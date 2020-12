Il mese di dicembre si è fatto avanti portando con sé aria di novità per la maggior parte dei segni zodiacali ed il suo oroscopo continua a farsi portatore di buone notizie anche per questo secondo weekend. I giorni compresi tra venerdì 11 e domenica 13 dicembre si preannunciano fortunati per tutti coloro nati sotto al segno dell'Ariete e a dir poco ottimali per chi gode dell'influenza del Sagittario. Si prospetta essere un periodo leggermente sottotono, invece, per i nativi del Toro che si ritrovano costretti a dover fare i conti con un'ondata a dir poco fastidiosa di nervosismo e stress. La stanchezza porterà qualche calo anche nelle giornate in questione per il segno della Bilancia che potrebbe trovare il meritato e tanto desiderato riposo solo nella giornata di domenica.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Cancro

Ariete - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale continueranno a godersi i frutti regalati loro dalla fortuna. La dea bendata ha deciso di elargire la propria influenza all'Ariete espandendola fino alla fine del weekend. Chi ha in programma di fare acquisti o di dare una svolta importante nella propria vita potrebbe tenere in considerazione la positività di queste giornate. In amore tutto continuerà a muoversi nella giusta direzione nonostante la nascita di qualche piccolo battibecco facilmente superabile.

Toro - un accumulo forse troppo eccessivo di stress non porterà ad altro che allo scoperchiamento del "vaso di Pandora", facendo rovesciare contro il prossimo tutto il suo contenuto.

I rospi che da un po' di giorni vengono costantemente inghiottiti e tutte quelle reazioni che, per paura di ferire le persone care, non sono state mostrate verranno rigettate in una volta sola rischiando di coinvolgere anche chi non chi non ha colpa. Per evitare di ritrovarsi di fronte a situazioni irreparabili, l'oroscopo consiglia di ritagliarsi qualche attimo di tranquilla e serena solitudine.

Gemelli - non tutti sono riusciti a portare a compimento i propri compiti prima dell'arrivo del weekend, ma non per questo è necessario disperare e rischiare di perdere la concentrazione e la calma. Il lavoro che è ancora rimasto incompiuto potrà comunque essere ripreso con la nascita di una nuova settimana di dicembre, purché durante il fine settimana si riesca a recuperare le energie perse nei giorni appena trascorsi.

Un partner affidabile e premuroso aiuterà nel ristoro e nella ricerca del relax.

Cancro - il segno del Cancro rientra tra coloro che potranno ricevere importanti comunicazioni durante questo periodo. Che si attenda una promozione, una telefonata dalla persona di cui ci si è innamorati od anche solo l'arrivo di un lavoro desiderato, dalla giornata di Venerdì si potrà iniziare a sperare affinché qualcosa continui a portare un sorriso sempre più ampio sul viso. Il lavoro svolto ed i sacrifici affrontati non resteranno inascoltati: tutti i frutti giungeranno a tempo debito.

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - la settimana appena trascorsa non è di certo stata tra le migliori, soprattutto per quel che riguarda la sfera sentimentale. I battibecchi affrontati con li partner hanno, in alcuni casi, messo a rischio l'integrità di coppia, ma non per questo vi è da preoccuparsi.

Facendo molta attenzione a non esagerare e ad utilizzare le parole giuste, si potranno portare a galla quelli che sono i problemi legati alla vita di coppia e tentare di risolverli insieme. Il weekend aiuterà ad alleggerire il carico di tutto.

Vergine - passione, amore e relax: queste sono le tre parole che accompagneranno i nativi della Vergine per tutta la durata del fine settimana. Secondo l'Oroscopo del prossimo weekend, le giornate comprese tra venerdì e domenica saranno tra le più interessanti di tutta l'intera settimana e riusciranno a portare un'ondata di avvolgente serenità e passione all'interno della vita di coppia. Continua ad essere importante il riuscire a non fare richieste troppo stravaganti e godersi i frutti del vero amore.

Bilancia - la stanchezza, come è già stato accennato, potrebbe portare qualche rallentamento generale nell'arco delle prossime giornate per poi lasciare qualche attimo di serenità a partire dalla notte, o comunque dalla serata, di sabato. Lasciarsi coccolare teneramente dal proprio partner aiuterà non solo a rilassare i nervi, ma anche a scaricare tutte quelle preoccupazioni accumulate durante la settimana. Non sempre le previsioni dell'oroscopo riescono a portare il sorriso, ma ascoltarne i consigli potrebbe aiutare ad affrontare le varie situazioni a testa alta.

Scorpione - la passione riuscirà a travolgere anche coloro nati sotto al segno dello Scorpione, aiutandoli a scaricare con l'aiuto del partner tutte le tensioni accumulate nei giorni precedenti.

Ritagliare qualche attimo di intimità, specialmente con il sopraggiungere di questo nuovo weekend, non farà altro che portare benefici inaspettati sia all'interno della vita di coppia che nella singola persona.

Fine settimana, oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - l'oroscopo preannuncia giornate interessanti e a dir poco ottimali all'orizzonte. Riuscire a trovare qualcosa di negativo sarà veramente un compito impegnativo e qualcuno proverà a farlo realmente non riuscendo a credere ai propri occhi. Affrontare delle giornate in maniera così semplice e senza l'apparente ombra di un difetto risulterà incredibilmente irrealistico ai nati sotto a questo segno zodiacale.

Capricorno - la stanchezza accumulata durante l'intera settimana potrà finalmente essere mandata via con l'arrivo del nuovo weekend di dicembre.

L'oroscopo di questo periodo riuscirà a riportare l'equilibrio nella vita del Capricorno grazie alle sue previsioni ottimali e positive. Il sorriso non mancherà di certo e quasi nessuno riuscirà a spegnerlo facilmente, soprattutto se ci si ritrova circondate di persone fidate e realmente vicine.

Acquario - l'Acquario risulta essere tra quei segni che riescono a percepire l'opposizione di Venere sempre più presente. In ambito relazionale potrebbero esserci non pochi problemi e riuscire a ritrovare l'equilibrio di coppia potrebbe non essere così semplice come sperato. In ambito lavorativo, invece, non ci si poteva imbattere in un oroscopo migliore.

Pesci - la passione non smette di influenzare le giornate dei Pesci, rendendo questo segno zodiacale affascinante ed intrigante agli occhi del partner.

Sfruttare questo nuovo weekend del mese per approfondire la conoscenza reciproca della dolce metà potrebbe essere una delle opzioni migliori da cogliere al volo. Attenzione, però, a rispettare quelli che sono i desideri della persona che si ha di fronte.