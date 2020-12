L'Oroscopo del giorno 17 dicembre è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in congiunzione a Saturno in Acquario, un vero toccasana per chi avesse situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Diciamo subito che ad essere trattati approfonditamente, come di consueto, sono gli ultimi sei segni della corona zodiacale. In questo frangente pertanto andremo a valutare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: desiderosi di sapere chi, tra questi, avrà il pieno appoggio degli astri e chi invece sarà costretto a subire eventuali turbolenze negative?

Dalla posizione delle effemeridi abbiamo ricavato le previsioni di ogni singolo segno: il prossimo giovedì senz'altro Acquario, Bilancia e Sagittario avranno massimo sostegno dagli astri. Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro dello Scorpione, preventivati nelle previsioni zodiacali giovedì con la spunta del "sottotono". Andiamo a scoprire la realtà dei fatti: nel proseguo la scaletta con le stelle e gli approfondimenti relativi all'oroscopo giornaliero.

Classifica stelline 17 dicembre

Gli astri hanno già detto la loro in merito ai segni migliori e peggiori del prossimo giovedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto. Pronti a scoprire la classifica stelline interessante la giornata del 17 dicembre?

Degno di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, l'Acquario. Come anticipato in apertura, al sopracitato segno di Arie sarà di ottimo supporto l'Astrologia del giorno: curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, allora vediamo di dare una valutazione obbiettiva anche ai restanti segni, ovviamente in base alla qualità dei singoli cieli astrali.

La classifica di giovedì per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 17 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. La giornata di giovedì annuncia positivo il periodo, a tutto tondo con speranze, sogni e attese.

In linea generale, forse avrete voglia di novità, di qualcosa di interessante su cui puntare, ma non saprete spiegare neppure voi di cosa effettivamente si tratta. Si consiglia di passare un po' di tempo in allegria, magari in compagnia di amici fidati o della persona amata. Il periodo sarà determinante per ritrovare la fiducia in se stessi e negli altri. Una Luna in Acquario molto amica del segno esalterà la vostra sensibilità: creatività e intuito saranno amplificati dalla vostra innata curiosità. Sarete allegri e vi sentirete in forma: ottimo così! Single, il periodo molto positivo invita a pensare profondamente alle vostre speranze e ai vostri sogni più impellenti. Tante le conferme positive che poterebbero maturare, molte di queste affiancate anche da buone nuove.

Nel lavoro, parlando quindi di soldi, la vostra abilità nell’investire denaro sonante o, comunque, anche il solo maneggiarlo, garantirà risultati apprezzabili. Tuttavia, non rischiate inutilmente: un errore potrebbe essere fatale. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni astrali del momento, visto il periodo "sottotono", raccomandano una certa prudenza soprattutto in campo sentimentale. In amore in realtà, potrebbero essere tante quelle piccole questioni da sistemare, specialmente in seno alla coppia: di sicuro a meritare un po’ più di attenzione da parte vostra sarà giustamente il partner. Secondo l'Astrologia del giorno, in generale per evitare fastidi con chi amate converrà mostrarsi disponibili ad oltranza, evitando di intavolare argomenti pungenti che, come si sa, potrebbero nuocere al clima generale.

Chi è single intanto, vivrà al minimo questa giornata e, in serata, accuserà forse un po' di stanchezza in più del solito. A mancare sarà la voglia di uscire: dopo una giornata così, come biasimarvi. Nel lavoro intanto, i pianeti vi daranno pochissime opportunità per migliorare la vostra condizione economica. Quindi, quelle piccole opportunità non fatevele sfuggire: prima che finisca quest'anno arriveranno ottime notizie (già in viaggio per voi). Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 17 dicembre al Sagittario indica la presenza di un periodo davvero ottimo, in ogni senso. La giornata di metà settimana in oggetto sarà piacevole soprattutto in amore, grazie all'influsso positivo della Luna in Acquario. Domani e dopodomani vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare.

La vostra vitalità sarà contagiosa soprattutto in coppia, il che vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista. La fantasia e una buona immaginazione, entrambi uniti ad un sano ottimismo saranno i regali per voi da parte delle stelle: cercate di essere furbi nel saperli cogliere. Single, il cielo sarà quasi tutto dalla vostra parte, dunque datevi da fare soprattutto se avete sul piatto una relazione da portare a buon fine. Nel lavoro intanto, quasi sicuramente dovrete rivedere alcune prese di posizione o scelte consolidate, riadattandoli alle attuali esigenze. Battete sentieri nuovi oppure poco esplorati: in questo periodo il vostro "vaso di Pandora" potrebbe essere proprio questo. Voto 9.

Oroscopo giovedì 17 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. Giornata non male, valutata complessivamente come abbastanza buona, anche se messa in forse da una probabile stanchezza arretrata. In campo sentimentale, l’amore assumerà un ruolo importante. Il cielo prospetta una relazione stabile e duratura, il che potrebbe regalare tante cose belle e anche qualche piccola novità non prevista. Accogliete con gioia tutte le cose interessanti che senz'altro il periodo potrebbe dispensare e divertitevi insieme a chi avete accanto (o nel cuore). Single, si affacciano interessanti novità in questa giornata, però è consigliabile non buttarsi a capofitto nella mischia dei desideri. Per il momento, limitatevi ad osservare e prendere nota...

La persona che vorreste amare ha bisogno solamente della vostra vicinanza (per adesso). Nel lavoro infine, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali sul periodo indicano che la Luna è pronta ad approdare nel segno proprio questo giovedì, risultando in congiunzione a Saturno. Già si avvertono i primi positivi riscontri in campo sentimentale. Dunque, periodo magico per programmi romantici, convivenze ed eventualmente anche qualcosa di più duraturo. Entusiasmo soprattutto nel portare a buon fine le nuove amicizie. In generale avrete tanta voglia di svagarvi, di rendere la vostra vita più interessante e varia.

Le mille idee che avete in mente saranno un susseguirsi di azioni fatte apposta per il raggiungimento di una serie di obiettivi. Dunque, niente più ostacoli da dribblare, tutto fluirà nel migliore dei modi. Single, la curiosità vi spingerà verso nuove esperienze, liberi da condizionamenti o qualsivoglia tabù: pronti all'avventura? Consiglio: ascoltate pure i suggerimenti di un amico/a fidato/a, si riveleranno davvero preziosi per i vostri scopi affettivi, ok? Nel lavoro infine, la giornata si aprirà molto bene soprattutto perché gli Astri suggeriranno soluzioni alternative. In evidenza una novità che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro successo. Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 17 dicembre preannuncia un periodo abbastanza buono con risvolti anche belli viste le quattro stelline a corredo.

Logicamente potranno esserci dei momenti anche concitati o molto impegnativi, ma questo non deve demoralizzare le vostre speranze, ok? Valutata positivamente dall'Astrologia del momento, la vostra giornata per ciò che concerne l'amore non dovrebbe rappresentare un problema. Forse avrete il cuore in subbuglio e magari sarete anche presi anche da pensieri negativi. Tranquilli, già in serata, soprattutto per merito della persona amata, ritornerete con pensieri più che positivi. In molti scoprirete che è arrivato il momento per un nuovo grande gesto d'affetto: fate della curiosità (possibilmente reciproca) la vostra arma migliore. Nel lavoro, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno. Intanto cercate di domare la vostra impulsività.

Cercando di giocare al meglio le vostre carte arriverete lontano. Voto 8.