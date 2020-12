Orgoglio e amore si mescoleranno per dare vita a una molteplicità di sentimenti sconosciuta. Il cuore varcherà territori inesplorati e si nutrirà di gioia e sensibilità. L'oroscopo di venerdì 11 dicembre avrà in serbo tantissimi cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Ariete e Acquario dovranno affrontare delle modifiche negli equilibri di coppia, mentre Gemelli e Capricorno cercheranno stabilità grazie all'autostima crescente.

Per tracciare dei profili zodiacali precisi, sarà necessario osservare, con attenzione, la volta celeste di domani. I transiti planetari avranno un peso determinante in tutto ciò.

In particolare, si potrà notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno, mentre la Luna si troverà in quadratura a Giove e in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo dell'11 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 dicembre: Toro stressato, Gemelli indecisi

L'Ariete si sentirà molto vicino al partner, ma si renderà conto che ci sarà qualcosa di diverso all'interno della coppia. Il Toro, al contrario, si dividerà tra lavoro e amore, cercherà di dare il massimo, ma non potrà ignorare i suoi limiti. Il segno dei Gemelli cercherà di raggiungere nuovi compromessi con la sua persona, mentre il Cancro rischierà di crollare davanti a una piccola delusione.

Ariete: vorrete il meglio dalla vostra relazione sentimentale, ma avrete una strana sensazione. Vi sembrerà, infatti, di dover risolvere qualcosa lasciata in sospeso. Gli equilibri, all'interno, della coppia, subiranno delle piccole modifiche. Sarà qualcosa di poco invasivo, ma che meriterà le dovute attenzione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non preoccuparvi eccessivamente, ma di affrontare, al più presto, il discorso.

Toro: gli impegni quotidiani peseranno molto sul vostro umore. Vorreste trascorrere più tempo accanto alla persona amata, ma dovrete portare a termine molte attività. Sarà necessario tutto il vostro ingegno per conciliare vita amorosa e vita lavorativa. Per fortuna, i successi non tarderanno ad arrivare e, nel giro di poco, verrete ripagati per tutti gli sforzi effettuati.

Gesti romantici e affettuosi miglioreranno la sintonia della coppia.

Gemelli: sarete un po' indecisi sul da farsi. Verrete trascinati da questioni contrastanti e cambierete idea molto in fretta. L'oroscopo di domani consiglia di scendere a compromessi con voi stessi. Infatti, purtroppo, non potrete occuparvi di tutto: dovrete fare delle scelte che condizioneranno la vostra quotidianità. Il consiglio di una persona cara potrebbe rivoluzionare il vostro punto di vista e spingervi a cambiare idea.

Cancro: la stanchezza emotiva e la tensione degli ultimi tempi vi renderanno molto difficile controllare la vostra sensibilità. Infatti, vi basterà una piccola delusione per avere un crollo emotivo. Sarà importante non chiudervi in voi stessi e affrontare l'argomento con una persona fidata.

La solitudine, infatti, potrebbe avere delle conseguenze molto negative sul vostro umore. Non preoccupatevi, ben presto, tornerete a essere quelli di sempre.

Previsioni venerdì 11 dicembre: Vergine pretenziosa, nuovo amore per la Bilancia

Il Leone cercherà di dare meno peso a parole meschine e prive di fondamento, la Vergine dovrà affrontare una lunga riflessione con se stessa e la Bilancia conoscerà un nuovo amore. La giornata si rivelerà particolarmente generosa con lo Scorpione, che avrà modo di raccogliere i frutti del suo lavoro.

Leone: avrete bisogno di ristabilire l'ordine attorno a voi. Vi renderete conto di aver dato troppo peso a persone che non se lo meritavano. Non sarà facile dimenticare le loro parole, ma con grinta e determinazione riprenderete il controllo delle vostre emozioni.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non dare adito ad inutili discussioni. Non servirà a nulla controbattere, se già saprete il risultato finale.

Vergine: il vostro recente comportamento solleverà molte perplessità nelle persone che vi staranno accanto. Tenderete a essere molto autoritari nei loro confronti e non accetterete eventuali errori. Sarà importante cercare la causa di ciò. Forse, lo stress eccessivo vi ha messo in una situazione complicata! La cosa migliore sarà trovare una valvola di sfogo efficace e cercare di sanare i rapporti danneggiati.

Bilancia: per voi, si aprirà un futuro roseo e ricco di felicità. Dopo svariate delusioni amorose, avrete modo di conoscere una persona adatta a voi. Immediatamente, vi sentirete molto più sereni e spensierati, avrete voglia di investire in questo rapporto, ma non passerete sopra a determinate cose.

Le previsioni zodiacali di dell'11 dicembre consigliano di non fare mosse affrettate: seguite i tempi giusti e tutto andrà per il meglio.

Scorpione: finalmente, tutti i vostri sforzi porteranno a qualcosa di buono. Avrete modo di modificare, in meglio, la vostra vita, ma dovrete continuare a lottare. Siete sulla strada giusta per raggiungere qualcosa di importante. Forse, vi sentirete un po' stanchi, ma vi basterà staccare la spina per qualche ora per recuperare tutte le energie. Il partner sarà di grande aiuto e cercherà di supportarvi in tutto quello che farete.

Previsioni astrologiche dell'11 dicembre: sport per il Sagittario, tanto lavoro per i Pesci

Per il Sagittario, sarà il momento giusto per ricominciare a fare un po' di attività fisica, mentre il Capricorno potrà contare sulla sua autostima.

Il segno dell'Acquario vorrà raggiungere una stabilità sentimentale, che al momento, però, gli sarà preclusa e i Pesci sarà totalmente preso dal suo lavoro.

Sagittario: ultimamente, la golosità ha preso il sopravvento e vi ha spinto a mangiare più del normale. Per recuperare la giusta forma fisica, la cosa migliore sarà dedicarvi a un po' di attività fisica. Non serviranno esercizi noiosi o troppo impegnativi, vi basterà rimanere in movimento e praticare i vostri sport preferiti. Potrebbe essere d'aiuto anche passeggiare con il vostro animaletto domestico e sperimentare nuove ricette light.

Capricorno: riuscirete a trovare stabilità all'interno del vostro cuore. Finalmente, avrete abbastanza fiducia in voi stessi per poter sfruttare tutte le qualità possedute.

Gli altri si renderanno conto di questa ritrovata sicurezza e non potranno fare a meno che stimarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di continuare a lavorare su voi stessi, in modo da diventare sempre più forti e da poter affrontare, a testa alta, le sfide della vita.

Acquario: non sarete contenti della vostra situazione sentimentale. Noterete un deterioramento nel feeling di coppia e proverete a sistemare le cose. Purtroppo, il partner vi apparirà restio e la sua mente sarà totalmente presa da altro. L'oroscopo consiglia di attendere un po' di tempo perché le cose potrebbero risolversi spontaneamente. Se così non fosse, la cosa migliore sarà agire con calma ed empatia.

Pesci: il lavoro avrà un ruolo importantissimo in questa giornata.

Vi sentirete travolti dagli impegni, ma questo non vi peserà. Amerete trascorrere del tempo con i vostri colleghi e ogni mansione portata a termine vi farà sentire meglio con voi stessi. Sarà importante, però, non dimenticare di ritagliare un po' di tempo da dedicare al partner e alla vostra famiglia! In questo modo, eviterete di creare malcontenti.