppia. Ottime premesse per risolvere i problemi o affrontare un cambiamento.

Se la vostra storia è arrivata al culmine, potreste chiudere questo capitolo senza troppe tragedie. Se siete single, questa potrebbe essere la settimana giusta per incontrare l’anima gemella. Guardatevi attorno e siate più socievoli e disponibili. In campo lavorativo, potreste raccogliere i frutti delle vostre fatiche. Impegnatevi di più e credete di più nelle vostre idee e nei vostri progetti. Fisicamente vi sentite bene e in forma, forse perché vi impegnate molto per migliorare il vostro aspetto esteriore

Vergine – Questa nuova settimana di dicembre potrebbe iniziare con qualche distrazione. Forse siete presi da molti problemi, state pensando alle festività e alle mancanze, oppure non siete del tutto felici e cercate una scusa per non affrontare le insoddisfazioni.

Se state cercando qualcosa di meglio, vuol dire che la vostra relazione sta naufragando. L’argomento più scottante è il denaro. Forse avete fatto grosse spese oppure avete quasi finito la tredicesima. Non preoccupatevi, con un po' di abilità tornerete in carreggiata. Parlando di salute e benessere, dovete smetterla di lamentarvi dei vostri difetti estetici: siete bellissimi così come siete.

Bilancia – Questa potrebbe la settimana poco favorevole per la sfera amorosa. Tuttavia, se vi innamorate è meglio essere prudenti, soprattutto se la persona che avete accanto non rispetta del tutto le vostre esigenze. Il vostro cuore è ancora ferito per l’ultima separazione, quindi preferite fare un passo alla volta con il nuovo amore. In questa settimana avete anche poca voglia di lavorare.

Forse state vedendo un po' di cose in negativo. Fatevi coraggio, perché a fine mese tutto migliorerà. Calcolate bene i tempi di riposo, mangiate con equilibrio e dormite di più.

Scorpione – Dopo qualche iniziale divergenza, la settimana scorrerà tranquilla. Questo è un periodo di riflessione, dovete pensare sugli obiettivi che volete raggiungere o per prendere una decisione importante che riguarda la stabilità del rapporto di coppia. In campo lavorativo state cercando di raggiungere una certa stabilità, ma in ogni modo non avete di che lamentarvi. La vostra salute è un po' altalenante, solo dopo il 20 dicembre avvertirete qualche benessere in più.

Astrologia settimanale 14-20 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa nuova settimana di dicembre dovete essere chiari, concisi e diretti.

Il vostro messaggio deve arrivare dritto al cuore della persona interessata. Qualche piccolo problema potrebbe sorgere dal 20 dicembre in poi. In campo lavorativo non mancano occasioni e la possibilità di iniziare nuovi progetti, in vista del 2021. Avete le carte in regola per raggiungere gli obiettivi più importanti. Prevenite eventuali colpi di aria e i malanni di stagione. Smettete di fumare, non è una buona abitudine per la salute.

Capricorno – Settimana romantica e passionale. Il feeling che c’è tra voi e il vostro partner permette di poter concretizzare i progetti più importanti per la vita di coppia. Se desiderate un figlio, volete andare a convivere insieme, oppure ufficializzare il vostro legame in chiesa, i vostri desideri potrebbero diventare realtà.

Nel lavoro siete alle prese con una serie di impegni frenetici, con scadenze ravvicinate e colleghi sull’orlo di una crisi di nervi. Vi ci vuole molta pazienza. Siete in ottima forma e avete la giusta dose di energia per affrontare gli impegni previsti in questa settimana.

Acquario – Godetevi questa settimana di calma, perché dopo Natale arriverà una bufera emotiva. La situazione amorosa potrebbe essere un po' agitata, forse a causa delle intromissioni dei familiari e delle solite tensioni che si creano sempre nei giorni di festa. Se vi state occupando del nuovo progetto, cercate di mantenere bassi i preventivi e di non sprecare le risorse: non è il momento giusto per esagerare. Tuttavia, i guadagni e le entrate sono discreti. Cercate di eliminare le bevande alcoliche, praticate più sport e sicuramente avrete un miglioramento fisico.

Pesci – Secondo l’Oroscopo, questa è una settimana litigiosa per l’amore. Siete irritabili e sempre a caccia di qualcosa d’impossibile. Se la vostra storia va avanti da tantissimo tempo e i vostri sentimenti si stanno spegnendo, è normalissimo aver voglia di vivere un nuovo amore o di buttarvi in una storia senza impegni. Se ci tenete moltissimo al vostro rapporto ufficiale, allora aprite gli occhi e sorprendete ogni giorno il vostro partner. Potete raggiungere eccellenti risultati in ambito professionale. Se siete in cerca di una nuova occupazione, guardate bene in giro e inviate il vostro curriculum anche sui social. Il pianeta degli affari e della comunicazione vi offre ottime occasioni. Siete pieni di grinta e per tutta la settimana il vostro umore sarà buono.

La salute non desta preoccupazioni.