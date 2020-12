L'amore è nell'aria e busserà alla porta dei vari segni zodiacali sotto forme diverse. Armonia e affetto saranno i due elementi portanti di questa giornata. L'oroscopo di domenica 13 dicembre avrà in serbo moltissime emozioni. La loro intensità dipenderà dall'impegno e dalla serenità di ciascuno. Leone e Acquario verranno travolti dalla passione, mentre Toro e Vergine saranno più orientati verso un'affinità mentale.

Per realizzare un quadro preciso dei profili zodiacali, è necessario osservare la mappa celeste di domani, con particolare attenzione ai transiti planetari principali. Si potrà notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, fra Luna e Venere, tra Giove e Saturno, fra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone.

Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e Mercurio in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 13 dicembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 13 dicembre: sintonia amorosa per Toro, autostima per Cancro

Questa domenica vedrà al centro le emozioni. L'aspetto materiale delle cose verrà tralasciato a favore dei sentimenti. L'Ariete sarà completamente preso dalla vita domestica, mentre il Toro proverà a migliorare il feeling con il partner. I Gemelli avranno molte cose da condividere, ma temeranno di non essere capiti, a differenza del Cancro che acquisirà maggiore fiducia in se stesso.

Ariete: non avrete molta voglia di uscire, ma preferirete rimanere a casa per migliorare l'atmosfera domestica.

La presenza del partner vi sarà di grande aiuto, soprattutto dal punto di vista emotivo. Vorreste rivelargli tutti i vostri sentimenti, però, per il momento, farete fatica ad esprimerli. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non forzarvi e di concedervi il giusto tempo per raccogliere le idee.

Toro: il vostro obiettivo sarà quello di aumentare la conoscenza con il partner.

Cercherete di lavorare sulle passioni in comune per migliorare la vostra affinità mentale. Ci saranno delle novità che vi lasceranno di stucco. Non sarà facile accettare tutto, ma l'amore che nutrite verso la vostra dolce metà vi consentirà di chiudere gli occhi davanti ad alcune cose. L'oroscopo consiglia di sfruttare al massimo le vostre doti comunicative.

Gemelli: la solitudine sarà la vostra peggior nemica. Vorrete condividere le vostre cose con gli altri e praticare, insieme, le vostre attività preferite. Purtroppo, vi sentirete molto insicuri riguardo a questo perché non sarete certi che gli altri possano comprendervi fino in fondo. La cosa migliore sarà mettere al bando ansie e paure per cercare di essere voi stessi. La spontaneità, infatti, ripaga sempre.

Cancro: dopo un periodo difficile dal punto di vista emotivo, riuscirete a recuperare l'autostima. Vi sentirete più forti e le difficoltà non vi spaventeranno come in precedenza. Dedicherete questa domenica al benessere personale e al rapporto con il partner. Sarete molto chiari riguardo ai vostri desideri e non consentirete a nessuno di sminuirli.

Attenzione, però, a non avere un atteggiamento troppo brusco.

Previsioni astrologiche del 13 dicembre: Leone passionale, Bilancia creativa

Il segno del Leone verrà travolto da una passione irrefrenabile verso il partner, mentre la Vergine chiederà sensibilità e maturità al partner. La Bilancia sarà completamente concentrata sui suoi interessi creativi e condividerà con lo Scorpione il desiderio di rendere fieri gli altri.

Leone: il legame con il partner diventerà così intenso da spingervi ad avere occhi solo per lui. Non avrete tempo di pensare ai vostri interessi, agli amici, alla famiglia, perché rimarrete comodi tra le sue braccia. Parole sussurrate e dolcezze romantiche non faranno altro che aumentare la vostra attrazione. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non escludere tutto il resto dalla vostra vita, perché potreste pentirvene.

Vergine: sarete intenzionati a far funzionare il rapporto con il partner. Vorrete solo lasciarvi alle spalle vecchie discussioni e pensare a risanare il legame che prima vi univa. Cercherete, nell'altra persona, delle caratteristiche ben precise. Vorrete empatia e sensibilità, perché non sopporterete l'idea di non essere compresi ed esigerete una certa maturità riguardo alle scelte da prendere. L'oroscopo vi suggerisce di provare a essere più flessibili.

Bilancia: la creatività sarà la vostra priorità principale in questa giornata. Vi isolerete da tutti e dedicherete tempo ai vostri interessi. Cercherete di creare qualcosa di bello per Natale e, anche se il progetto non sarà proprio come quello desiderato, sarete fieri di voi stessi. A volte, un po' di tempo libero aiuta a guarire l'anima dal troppo stress.

I vostri famigliari, però, potrebbero richiedere maggiori attenzioni.

Scorpione: avrete paura di deludere le persone che vi saranno attorno. Compirete le vostre azioni in base ai desideri degli altri perché farete di tutto per renderle felici. Sarete molto sensibili alla cattiveria altrui e prenderete male determinate parole. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi solo su voi stessi perché siete gli unici che potete governare le redini della vostra vita.

Previsioni zodiacali di domani 13 dicembre: Sagittario orgoglioso, Acquario innamorato

L'orgoglio impedirà al Sagittario di esprimere i suoi sentimenti più profondi, mentre il Capricorno sarà pronto a chiedere scusa a una persona che ha ferito. Il segno dell'Acquario vivrà una giornata all'insegna dell'amore per il partner e i Pesci non vedranno l'ora di intraprendere un nuovo percorso di vita.

Sagittario: non riuscirete a mettervi in contatto con la parte più profonda di voi. Cercherete di non dare troppa confidenza agli altri, soprattutto a causa del vostro orgoglio. Purtroppo, questo atteggiamento non vi consentirà di interagire in modo sereno con il mondo circostante. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare un punto di equilibrio e di non arrendervi davanti alle difficoltà comunicative.

Capricorno: non vedrete l'ora di risanare il rapporto con una persona a voi molto cara. Purtroppo, alcune discussione hanno causano una rottura nel vostro legame. Dovrete impegnarvi molto per sistemare le cose, ma alla fine ce la farete. L'importante sarà parlare a cuore aperto e senza riserve. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere sinceri e di non fare promesse che non potrete mantenere.

Acquario: non riuscirete a trattenere i sentimenti per la persona amata. La conquisterete tramite il vostro affetto e cercherete di illuminare la sua giornata. Il suo sorriso sarà il motore che vi farà andare avanti. Dedicherete questa domenica al rispetto e alla stima reciproca. Affronterete con maturità eventuali discussioni, ma non sopporterete l'idea di lasciare questioni in sospeso. Il vostro amore verrà completamente ricambiato.

Pesci: darete un taglio con ciò che avete fatto precedentemente. Deciderete di intraprendere un nuovo percorso di vita, anche a rischio di essere criticati dagli altri. Non sarà una scelta facile, ma la riterrete la più giusta per la vostra attuale situazione. I consigli altrui potrebbero essere preziosi, ma solo se saranno privi di invidie o cattiverie.

L'oroscopo consiglia di seguire le decisioni del vostro cuore perché la felicità è solo nelle vostre mani.