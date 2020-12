Da lunedì 7 a domenica 13 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita della Vergine al Sagittario (dove sosta Mercurio e il Sole), nel frattempo Giove, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Venere proseguirà il domicilio in Scorpione, così come Marte resterà nel segno dell'Ariete. Inoltre, Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Urano continuerà il moto in Toro.

Oroscopo della settimana favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Vergine e Capricorno.

Finanze a gonfie vele per il Cancro

Ariete: puntualizzazioni. Da mercoledì a sabato i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero avvertire la voglia di esternare il proprio malcontento per alcune manchevolezze della dolce metà, che non gradirà.

Ciò però servirà ai nativi per togliersi finalmente il "pelo sullo stomaco".

Toro: decisi. L'atmosfera lavorativa sembrerà probabilmente profumare di nuovo, già da qualche giorno, ma per mantenere questo trend climatico in positivo i nati Toro dovrebbero apportare qualche produttivo cambiamento professionale, specialmente prima che il binomio Giove-Saturno sbarchi in Acquario a metà mese.

Gemelli: imbronciati. Settimana in cui il primo segno d'Aria risulterà, con ogni probabilità, incontentabile nel mènage amoroso, col partner che lo riempirà d'affetto e piccole sorprese senza ricevere il medesimo trasporto emotivo e nemmeno un sorriso sincero, in cambio.

Cancro: finanze a gonfie vele. Le fatiche professionali dei giorni passati, legati a piccoli lavorati svolti, avranno ottime chance di essere pagati quando la settimana starà per concludersi, rimpinguando il bottino economico dei nati Cancro.

Pulizie casalinghe per la Bilancia

Leone: instancabili. Il mood stacanovista che i nati Leone riusciranno probabilmente a mettere in campo durante questa settimana, escludendo la difficile giornata del venerdì, sarà ben visto da colleghi e vertici aziendali. Straordinaria domenica dove sarà probabile giungere a risultati degni di nota.

Vergine: risultati flop. Le prime due giornate saranno, con tutta probabilità, le migliori della settimana per i nati Vergine, i quali potranno godere a piene mani di 48 ore magnifiche in coppia. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi legate alla sfera professionale dove, da mercoledì a domenica, i risultati saranno al di sotto delle loro aspettative.

Bilancia: pulizie casalinghe. Giorno 7 e 8 saranno probabilmente giornate routinarie, mentre dal 9 in poi i nati Bilancia, per mettere a tacere i pensieri pessimistici che intaseranno le loro menti, si prodigheranno nel pulire da cima a fondo il nido domestico.

Scorpione: focosi. Le giornate centrali di questa settimana dicembrina risulteranno, c'è da scommetterci, le più coinvolgenti per le faccende sentimentali, in quanto i nati del segno riusciranno a mettere in campo un'invidiabile passionalità, che spazzerà via le problematiche quotidiane in un batter d'occhio.

Pesci diplomatici

Sagittario: stress. Servirà molta pazienza e abnegazione per adempiere alla grande mole di incombenze pratiche e lavorative che graverà sul groppone nativo in questi sette giorni, dove molti decideranno, a ragion veduta, di delegare qualche attività in modo da non stressarsi ulteriormente.

Capricorno: confusi. Nel settore professionale qualcosa parrà continuare a non girare per il verso giusto e, quando i nativi proveranno probabilmente a cercare conforto nel partner, troveranno la mezza mela maldisposta nei loro confronti visti i pregressi degli ultimi mesi. Ciò li manderà in confusione, specialmente la terza decade che potrebbe decidere di dare un ultimatum all'amato bene.

Acquario: revisioni finanziarie. Sia in amore che nella professione, la settimana dovrebbe scorrere liscia come l'olio in casa Acquario, ma il neo di questi sette giorni potrebbe essere rappresentato dalle faccende finanziarie, meno floride delle loro aspettative.

Pesci: diplomatici. Sino a giovedì, i nati Pesci godranno probabilmente a piene mani dello sbarco di Mercurio in Sagittario che andrà sommandosi a Nettuno diretto sui loro gradi, rendendoli un po' più diplomatici in qualsiasi dialogo intraprenderanno.

L'11 e il 12 dicembre saranno giornate ideali per stupire il partner con una sorpresa.