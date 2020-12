L'oroscopo di giovedì 3 dicembre prevede per i nativi Sagittario un nuovo ciclo lavorativo particolarmente interessante grazie ad alcune idee in arrivo, e a Mercurio favorevole, mentre Venere in quadratura per i nativi Leone impedirà ai nativi del segno di costruire una relazione passo dopo passo. L'atmosfera in coppia si farà calda per i nativi Ariete, che potranno contare su una bella e affiatata relazione di coppia, mentre Bilancia potrebbe avvertire un po’ di stanchezza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 3 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni giovedì 3 dicembre segno per segno

Ariete: Sole splendente per voi nativi del segno in questa giornata secondo le previsioni zodiacali. La Luna però sarà negativa ancora per questa giornata, dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale soprattutto se foste single meglio non correre troppo con emozioni e sentimenti. Con il partner sarete più sensibili nei suoi confronti. Ambito lavorativo che vedrà Mercurio in buona posizione, e i vostri collaboratori sapranno consigliarvi la strategia più adeguata per i vostri affari, che riuscirete a portare a termine con notevole fermezza. Voto - 7,5

Toro: meno distrazione da quando Mercurio è passato in una posizione migliore secondo l'Oroscopo.

I contrattempi lavorativi stanno per terminare e avrete modo di procedere spediti. Sul fronte sentimentale il vostro cuore cercherà di darvi dei consigli su come migliorare la vostra situazione attuale, nell'attesa che Venere passi in una posizione più agevole. Se foste single il feeling con le persone a cui tenete comincerà a migliorare.

Voto - 7

Gemelli: se non riuscite a ottenere ciò che volete, vi scaldate e perdete la pazienza, almeno per quanto riguarda il lavoro. Volete a tutti i costi assumere un ruolo da leader e per farlo vi farete sentire. Sappiate però che con Mercurio opposto non sarà facile raggiungere tale obiettivo. In amore questo cielo al momento è piuttosto discreto, ma dovrete comunque prestare attenzione a quale discussione intavolare con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

Se foste single secondo l'oroscopo avrete modo di approfondire meglio una nuova conoscenza. Voto - 7

Cancro: settore professionale abbastanza discreto in questo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì 3 dicembre. Avete lavorato bene in quest'ultimo periodo grazie a Mercurio favorevole, e avete messo a segno numerosi successi. Adesso però dovrete dimostrare di essere in grado di proseguire questa striscia positiva. In amore Venere è ancora positiva e per voi single ci sarà l'occasione di fare dei passi avanti. Se avete una relazione stabile la Luna vi sostiene e sarà un periodo di grande ricchezza. Voto - 8,5

Leone: previsioni astrali di giovedì che vedono Venere quadrata nel vostro cielo.

Per quanto riguarda i sentimenti non sarà facile costruire un sano rapporto con il partner con questo assetto astrale. Non vi piace infatti questa situazione ma dovrete fare qualcosa per sistemarla. Se foste single meglio non essere troppo istintivi al momento. Nel lavoro invece la situazione dovrebbe migliorare un po’, uscendo fuori da questa situazione un po’ traballanti e portando qualche novità. Voto - 7-

Vergine: giornata che vedrà la Luna in posizione favorevole secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque nulla di problematico nella vostra relazione di coppia, soprattutto i nati nella prima decade. I cuori solitari invece farebbero bene a non vedere nuove conoscenze con ansia.

Nel lavoro Mercurio adesso è negativo. Poche novità quindi, ma che dovrete saper cogliere al volo se volete qualche beneficio in più, soprattutto perché saranno più difficili da cogliere. Voto - 7

Bilancia: Marte opposto causa un po’ di stanchezza secondo le previsioni zodiacali di giovedì. In ambito professionale infatti potreste rallentare un po’, ma avrete abbastanza lucidità da avere le idee chiare su come procedere. In amore la Luna quadrata vi rende un po’ meno socievoli, soprattutto voi cuori solitari. Potreste sentire il bisogno di prendervi qualche momento tutto per voi. Se avete una relazione stabile i sentimenti non saranno granché nei confronti del partner, ma sarete abbastanza bravi da evitare discussioni.

Voto - 7-

Scorpione: oroscopo di giovedì notevole per voi nativi del segno sotto il profilo sentimentale. Avrete voglia di togliervi degli sfizi in amore, facendo qualcosa di particolare per la vostra anima gemella. Se foste single invece emozioni e sentimenti si faranno sentire chiaramente e forse non avrete bisogno di altro per scegliere quale direzione prendere. Nel lavoro invece potrebbe essere difficile prendere delle decisioni senza Mercurio a sostenervi, ma fortunatamente Giove ci metterà una pezza, riuscendo a portare a casa risultati quantomeno soddisfacenti. Voto - 8-

Sagittario: respingere le adulazioni altrui qualora siate single non sarà affatto semplice secondo l'oroscopo di giovedì 3 dicembre.

Le feste si avvicinano e una bella novità di tipo sentimentale non vi dispiacerà affatto. Se avete una relazione stabile il vostro magnetismo sarà molto efficace nei confronti del partner. In ambito lavorativo il sostegno di Mercurio sarà un vero toccasana per le vostre mansioni, il quale sembreranno più semplici e chiare da gestire. Voto - 8+

Capricorno: Marte in quadratura toglie le energie secondo l'oroscopo, ma non la vostra forza di volontà. La vostra fermezza e tenacia infatti saranno ancora molto alti e Giove al vostro fianco cercherete di andare avanti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna opposta porta qualche piccolo intoppo tra voi e il partner, ma per fortuna sarà solo qualcosa di passeggero e facile da risolvere.

Se foste single nulla vi vieta di rafforzare i rapporti affettivi. Voto - 7+

Acquario: vi farà veramente bene essere così impegnati ed indaffarati sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Non tanto per una questione economica, ma per distrarre la vostra mente da problemi di tipo sentimentale che potrebbero solo irritarvi. A proposito di sentimenti, questa situazione non durerà ancora a lungo, perché Venere presto sarà in una posizione migliore. Dunque che siate impegnati oppure no, per il momento prendete la situazione con filosofia e molta calma. Voto - 6,5

Pesci: fondamentalmente sarà un bel cielo quello di mercoledì per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in una posizione così felice vi mettono nelle condizioni più adatte per rendere più che piacevole la vostra relazione di coppia, regalandovi spesso tanti bei momenti.

Se foste single sarete irresistibili e nessuno potrà fare a meno di voi. Per quanto riguarda il lavoro magari potrebbe esserci qualche contrattempo a causa di Mercurio che potrebbero costringervi a trovare delle soluzioni alternative. Voto - 7,5