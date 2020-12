L'Oroscopo del weekend dei giorni 12-13 dicembre è pronto a svelare nel dettaglio come si conclude questa settimana per ciascun simbolo zodiacale. Sabato la Luna sarà ancora in Scorpione mentre domenica transiterà in Sagittario. Saranno 48 ore risolutive per i Gemelli che potranno dire addio ai problemi. I Pesci saranno pieni di energia. Amore, salute, fortuna: approfondiamo leggendo le seguenti previsioni astrali del fine settimana.

Oroscopo fine settimana: da Ariete a Vergine

Ariete - Fine settimana che profuma di incontri fortunati, inviti speciali e tanta intensità. Le coppie innamorate faranno favole e follie, eventuali litigi verranno chiariti e tutto l'astio scomparirà lasciando il passo ad una ritrovata serenità.

In molti avranno modo di staccare la spina e rilassarsi dopo una settimana colma di faccende e andirivieni. Prestate attenzione a dove metterete il piede e ai fornelli, sarete un pochino stralunati.

Toro - La giornata di sabato si prospetta interessante, non a caso le stelle parlano di accadimenti o eventi particolari. Possibile shopping, ma non andate in rosso perché avete già speso abbastanza denaro per questo mese. Dovrete scrollarvi delle responsabilità di dosso, ne avete accumulate fin troppe e siete al limite della sopportazione. Cercate di prendervela comoda almeno per questo weekend, mettete da parte gli impegni e i doveri. Domenica avrete modo di dormire di più.

Gemelli - Lo stress non si addice alla vostra persona, ma per fortuna questo fine settimana chiuderà ogni problematica in corso.

Chi è in coppia da abbastanza tempo, desidera fare un passo avanti oppure esplorare qualche nuova opportunità. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre, in questo weekend. Sabato sera perfetto per una cena in famiglia o di coppia, mentre, domenica, sarà la giornata giusta per ricaricare le pile.

Cancro - Dopo una travagliata settimana, sarete molto contenti di lasciarvela alle spalle.

Ultimamente vi siete sentiti spossati, apatici oppure scombussolati. Questo è un periodo in cui siete in cerca di una risposta dato che non sapete dove sbattere la testa. Ed ecco che questo fine settimana farà proprio al caso vostro visto che ripristinerete il vostro naturale ritmo. Occhio alle scenate di famiglia o di coppia, non sarà il caso di riaprire delle vecchie ferite.

Leone - Prima di concludere questa settimana, avrete un bel po' di faccende da sbrigare e di questioni da rivedere. Qualcosa o qualcuno potrebbe sorprendervi! Le stelle annunciano che per le coppie di vecchia data ci sarà modo di lanciare un progetto o di parlare di ristrutturazioni, cambiamenti oppure di traslochi. Non è un periodo favorevole per i single, ma grazie a internet tutto è possibile. Avrete modo di passare due splendide serate, ma attenzione all'ansia della domenica pomeriggio.

Vergine - Weekend promettente per le riflessioni e i cambiamenti. Forse da tempo state valutando l'idea di mettervi a dieta dopo le feste di Natale e Capodanno oppure desiderate cambiare look perché siete stanchi dei soliti vestiti. In questo fine settimana, saranno gettate le basi di un nuovo progetto personale.

Mettetevi alla prova, sfidate i vostri limiti e provate a percorrere dei sentieri inediti. Queste 48 ore saranno più che favorevoli!

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - Vi aspettano due giornate molto intense, specie se lavorate da casa o gestite la famiglia. Non è facile tirare avanti la carretta di questi tempi, ma ce la state mettendo tutta pur di non soccombere. In questo fine settimana avrete modo di occuparvi delle pulizie domestiche, del bucato o della vostra famiglia. Qualcuno si sta prendendo cura di un parente ammalato mentre altri stanno ancora aspettando l'opportunità di svoltare. Chiamate in arrivo, l'evento tanto atteso potrebbe succedere proprio in queste 48 ore!

Scorpione - Aspettatevi un weekend emozionante, qualcuno o qualcosa potrebbe sorprendervi!

Chi è a dieta sarà tentato dalla golosità, ma sarà bene cercare di non esagerare. La settimana vi ha messo a dura prova ancora una volta, probabilmente delle brutte notizie vi hanno rattristato. Concentratevi di più su voi stessi e la vostra famiglia. Possibili novità in arrivo nei prossimi giorni, anche se potrebbero arrivare entro domenica sera. Chi lavora da anni non vede l'ora di andare in pensione.

Sagittario - Questa settimana, che è iniziata di corsa, vi prosciugherà completamente tutte le forze perciò arriverete al weekend stremati. Nonostante ciò, non potrete permettervi di battere la fiacca, perché avrete ancora molte faccende di cui occuparvi. Casa, famiglia, lavoro, sulle vostre spalle sorreggete fin troppe responsabilità e questo infiamma il nervosismo.

Attenzione, dunque, a non perdere il controllo della situazione in queste 48 ore che metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Capricorno - Sabato dovrete ancora stringere i pugni perché soltanto nel tardo pomeriggio potrete lasciarvi andare. Manca poco alle vacanze natalizie, quindi se siete studenti o dipendenti, a breve potrete staccare la spina. Sfruttate questo weekend per ricaricare le pile in vista della prossima settimana. Avrete una piacevolissima domenica.

Acquario - L'amore di coppia rischierà di ritrovarsi ad attraversare un cielo tempestoso a causa di certi battibecchi. Tra voi e il vostro partner c'è un calo della libido o forse non siete più presi come una volta. I più giovani e tutti coloro che vivono da soli, avranno due giornate piatte e noiose, perfette per riposare e rigenerare mente e corpo.

Sabato farete le ore piccole davanti agli schermi mentre domenica vi alzerete un pochino più tardi del solito.

Pesci - Siete un segno romantico ed estremamente geloso, ma occhio a non soffocare il partner in queste 48 ore! Avrete una forte carica di energia e non ve ne starete fermi un solo secondo. Lavorare da casa vi stimola a fare di più e ad organizzarvi secondo i vostri tempi ideali, ma c'è ancora qualcosa che vi manca. Dunque, approfittate di questo fine settimana per apportare le più opportune modifiche e per recuperare eventuali ritardi. Approfondirete delle conoscenze.