L'Oroscopo di mercoledì 16 dicembre sarà caratterizzato da emozioni varie e sfaccettate. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Giove e Plutone, Giove e Saturno e Saturno e Plutone. Inoltre, Il Sole e Mercurio saranno in trigono a Marte, mentre Marte si troverà in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo del 16 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì 16 dicembre: Toro innamorato, Cancro impegnato

Ariete: avrete la sensazione di essere su una montagna russa.

Le vostre emozioni saranno difficili da controllare perché farete molti pensieri contrastanti. L'oroscopo consiglia di provare a ritrovare la serenità tramite i vostri hobby. La cosa migliore sarà ritagliare un po' di spazio da dedicare solo a voi stessi. Evitando eccessivi stress, riuscirete a tornare quelli di sempre. Il contributo del partner, in questo, sarà fondamentale.

Toro: il vostro sogno più grande sarà quello di migliorare l'affinità con il partner. Cercherete di appianare le discussioni e di risolvere vecchie questioni irrisolte. I diversi punti di vista, sebbene possano creare un po' di scompiglio, potranno costituire una risorsa indispensabile per la coppia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di puntare su una comune crescita personale, in modo da maturare interessi e progetti condivisibili.

Gemelli: l'amore vi farà battere il cuore, ma non avrete una direzione certa verso cui andare. Desidererete solo tornare ad amare e a costruire un progetto di vita con un potenziale partner. La tentazione potrebbe essere quella di gettarvi tra le braccia della prima persona disposta ad ascoltarvi, ma dovrete fare attenzione. Scelte sbagliate, infatti, potrebbero causare delle sofferenze emotive difficili da rimarginare.

Cancro: il lavoro sarà molto impegnativo perché avrete molte responsabilità. Diversi colleghi conteranno su di voi e non potrete deludervi. Purtroppo, la pressione eccessiva potrebbe spingervi a commettere degli errori involontari. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di porre subito rimedio, senza cercare di nasconderli. Ricordate di credere sempre in voi stessi e di fare più pause durante la giornata.

Previsioni zodiacali di domani 16 dicembre: Leone grintoso, Bilancia preoccupata

Leone: vi sentirete pronti ad affrontare un nuovo inizio. La vita vi apparirà bellissima e ricca di opportunità. In realtà, attorno a voi, saranno cambiate poche cose: la vera rivoluzione è avvenuta all'interno della vostra anima. Le previsioni zodiacali consigliano di approfittare di questo momento magico per realizzare una lista dei vostri sogni. Impegno e determinazione vi condurranno su una strada ricca di successi.

Vergine: le questioni economiche vi causeranno delle preoccupazioni. Avrete paura di non riuscire a sostenere tutte le spese e, per questo, cercherete di migliorare la vostra situazione lavorativa. L'oroscopo consiglia di prendere in considerazione un'eventuale nuova qualifica.

Forse, non avrete molta voglia di rimettervi a studiare, ma a livello personale e professionale ne trarrete un gran giovamento.

Bilancia: le novità lavorative vi metteranno a disagio. Desidererete seguire un percorso di crescita, ma non vorrete trovarvi in situazioni che riterrete poco adatte a voi. Un pizzico d'intraprendenza in più, sicuramente, potrebbe fare la differenza, ma sarà essenziale mantenere un equilibrio emotivo stabile. L'oroscopo consiglia di affrontare in modo graduale le nuove esperienze, in modo da adattarvi.

Scorpione: vi sentirete molto stanchi a causa della mancanza di sonno. Ultimamente, avete dedicato poco tempo al riposo notturno e questo sta avendo delle conseguenze pesanti. Sarà fondamentale trovare del tempo per rilassarvi e per schiacciare un riposino.

Una routine quotidiana con orari più stabili vi aiuterà a svolgere tutto nel migliore di modi.

Previsioni astrologiche del 16 dicembre: Capricorno pigro, sorpresa per Acquario

Sagittario: avrete un profondo senso estetico e ricercherete il bello negli oggetti e nelle persone. Purtroppo, spesso, una bella copertina non corrisponde a un bel contenuto. Le previsioni zodiacali consigliano di affidarsi ad altri parametri per giudicare le persone, come empatia e sensibilità. Potreste avere delle sorprese che modificheranno totalmente la vostra visione delle cose. Attenzione alle avance non desiderate.

Capricorno: il divano sarà il vostro migliore amico. Vi farete travolgere dalla pigrizia e non avrete voglia di portare a termine gli impegni quotidiani.

Sul momento, non proverete molto interesse per ciò, ma alla fine della giornata avvertirete numerosi sensi di colpa. Per mitigare questa sensazione potreste dedicarvi all'organizzazione della giornata seguente. Sicuramente, vi sentirete più sereni e motivati.

Acquario: avrete una bellissima sorpresa. Il rapporto con una persona, che consideravate ormai perso, riprenderà vita e tornerà a splendere come non mai. Sarete entusiasti di questa novità e cercherete di nutrire il vostro legame con attività da fare insieme e chiacchiere telefoniche. Le previsioni zodiacali consigliano di affrontare immediatamente eventuali problemi, in modo da non ripetere gli errori del passato.

Pesci: vi sentirete estremamente fragili, ma cercherete di nasconderlo.

I vostri affetti più cari, però, riusciranno a vedere oltre la maschera e vi chiederanno spiegazioni. Non dovrete parlare se non ve la sentirete, ma confidarvi con qualcuno potrebbe rivelarsi la scelta più utile. La famiglia sarà un punto di riferimento fondamentale per voi, vi starà accanto e cercherà di supportarvi in tutti i modi possibili.