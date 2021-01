Il novilunio scalda i Gemelli e la Vergine con i suoi raggi caldi e seducenti. È un ottimo momento per parlare di amore e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario questa si rivela una giornata faticosa per il Cancro, per il quale sarebbe meglio evitare gli sforzi, così come le polemiche all'interno della sfera sentimentale e lavorativa. Bilancia sottotono. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 13 gennaio 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021 peer tutti i segni

Ariete: l’inizio della settimana è stato alquanto impegnativo, dunque il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di dar ascolto al proprio corpo, rallentare i ritmi e concedersi un po’ di riposo.

Toro: il novilunio riaccende la passione e protegge le relazioni di coppia. Sono 24 ore interessanti in tal senso, ideali per cercare un riavvicinamento se necessario, ma anche per dichiararsi alla persona amata. Bene il lavoro.

Gemelli: gli influssi di un novilunio seducente ed intrigante riscaldano il segno e lo invitano a concentrarsi sull’amore e la cura delle persone amate. Al contrario sarà bene agitare con cautela per quanto riguarda il fisico.

Cancro: l’oroscopo di mercoledì 13 gennaio lascia prevedere una giornata sottotono per il segno, che risente degli influssi pesanti e negativi del novilunio. In amore e in ambito lavorativo sarà meglio evitare le discussioni e le polemiche. Alti e bassi per il fisico.

Leone: il 2021 è iniziato con qualche problematica, soprattutto per quanto riguarda la sfera salutare.

Gli astri consigliano di sottoporsi ad un controllo medico e se necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici. Contrasti in amore.

Vergine: è di nuovo il momento di parlare di sentimenti. Grazie a questo novilunio romantico e seducente, la passionale si riaccende all’interno delle coppie e anche gli incontri sono favoriti. Le stelle proteggono la sfera lavorativa.

Bilancia: il consiglio delle stelle è quello di prendersi una pausa. Le giornate precedenti sono state abbastanza piene e qualcuno potrebbe accusare un forte calo fisico. Meglio stare a riposo. Cautela nei rapporti con gli altri, potreste perdere il controllo.

Scorpione: l’oroscopo del 13 gennaio 2021 lascia presagire una giornata emozionante per il segno, che potrebbe ricevere un’inaspettata ottima notizia.

Ottima la sfera professionale. L’amore c’è.

Sagittario: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi vantaggiose, soprattutto dal punto di vista economico. Qualcuno potrebbe infatti ricevere un finanziamento, un prestito o un pagamento. Bene il lavoro. Amore sottotono.

Capricorno: il novilunio segna la vostra rinascita. Siete in piena forma, energici e grintosi. In ambito lavorativo si può ottenere molto e si può osare di e lo stesso vale per il lavoro.

Acquario: le prossime ore sono da dedicare alla riflessione e all’introspezione, nelle scorse giornate potrebbero essersi attuati dei cambiamenti e qualcuno ha ancora di metabolizzare il tutto. Recupero in amore.

Pesci: stando all’oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021 le prime ore del giorno potrebbero essere alquanto frenetiche, ma già nel pomeriggio andrà meglio.

La notte poi si veste di passione e romanticismo, scaldando anche gli animi più freddi.