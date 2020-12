Le novità che caratterizzeranno l'Oroscopo di martedì 15 dicembre saranno moltissime. I segni zodiacali dovranno confrontarsi con sentimenti molto intensi per provare a dare un ordine alle emozioni più contrastanti. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Sole e Luna, Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, Mercurio in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno. Occhi puntati anche su Marte che si troverà in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 15 dicembre: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 15 dicembre: Ariete impaziente, libertà per il Toro

Ariete: l'attesa non sarà un elemento molto gradito. Cercherete di ottenere tutto nel minor tempo possibile, ma potreste saltare tappe importanti. Anche in amore, vi dedicherete poco alla riflessione perché riterrete di avere la situazione sotto controllo. Purtroppo, alcuni avvenimenti nella giornata del 15 dicembre vi smentiranno. Le previsioni zodiacali suggeriscono di essere maggiormente pazienti, soprattutto per quanto riguarderà i rapporti con gli altri.

Toro: vorrete essere liberi da qualsiasi vincolo. I legami sentimentali e amicali avranno un forte impatto sulla vostra giornata. Sarete sfuggenti nei confronti degli affetti più cari perché non avrete voglia di fornire determinate spiegazioni.

Forse, qualcuno potrebbe rattristarsi per il vostro atteggiamento, ma gli darete poca importanza. L'oroscopo suggerisce di dare maggiore valore ai sentimenti altrui.

Gemelli: vi renderete conto di aver bisogno di una svolta nella vostra vita. I successi ottenuti fino ad ora, infatti, non vi rendono completamente soddisfatti di voi stessi. Sarà importante fare un quadro dettagliato della situazione per poter accedere al percorso migliore per voi.

Ci vorrà una buona dose di coraggio per prendere determinate decisioni. Per fortuna, non sarete soli perché amici e partner saranno sempre pronti ad aiutarvi!

Cancro: l'impatto emotivo dell'attuale situazione vi lascerà storditi e delusi. Vorreste fare cose che, al momento, ci sono precluse. Le previsioni zodiacali del 15 dicembre consigliano di cercare delle alternative valide.

Apparentemente, vi sembrerà di non avere vie di uscita, ma la realtà sarà ben diversa. Dovrete solo sviluppare la vostra curiosità ed evitare di mettere limiti alle opportunità che potreste sfruttare.

L'oroscopo del 15/12: Leone combattivo, Scorpione nostalgico

Leone: spirito combattivo e tanta determinazione vi porteranno lontani. La paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati verrà messa in un angolo perché rischierebbe d'intralciare solo il vostro percorso. Nella relazione sentimentale, sarete comprensivi nei confronti del partner, ma inizierete a sospettare che vi racconti delle bugie, preferirete allontanarvi. Metterete al primo posto la vostra felicità.

Vergine: la situazione in famiglia subirà un brusco miglioramento.

Finalmente, vi sentirete ascoltati e compresi. Tutto vi sembrerà più chiaro e amerete trascorrere del tempo tra le mura domestiche. Il vostro ottimismo infonderà fiducia anche nel partner e dei figli. L'oroscopo consiglia di non perdere questo atteggiamento perché potrebbe portare importanti novità! Sul lavoro, non sarà ancora il momento giusto per emergere.

Bilancia: la paura nei confronti del futuro rischierà di rovinare il vostro umore. Vi sentirete in balia di un vortice di negatività. Le persone che vi saranno accanto cercheranno di aiutarvi a riprendere il controllo di voi stessi. Sarà fondamentale non allontanarvi da tutte quelle attività che, nel corso degli anni, hanno accompagnato le vostre giornate. Le passioni infatti, forniranno uno stimolo essenziale per andare avanti.

Scorpione: la visione di vecchie foto vi spingerà a fare un tuffo nel passato. Sarete fieri della vostra attuale vita, ma ci saranno delle cose che vi costringeranno a rivalutare alcune scelte effettuate. Le previsioni zodiacali consigliano di concentrarvi maggiormente sul presente. Infatti, con impegno e volontà avrete modo di apportare i cambiamenti necessari. Il raggiungimento della vostra serenità interiore costituirà un traguardo importantissimo.

Previsioni astrologiche del 15 dicembre: Sagittario disattento, Acquario affettuoso

Sagittario: farete fatica a concentrarvi sui vostri impegni quotidiani. Tenderete a saltare da un'attività all'altra e a mettere troppa carne al fuoco. Questo comportamento potrebbe infastidire il vostro partner, che preferirebbe una maggiore stabilità.

La disattenzione sperimentata, però, potrebbe avere anche degli effetti positivi perché vi spingerà a confrontarvi con nuovi interessi e nuovi obiettivi. La famiglia sarà dalla vostra parte.

Capricorno: la situazione con il partner diventerà un po' più tesa rispetto al previsto. Non metterete in discussione il sentimento romantico, ma avrete la necessità di risolvere alcune questioni. Il dialogo sarà il vostro strumento principale. Dovrete fare molta attenzione alle parole che userete perché saranno possibili eventuali fraintendimenti. Il consiglio di un amico potrebbe cambiare, in positivo, la vostra giornata.

Acquario: mostrerete facilmente il vostro affetto. Vi conquisterete l'amore degli altri e non avrete alcuna difficoltà ad interagire con estranei.

Sul posto di lavoro, al contrario, la situazione sarà più complessa. Non avrete molte energie da impiegare e farete un'accurata selezione delle mansioni da svolgere. Una persona speciale potrebbe avere in serbo una sorpresa importante per voi. La vostra felicità sarà la sua ricompensa.

Pesci: vi sembrerà di essere sulla cima di un monte e di vedere tutto dall'altro. Avrete una visione completa della vita delle altre persone, ma non riuscirete a creare un quadro generale della vostra. Sentirete la necessità di prendere maggiormente coscienza di voi, ma sarà un percorso lungo e ricco di ostacoli. L'oroscopo consiglia di provare a osservare le cose da nuovi punti di vista.