L'Oroscopo di lunedì 14 dicembre sarà ricco di eventi e novità. Una nuova settimana è alle porte e tutti i segni zodiacali saranno pronti per fare del loro meglio. Ci sarà chi, come il Leone, dovrà prendere delle decisioni fondamentali, e chi come Cancro, Bilancia, Capricorno ameranno prendersi cura del prossimo. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Luna e Mercurio, Giove e Plutone, Giove e Saturno e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà In trigono a Marte e Mercurio a Marte e in quadratura a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 14 dicembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 14 dicembre: successo per Ariete, Gemelli altruisti

Ariete: gli sforzi fatti sul posto di lavoro, finalmente, daranno i loro frutti. Sarete lieti di potervi confrontare con i traguardi raggiunti. Alcuni colleghi, purtroppo, non prenderanno molto bene la cosa e cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Le previsioni zodiacali del 14 dicembre consigliano di non dare adito alle cattiverie. Il partner sarà un ottimo supporto emotivo perché saprà starvi accanto e aiutarvi nei momenti più duri.

Toro: vi sentirete un po' incerti riguardo al vostro percorso di vita. Non saprete visualizzare, con esattezza, il vostro sogno e questo vi procurerà dubbi e indecisioni. L'oroscopo di domani consiglia di non saltare le tappe, ma di scegliere con molta attenzione.

Infatti, eventuali errori potrebbero solo ritardare i vostri progetti. I consigli di famigliari e amici potrebbero aiutarvi a vedere le cose da un punto di vista differente.

Gemelli: vi prefisserete degli obiettivi molto importanti da raggiungere e l'organizzazione della settimana sarà ricca di impegni. Cercherete di dare il massimo in tutto ciò che farete, soprattutto per quanto riguarderà il lavoro e lo studio.

In alcuni momenti, vi sentirete un po' giù di tono perché avrete paura di non riuscire a rispettare tutte le vostre decisioni. Sarà fondamentale non abbattervi e andare dritti per la vostra strada.

Cancro: vi sentirete molto vicini ai vostri affetti più cari. Esprimerete tutta la vostra gioia tramite dialoghi frizzantini ed esuberanti. Le persone che vi saranno accanto vi troveranno molto piacevoli e cercheranno continuamente la vostra compagnia.

Nonostante le numerose responsabilità, non vi tirerete indietro e dedicherete un po' di tempo a tutti. Attenzione a non mettere in secondo piano il vostro benessere personale.

Oroscopo di domani 14 dicembre: Leone grintoso, Vergine innamorata

Il Leone sarà pronto ad abbandonare un vecchio percorso per intraprenderne uno nuovo, la Vergine sarà concentrata solo sul partner e la generosità della Bilancia non avrà paragoni. Per lo Scorpione, questo 14 dicembre si rivelerà davvero entusiasmante e allegro.

Leone: finalmente, accadrà qualcosa che illuminerà la strada per il vostro futuro. La grinta vi mancherà e, con un pizzico di difficoltà, riuscirete a ritrovare la giusta motivazione. Forse parenti e amici vi criticheranno perché riterranno eccessive le vostre decisione, ma voi sarete totalmente concentrati sul vostro benessere.

Sarete consci degli ostacoli che dovrete affrontare, ma la gioia sarà più grande di qualunque altra cosa.

Vergine: avrete voglia di trascorrere del tempo assieme al vostro partner. Vi sentirete conquistati dalla sua dolcezza e dalle sue attenzioni. Cercherete di rendere questo 14 dicembre indimenticabile. Ci saranno delle cose che non andranno come previsto, però, in conclusione, potrete dire di essere soddisfatti. La situazione sul posto di lavoro si manterrà stabile: non ci saranno picchi positivi, ma il vostro impegno, in futuro, verrà ripagato.

Bilancia: vi occuperete di tutti i vostri affetti più cari. Non riuscirete a reprimere la vostra gentilezza, a costo di fare la figura degli ingenui. La gioia negli occhi del prossimo vi renderà felici delle vostre azioni, ma non tutti apprezzeranno gli sforzi fatti.

Ci sarà chi vi accuserà di essere troppo caritatevoli e di puntare solo a un ritorno personale. Per fortuna, niente potrà ferirvi perché sarete mossi da nobili intenzioni.

Scorpione: il vostro carattere vivace vi consentirà di entrare in sintonia con tutti. Gli amici adoreranno stare in vostra compagnia perché avrete sempre qualcosa di divertente da proporre. Cercherete di approfittare dell'atmosfera natalizia per regalare qualcosa ai vostri affetti più cari. Saranno doni fatti con il cuore e che mireranno a sciogliere anche gli animi più tesi. L'oroscopo consiglia di non forzare il rapporto col partner.

Previsioni astrologiche del 14 dicembre: Sagittario coraggioso, Pesci fortunati

Sagittario: ci vorrà tanto coraggio per affrontare questa giornata.

Infatti, non avrete molta voglia di recarvi sul posto di lavoro. Il letto caldo vi chiamerà a gran voce, però, non potrete sottrarvi ai vostri impegni. Non tutto il male verrà per nuocere perché potreste fare un incontro molto importante. Sarà fondamentale essere voi stessi e non alterare la vostra personalità per renderla diversa dalla realtà!

Capricorno: anche se non potrete essere accanto ai vostri amici, li sentirete sempre vicino al cuore.La lontananza rappresenterà un piccolo ostacolo, ma potrete superarlo facilmente. Comportamenti dolci e carichi di attenzioni faranno la differenza nel vostro rapporto con gli altri. Verrete molto apprezzati per queste caratteristiche e la stima, nei vostri confronti, salirà enormemente. La famiglia anche sarà fiera di voi.

Acquario: il clima freddo non sarà dalla vostra parte. Non avrete molta voglia di uscire di casa e cercherete di passare più tempo possibile tra le mura domestiche. Una tisana calda, un film divertente e una coperta di pile rappresenteranno la vostra serata ideale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di valutare l'idea di invitare a casa un vostro amico o il partner. Condividere le cose, infatti, le renderà più belle.

Pesci: la fortuna sarà dalla vostra parte! Sarete entusiasti di ciò che farete e avrete il coraggio di buttarvi in situazioni che, precedentemente, avevate sempre evitato. Metterete al bando la timidezza perché capirete che non vi porterà a nulla di nuono. L'oroscopo consiglia di compiere piccoli passetti e di non accelerare troppo i tempi.

L'occasione giusta, a breve, arriverà e sarà meravigliosa.