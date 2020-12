Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di mercoledì 9 dicembre? Partiamo evidenziando l'aspetto astrale della giornata caratterizzato prevalentemente dalla Luna in Bilancia. L'Ariete sarà in ripresa mentre i Pesci avranno una giornata serena e riposante. Andrà a gonfie vele anche per i nati del Toro, ma queste 24 ore avranno in serbo tante cose per tutti gli altri segni zodiacali. Dunque, approfondiamo dettagliatamente le previsioni di questa giornata dando una sbirciata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Capricorno – 12 - Non esagerate con il lavoro e le pulizie.

Nella vita non esistono solamente i doveri ma anche i piaceri. Dunque, nel corso di questa giornata, imparate a ritagliarvi dei momenti esclusivamente per voi stessi in cui fare solo ciò che vi appassiona e vi stimola. Fate in modo che ogni giorno ci sia qualcosa di bello da ricordare, non limitatevi a sopravvivere.

Sagittario – 11 - Si imparano più cose provando e sbagliando, che stando fermi ad aspettare. Tutto ha uno scopo, perciò non datevi mai per vinti davanti ad una battuta d'arresto. Imparate ad essere resilienti e non ponete mai un limite ai vostri sogni: "Punta alla luna, mal che vada avrai vagabondato tra le stelle". Questa non sarà una giornata favorevole, ma è nei periodi 'No' che nascono le migliori soluzioni. Attenzione alla strada e al tempo, sarà meglio rimanere a casa.

Leone – 10 - C'è un conflitto in atto tra mente e cuore, tra ragione e istinto. Nello stesso tempo state bene e male. L'esperienza è un'ottima maestra, quindi non precludetevi niente e spingetevi a provare delle nuove strade: non è detto che il percorso giusto da compiere sia quello già battuto dagli altri!.La felicità è insita nelle piccole cose di ogni giorno, quelle che in genere si tende a sottovalutare.

Tutto quello che dovrete fare in queste 24 ore è tenere gli occhi aperti.

Gemelli – 9 - La vita è una questione di punti di vista e ognuno è libero di scegliere il cammino da compiere. Un'attenta riflessione prima di agire vi permetterà di minimizzare gli sbagli e di avere un piano ben dettagliato delle cose da fare. Questo mercoledì, forse pieno di impegni lavorativi e/o domestici, rischierete di fare a cazzotti con quel solito mal di testa o mal di stomaco che di tanto in tanto vi tormenta.

Lo stress e le preoccupazioni minano la salute del vostro corpo, correte ai ripari!

Cancro – 8 - Combattete da anni contro l'ansia e gli attacchi di panico, perché siete un segno estremamente sensibile. Recentemente, delle notizie vi hanno colpito nel profondo. L’oroscopo del 9 dicembre dice che avete bisogno di fare un rinnovamento generale perché siete in una fase di stallo e siete pronti a spiccare il volo. Dunque, sfruttate l'energia del Cancro per dare forma e colore ai sogni che custodite nel cassetto. Avete molto più potenziale di quanto crediate, ma tendete a sottovalutarvi. Spingetevi a osare di più e a provare cose nuove, in tal modo presto o tardi scoprirete il vero valore della vita.

Vergine – 7 - Non aspettate il verificarsi degli eventi, ma agite.

La perfezione si cela nei dettagli, perciò bandite la superficialità e imparate ad essere più profondi. In amore occorre maggiore spirito di condivisione, non a caso le coppie di vecchia data hanno bisogno di riscoprirsi. In giornata sarete capaci di vedere oltre i vostri stessi interessi. Eventuali disaccordi saranno sistemati e una grande verità potrebbe venire a galla. Ottima giornata per fare una bella maschera facciale e uno scrub.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Acquario – 6 - Accampare scuse su scuse non porta a niente di buono. In questo momento della vostra vita siete estremamente stressati dato che niente gira nel verso giusto e avete un milione di cose da fare. Rivangare gli errori del passato è utile solo se avete appreso la lezione, altrimenti è solamente tempo sprecato.

Alimentate le vostre passioni attraverso la lettura e il confronto con chi ha i vostri stessi interessi, grazie a internet niente è impossibile.

Scorpione – 5 - Lasciate perdere i pettegolezzi e il parere degli altri. Spesso vi fate frenare da ciò che potrebbero dire i vicini o i parenti/familiari, ma così facendo vi precluderete molte possibilità. Fare è molto meglio di pensare, perciò rompete le righe e datevi da fare prima che sia troppo tardi. L'oroscopo del 9 dicembre vi vedrà risalire la china dopo un lungo periodo di stop. Rivedere dei vecchi quaderni o rileggere le agende/diari degli anni passati, vi stimolerà a rimettervi in carreggiata. Diminuite il consumo giornaliero della caffeina/teina.

Toro – 4 - Farete una buona impressione, questa sarà una giornata più che promettente sotto vari comparti.

La semplicità vi restituirà il sorriso e la serenità perduta, non dovete mai sottovalutare il potere della mente! Lasciatevi il passato alle spalle e cominciate a voltare pagina altrimenti, se continuate a camminare guardandovi indietro, finirete per andare a sbattere. La vostra curiosità vi permetterà di accedere a nuovi mondi colorati.

Ariete – 3 - Non è il momento di arrendersi, anzi dovete incrementare le azioni e rimboccarvi le maniche. Le preoccupazioni ingigantiscono i problemi rendendo pesante ogni singolo momento della vostra esistenza, dunque, non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Per quanto riguarda questa giornata, sarete un po' stremati per via degli impegni delle prime due giornate della settimana, ma risulterete in ripresa.

L'amore necessità di quel tocco in più che solo voi sapete dare.

Bilancia – 2 - Le previsioni astrologiche invitano a guardarsi dentro e ad andare incontro alle vostre paure. La risata e il tempo sono le migliori medicine, perciò non mettetevi fretta. Prendete nota dei vostri progressi e organizzate al meglio l'agenda quotidiana, perché solamente con un piano ordinato non rimarrete indietro. Si prospetta un mercoledì niente male, la Luna nel vostro segno riaccenderà le emozioni, i sentimenti e la voglia di stare in società.

Pesci – 1 - L’oroscopo di mercoledì vi vedrà in fase relax dopo un brusco avvio della settimana in cui siete stati costretti a stare dietro a centinaia di cose. Continuate a marciare per il vostro sentiero, fermarsi non porterà alcun vantaggio.

Dicembre sarà il mese dei riavvicinamenti, inoltre sarà possibile comprendere ciò che conta davvero e dar loro maggior valore. Tutti i sacrifici che state facendo e l'impegno che ci state mettendo, presto daranno i risultati sperati.