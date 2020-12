L'oroscopo di domani 8 dicembre ruoterà attorno allo stato emotivo di tutti i segni zodiacali: Toro e Capricorno si faranno travolgere dalla condivisione e dall'amore per le persone care, mentre Vergine e Acquario dovranno tenere a bada il nervosismo.

Per avere un quadro completo dei profili zodiacali di domani, è necessario osservare anche i transiti planetari. In particolare, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, grande rilevanza verrà data al Sole che si troverà in quadratura alla Luna, in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno.

Interessante sarà anche l'opposizione di Luna e Mercurio.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 8 dicembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 8 dicembre: Toro collaborativo, problemi in amore per Gemelli

Sarà una giornata ricca di allegria per il segno dell'Ariete, mentre il Toro sarà impegnato a diffondere amore e positività. I Gemelli dovranno affrontare alcune delusioni in ambito sentimentale e il Cancro sarà indeciso sul percorso da intraprendere.

Ariete: il vostro animo allegro illuminerà tutto ciò che vi circonderà. Sarete fieri di voi stessi e il vostro entusiasmo sarà contagioso. Gli altri ameranno starvi accanto, anche se si chiederanno il perché di così tanta gioia.

In realtà, non ci sarà un motivo particolare, vi sentirete semplicemente inclini ad appezzare i progressi fatti fino ad ora. L'oroscopo consiglia di non permettere a nessuno di incidere negativamente sul vostro umore.

Toro: la voglia di condividere riempirà, completamente, la vostra giornata. Sarete pronti ad aprirvi agli altri e a far emergere il lato più generoso di voi.

Se vedrete una persona in difficoltà, non potrete evitare di intervenire, soprattutto se si tratterà di un amico. Anche sul posto di lavoro, cercherete di essere collaborativi con i colleghi. Purtroppo, non tutti apprezzeranno il vostro gesto. Attenzione a non caricare sulle spalle responsabilità eccessive.

Gemelli: vorreste trascorrere una giornata tra le braccia del vostro partner, ma le cose andranno diversamente.

Basterà una parola di troppo per innescare una discussione senza fine. Proverete a porre rimedio, ma l'unica strada percorribile sarà l'attesa. Le previsioni zodiacali consigliano di esercitare troppa pressione sul partner. In un secondo momento, potreste provare a spiegarvi meglio. Nel giro di qualche ora, tutto si sistemerà.

Cancro: non vi sembrerà il momento giusto per intraprendere nuovi percorsi, ma non potrete impedire alla vostra mente di riflettere su un futuro alternativo. Vi renderete conto che il sogno tanto desiderato non potrà realizzarsi in questo modo. Le previsioni zodiacali suggeriscono di provare a compiere qualche passo in avanti. Sicuramente, non ne rimarrete delusi. Non tutti potranno comprendervi, ma la vostra felicità verrà prima.

Oroscopo di domani 8 dicembre: cambiamenti per Leone, Vergine nervosa

La Vergine avrà delle discussioni in famiglia e tenderà a riversare il suo nervosismo sugli altri, il Leone cercherà di riprendere il controllo della propria vita e lo Scorpione verrà travolto dalla passione. La Bilancia vivrà al massimo questa giornata e si dedicherà agli addobbi natalizi.

Leone: dopo un inizio settimana un po' sottotono, deciderete di tornare ad impegnarvi e di dedicare tempo alle cose che veramente contano per voi. Sarà una giornata di cambiamenti, ma anche di affetto e condivisione. I vostri amici avranno un ruolo fondamentale e vi aiuteranno a recuperare il sorriso. L'oroscopo di domani consiglia di non farvi abbattere da possibili delusioni. Avrete tutte le carte in regola per superarle.

Vergine: farete fatica a gestire i numerosi impegni quotidiani e, per questo, tenderete a riversare le vostre frustrazioni sugli altri. Non sarà facile tenere a bada il nervosismo, però, le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettercela tutta. I vostri famigliari potrebbero trovare difficile starvi accanto e, forse, si allontaneranno momentaneamente. Sarà importante trovare una valvola di sfogo efficace, per esempio lo sport.

Bilancia: vi farete coinvolgere dal diffuso spirito natalizio. Coglierete l'occasione per decorare l'albero di Natale assieme ai vostri cari e per parlare di questioni importanti. Avrete buone parole per tutti e proverete a essere gentili con il prossimo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non far entrare, nella vostra vita, persone negative.

Infatti, la loro influenza potrebbe rovinare la vostra gioia.

Scorpione: avrete occhi solo per il vostro partner. Il suo amore vi farà sentire al culmine della gioia e vi riscalderà il cuore. Avrete tanti progetti per il futuro, ma riterrete che non sarà il momento giusto per parlarne. Vorrete solo godervi questa giornata e dare valore a ogni singolo momento che trascorrerete insieme, dando spazio alla passione. L'oroscopo consiglia di scattare delle fotografie, per avere un ricordo delle emozioni provate.

Astrologia dell'8 dicembre: Sagittario nostalgico, Capricorno leale

Il Sagittario si lascerà trasportare dalla nostalgia, mentre l'Acquario dovrà trovare un modo per liberarsi della sua ansia. L'affetto del Capricorno si rivolgerà soprattutto verso i suoi amici e i Pesci avranno uno spazio tutto per loro.

Sagittario: vi siete sempre concentrati sul futuro, però, in questa giornata di festa e allegria, tenderete a tornare, con la mente, al passato. Vi dividerete tra ricordi felici e ricordi dolorosi. Non sarà facile ripensare a certe cose, ma il percorso, compiuto fino a questo momento, vi riempirà il cuore di orgoglio. Se ne parlerete con una persona cara, tutto diventerà più semplice e vi libererete da quel peso che sentite sul petto.

Capricorno: sarà una giornata all'insegna dell'amicizia. Amerete confidarvi con i vostri affetti e cercherete di coinvolgerli in tutte le attività che affronterete. Forse, qualcuno potrebbe dire qualcosa che vi deluderà. Starà solo a voi decidere se affrontarlo a cuore aperto o se rimandare la discussione ad un secondo momento.

Il partner sarà fiero di voi e non potrà fare a meno di esternare il suo entusiasmo.

Acquario: nonostante i vostri sforzi, vi renderete conto di non riuscire a liberarvi dell'ansia in eccesso. Proverete ad allontanare i cattivi pensieri, ma avrete bisogno di qualcosa che vi aiuti a sfogarvi. Potrebbe essere un'attività amata o un obiettivo su cui lavorare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non parlarne, con altri, se non ve la sentirete. Però, ricordate che un consiglio, dato al momento giusto, può davvero rivelarsi prezioso.

Pesci: sentirete la necessità di dedicare del tempo a voi stessi. Nonostante l'atmosfera festiva, tenderete a isolarvi e a ritagliare uno spazio solo per voi. Gli altri vi chiederanno spiegazioni perché non ameranno sentirsi esclusi, ma voi, al momento, non sarete disposti a dargliele.

Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non esagerare con la solitudine. La cosa migliore sarà trovare il giusto equilibrio.