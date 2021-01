La seconda settimana di gennaio inizia con i caldi e passionali influssi della Luna che proteggono e favoriscono l'Ariete, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. Anche per i Gemelli è una settimana dedicata all'amore, grazie a un novilunio intrigante e sensuale. Al contrario è un momento sottotono per il Leone, che potrebbe vivere qualche momento di tensione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della nuova settimana, da lunedì 11 a domenica 17 gennaio 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 gennaio 2021 per tutti i segni

Ariete: la nuova settimana inizia con la protezione di una Luna ambiziosa e competitiva, è il momento ideale per partecipare a un concorso, candidarsi per una posizione lavorativa o avanzare una proposta. Durante il weekend i sogni di gloria lasciano spazio all'amore e alla cura della famiglia. Bene il fisico.

Toro: la settimana inizia in maniera faticosa per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Sono giornate vantaggiose per chi desidera richiedere un finanziamento o allacciare nuove collaborazioni. Lo stress accumulato potrebbe trasformarsi in fame nervosa, siate cauti a tavola. Weekend romantico.

Gemelli: a inizio settimana un novilunio romantico e seducente riscalda il segno e riporta equilibrio all'interno delle relazioni.

In ambito lavorativo le stelle favoriscono soprattutto i lavoratori dipendenti, il lavoro di squadra può portare ai risultati ambiti. Weekend di riposo.

Cancro: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate leggermente sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare lievi fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena.

Bene il lavoro, ma occorre amministrare le proprie finanze con maggior cautela. Luna sexy nel weekend.

Leone: gli influssi del novilunio potrebbero rivelarsi un po' faticosi. le prossime giornate potrebbe essere caratterizzate da nervosismo, tensioni e scontri, soprattutto in amore e in famiglia. Attenzione invece agli scontri con i vostri superiori, in ambito lavorativo e al di fuori.

Con l'avvicinarsi del weekend torna la serenità.

Vergine: il consiglio delle stelle per questa settimana è quello di amministrare nel migliore dei modi il vostro tempo, cercando a tutti i costi di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia. È un buon momento per pensare alla carriera, ideale per buttarsi in nuovi progetti e attività, ma non dimenticatevi dell'amore!

Bilancia: a inizio settimana il novilunio vi costringe a prendervi una pausa ma a partire da giovedì 14 gennaio si può recuperare. È un mese di crescita per voi, interessanti novità potrebbero arrivare sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale, non tiratevi indietro! Ottima la sfera salutare, siete energici, positivi e sani.

Scorpione: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate molto produttive per quanto riguarda il lavoro.

Gli astri proteggono l'amore. La passione è viva e anche gli incontri sono favoriti. Bene il fisico.

Sagittario: è una settimana molto vantaggiosa, soprattutto dal punto di vista pratico e lavorativo. Rimboccatevi le maniche e fatevi avanti, le stelle vi proteggono e favoriscono, anche dal punto di vista finanziario. Durante il weekend al contrario meglio staccare un po' la spina e dedicarsi alla cura dei rapporti interpersonali.

Capricorno: il novilunio segna la vostra rinascita. La settimana inizia con un buon recupero di energia e voglia di fare, è un ottimo momento per fare degli investimenti, concludere delle vendite o avanzare una proposta. Weekend romantico.

Acquario: le prime giornate di questa seconda settimana di gennaio saranno dedicate all'introspezione e alla riflessione.

Solo con l'avvicinarsi del weekend e più precisamente a partire da venerdì 15 potrete ritrovare la serenità e l'ottimismo. Nuovi progetti lavorativi. Bene l'amore.

Pesci: un incontro interessante cambia le sorti di questa settimana e riscalda il cuore. È il momento ideale per parlare d'amore, lanciarsi in una nuova relazione o riallacciare vecchi rapporti. Intuizioni vincenti nel lavoro. Cautela dal punto di vista fisico, in particolare nel weekend.