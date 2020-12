Insieme al cambiamento repentino del clima ci sarà anche quello delle emozioni. L'oroscopo di giovedì 3 dicembre sarà caratterizzato da diversi stati emotivi e da comportamenti imprevedibili. Leone e Bilancia faranno di tutto per far ascoltare loro voce, mentre la Vergine e i Pesci vorranno prendersi del tempo per rimanere soli. Per tracciare i profili zodiacali di tutti i segni sarà necessario osservare il cielo stellato di domani e creare una mappatura astrale. Fra i transiti planetari principali spiccheranno le congiunzioni di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Venere e Venere in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 3 dicembre per i dodici segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 3 dicembre: Toro passionale, cambiamenti per Cancro

Questa giornata sarà molto impegnativa per il segno del Cancro perché farà di tutto per liberarsi delle brutte abitudini. Toro e Gemelli, invece, non potranno fare a meno del contatto con il partner: amore e passione doneranno tanto calore! Infine, l'Ariete sarà un po' sottotono, ma giocherà tutte le sue carte per una ripresa istantanea.

Ariete: non vedrete l'ora che questo 3 dicembre passi in fretta. Vi sentirete stanchi e giù di tono, cercherete di barcamenarvi tra i numerosi impegni della giornata, ma penserete solo al divano caldo che vi aspetta a casa.

Per fortuna il vostro spirito combattivo non si farà sommergere dalla negatività! Sarete pronti a sfruttare tutte le vostre risorse per riuscire a dare il meglio di voi. Forse non sarete le persone più produttive del mondo, però, non potrete dire di esservi arresi!

Toro: l'amore sarà la luce che guiderà il vostro cuore.

Vi sentirete molto in armonia con il partner e sarete pronti a fare importanti dichiarazioni. Nonostante la fiducia sia molta, cercherete di scegliere accuratamente le parole perché non vorrete correte il rischio di rovinare l'atmosfera. Per creare l'ambiente ideale, potreste preparare una cenetta romantica con le vostre mani e scegliere una playlist di film da guardare.

La persona amata, sicuramente, rimarrà entusiasta!

Gemelli: la tensione emotiva vi metterà a dura prova. Vorreste dire molte cose al partner, ma non saprete come esprimere i vostri sentimenti. Avvertirete, però, emozioni talmente profonde da fare male. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi troppi problemi. Tutto ciò che non verrà comunicato dalle parole, sicuramente, emergerà attraverso il vostro sguardo. Qualcuno di inopportuno potrebbe risultare invidioso della vostra relazione! La cosa migliore sarà allontanarlo!

Cancro: finalmente, potrete vivere la svolta che da tanto stavate aspettando. Sentirete scattare qualcosa dentro di voi e deciderete di liberarvi di abitudini errate.

Proverete a modificare ogni aspetto della vostra vita. Sarà una rivoluzione profonda ed efficiente che apporterà notevoli miglioramenti. Le persone che vi saranno attorno si accorgeranno subito della differenza. Inoltre, rimarranno stupite dalla vostra determinazione. Impossibile non ammirarvi!

Oroscopo di domani 3 dicembre: solitudine per Vergine, Scorpione concentrato

Il Leone avrà la sensazione di non riuscire ad attirare l'attenzione delle persone, mentre la Vergine si sentirà fin troppo circondata dagli altri. La Bilancia e lo Scorpione vivranno un momento di passaggio che li spingerà a riflettere.

Leone: sentirete il bisogno di essere circondati dall'affetto degli altri. Purtroppo tenderete a dimostrare questa necessità tramite la richiesta continua di attenzioni.

Questo comportamento potrebbe risultare inopportuno in alcuni contesti e causare l'effetto contrario. Il partner, in particolare, cercherà di farvi notare le conseguenze delle vostre azioni. Le previsioni zodiacali consigliano di non prendervela eccessivamente, ma di mettere in pratica i preziosi consigli ricevuti.

Vergine: non sopporterete più di essere circondati dalla confusione Tra lavoro e famiglia, infatti, il tempo da dedicare a voi stessi diventerà davvero molto ristretto. Avvertirete il bisogno di staccare la spina e di regalarvi qualcosa di speciale. Assocerete la solitudine a qualcosa di bello perché la considererete sinonimo di calma e serenità. Questo pensiero non durerà a lungo, però, per il momento, amerete immaginarvi come dei piccoli eremiti!

Bilancia: i rapporti sociali vi metteranno a dura prova. Avrete la sensazione di non dire mai la cosa giusta e di non essere considerati dagli altri. Le vostre opinioni avranno un peso molto forte sulle scelte che effettuerete e, forse, saranno condizionate, eccessivamente, dal comportamento di chi vi circonderà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare il punto della situazione e di non lasciarvi trascinare da persone arroganti e maleducate.

Scorpione: avrete bisogno di ragionare sul vostro percorso lavorativo. Non sarete certi delle scelte effettuate perché vi renderete conto di esservi allontanati troppo dal vostro sogno iniziale. L'oroscopo consiglia di non prendere decisioni affrettate.

Prima di abbandonare tutto e cambiare vita, sarà il caso di costruirvi un paracadute di protezione. Se agirete nel rispetto dei vostri ritmi e con umiltà, tutto andrà per il meglio! Fate in modo di poter sfruttare gli sforzi fatti anche nel futuro!

Previsioni astrologiche del 3 dicembre: Acquario agguerrito, Pesci pensierosi

I Pesci saranno completamente immersi nella loro spiritualità. Cercheranno di ritrovare la retta via, al contrario del Sagittario che sarà totalmente concentrato sul rapporto con gli altri. Il Capricorno cercherà di fare buona impressione sul prossimo, mentre l'Acquario amerà mettersi alla prova!

Sagittario: la solitudine non sarà una strada percorribile. Vorrete tenervi, continuamente, in contatto con gli altri.

Il cellulare diventerà uno strumento indispensabile e farete i salti di gioia a ogni nuovo "bip". L'oroscopo, però, consiglia di non distogliere l'attenzione dai vostri obiettivi. Allontanare lo stress con risate e chiacchiere può essere una soluzione valida fino a quando non causa problemi personali. Ritrovare la motivazione giusta sarà essenziale.

Capricorno: avrete paura di essere giudicati malamente dagli altri. Vi preoccuperete molto del vostro aspetto fisico perché vorrete essere sempre in ordine. Avrete una cura quasi maniacale per il vestiario e cercherete di dire sempre la cosa giusta. L'oroscopo consiglia di provare a godere un po' di più dei momenti che trascorrerete con i vostri amici.

Vi renderete conto che il loro affetto è strettamente legato alla vostra personalità e non ad altro.

Acquario: le sfide quotidiane non vi spaventeranno. Anzi, amerete mettere alla prova voi stessi e cercare di superare i limiti raggiunti fino ad ora. Tutto ciò comporterà un grande impiego di forze. Sarà fondamentale dare la giusta attenzione al riposo notturno e allontanare la convinzione di essere invincibili. Infatti, un comportamento tanto battagliero potrebbe trasformarsi in un atteggiamento arrogante e superbo. Se darete maggiore spazio alle emozioni, non ve ne pentirete.

Pesci: la routine quotidiana diventerà troppo pesante da sopportare. Il lavoro, le liti con il partner e le incomprensioni con gli amici trasformeranno momenti di pace e serenità in qualcosa di insopportabile.

Avvertirete la necessità di ritrovare voi stessi. Vi chiuderete in un bozzolo fatto di riflessioni e meditazione. Dedicherete tempo alla pratica dei vostri hobby preferiti e cercherete di rafforzare la mente e il corpo. Ben presto riuscirete a riprendere il controllo.