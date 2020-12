Domani 21 dicembre troveremo sul piano astrale Nettuno assieme alla Luna transitare nel domicilio dei Pesci, mentre Saturno e Giove stazioneranno in Acquario. Mercurio, Plutone ed il Sole proseguiranno l'orbita in Capricorno, così come Venere permarrà sui gradi del Sagittario. In ultimo, Marte resterà nel segno dell'Ariete come Urano continuerà il moto in Toro.

Oroscopo di domani favorevole per Pesci e Ariete, meno conciliante per Leone e Cancro.

Ariete ambizioso

Ariete: ambiziosi. Marte nel segno illuminerà la decima casa con un trigono al binomio Mercurio-Sole, e ciò potrebbe far aumentare esponenzialmente l'ambizione nativa nelle faccende professionali in queste 24 ore.

Toro: silenziosi. La settimana inizierà probabilmente coi nativi che non avranno granché voglia di comunicare col mondo circostante, compreso il partner, infatti rimarranno nella propria zona di comfort immersi tra i loro pensieri.

Gemelli: lavoro a gonfie vele. Ad avere una marcia in più in questa giornata saranno, con tutta probabilità, i lavoratori autonomi del segno che potranno avanzare col vento in poppa verso i traguardi anelati, sebbene debbano fare attenzione a non intralciare la concorrenza con Venere in opposizione.

Cancro: dubbiosi. Il primo segno d'Acqua potrebbe trovarsi alle prese con una complicata decisione sul proprio futuro lavorativo nella giornata di domani, ma tale scelta andrebbe procrastinata, dato che col Sole disarmonico sarà facile scegliere la strada errata.

Revisioni economiche

Leone: revisioni economiche. Giornata che avrà buone chance di risultare estremamente utile in casa Leone per cimentarsi in una revisione accurata delle proprie finanze, eliminando se necessario alcune spese voluttuarie. Con Giove appena sbarcato in Acquario, difatti un'uscita economica inaspettata potrebbe mettere in subbuglio il bottino economico.

Vergine: amore sottotono. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali dei nati Vergine questo lunedì, coi nativi che risulteranno presumibilmente poco inclini al dialogo e decisamente tiepidi sotto le lenzuola.

Bilancia: sognatrici. L'esercizio preferito dai nati Bilancia domani sarà, c'è da scommetterci, viaggiare con la fantasia, e ciò servirà sia per rigenerare la loro mente che per allontanare momentaneamente le problematiche del periodo.

Scorpione: distratti. Mantenere la concentrazione in questa controversa giornata potrebbe essere un'ardua impresa in casa Scorpione, soprattutto nello svolgimento delle attività pratiche e professionali più a rischio, che sarebbe bene rinviare a data da destinarsi.

Focus sentimentale per i nati Acquario

Sagittario: amore top. Da un lato questo lunedì i nati Sagittario relegheranno probabilmente le vicende lavorative in secondo piano, mentre dall'altro non avranno occhi che per il partner, riempiendolo di coccole e attenzioni.

Capricorno: a testa bassa. Riuscire a sbarcare il lunario in ambito professionale sarà probabilmente possibile soltanto ai nati Capricorno che, nella giornata di lunedì, non si risparmieranno in termini di fatiche fisiche e mentali, lavorando a testa bassa per l'intero turno.

Acquario: focus sentimentale. Dai mesi estivi i nati Acquario si trascinano delle tematiche amorose che, gioco forza, andrebbero affrontate una volta per tutte, e da domani questo lavoro analitico avrà anche i favori astrali.

Pesci: diplomatici. Le doti comunicative, nonché diplomatiche, dei nati Pesci saranno probabilmente al di sopra degli standard abituali, difatti i nativi saranno una spanna sopra gli altri in ogni dialogo intrapreso.