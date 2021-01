La giornata del 13 gennaio sarà influenzata da emozioni travolgenti. L'Oroscopo di domani, infatti, rivelerà entusiasmanti colpi di scena per tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Luna, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Mercurio e Giove in Acquario. Marte e Urano saranno nel segno del Toro, mentre Nettuno si troverà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021. I profili zodiacali riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 13 gennaio 2021: tanti impegni per l'Ariete, Cancro innamorato

Ariete: l'amore sarà impaziente di bussare alla vostra porta, ma voi avrete altri progetti in mente Sarete totalmente concentrati sui vostri progetti e non avrete molto tempo da dedicare agli altri. Il lavoro costituirà una priorità insostituibile, soprattutto perché vi renderete conto di essere vicini all'obiettivo. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non sottovalutare la compagnia altrui e le esigenze della persona amata.

Toro: sarete travolti dai sentimenti verso la persona amata. Non riuscirete a distogliere gli occhi da lei e la proteggerete da chiunque non abbia buone intenzioni. Il vostro obiettivo sarà quello di condurre una vita felice insieme, ma ci saranno ancora diverse questioni da risolvere.

Forse, alcuni problemi vi appariranno insormontabili, ma verrete smentiti dalla vostra capacità di adattamento. Il partner vi seguirà a ruota.

Gemelli: davanti alle difficoltà quotidiane, avrete dei tentennamenti. Non vi sentirete abbastanza forti per far fronte a tutto. Vi rifugerete in un luogo sicuro, dove sarà possibile riflettere ed agire con attenzione.

Ci saranno delle situazioni, però, che vi spingeranno a fidarvi del vostro istinto. Nessuno potrà dirvi come si evolveranno in futuro, dovrete essere voi a prendere delle decisioni consapevoli e basate sui vostri sogni.

Cancro: l'amore sarà tutto per voi. Non riuscirete a rinunciare al partner, neanche quando le discussioni diventeranno davvero pressanti.

Vi convincerete di poter risolvere tutto con serenità e collaborazione. L'oroscopo consiglia di dare modo all'altro di sfogare la sua frustrazione. Sarà inutile insistere senza una strategia precisa. Le cose, forse, prenderanno una direzione inaspettata e richiederanno una ferrea presa di posizione da parte vostra.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 13 gennaio: Leone determinato, Scorpione energico

Leone: finalmente, tutto vi sarà chiaro. Sarete certi della direzione da prendere, ma avrete paura di parlarne con la vostra famiglia. Possibili obiezioni potrebbero far vacillare la vostra sicurezza. Le previsioni zodiacali consigliano di dare ascolto solo a voi stessi. Con il tempo, gli altri saranno in grado di comprendere il perché delle vostre scelte.

Il partner sarà supportarvi in ogni aspetto di questa giornata. La sua vicinanza vi infonderà positività e calore.

Vergine: un evento imprevisto potrebbe sconvolgere i vostri piani. Impiegherete un po' per organizzarvi nuovamente, ma alla fine ce la farete. Cercherete il supporto della vostra famiglia e avrete successo. Anzi, vi renderete conto di essere circondati da persone sempre pronte ad aiutarvi. Questa scoperta vi riempirà il cuore di gioia e vi consentirà di avere fiducia nel futuro. La compagnia degli amici sarà rivelatrice, ma non in modo del tutto positivo.

Bilancia: alcuni aspetti della vostra relazione di coppia vi lasceranno spiazzati. Vorrete approfondire, ma preferirete attendere il momento giusto. Inoltre, cercherete di stare lontani da discussioni e incomprensioni.

La situazione sul posto di lavoro potrebbe diventare un po' pesante. Dovrete far fronte a moltissimi incarichi, non tutti semplicissimi. La chiave per arrivare in fondo a questa giornata sarà una buona organizzazione.

Scorpione: i vostri flussi energetici saranno pronti per affrontare qualunque tipo di sfida. Avrete molti obiettivi davanti a voi, ma quello principale costituirà nel raggiungere la felicità. Sognerete una vita serena, circondata dagli affetti più cari e dell'amore del partner. Avrete paura di non potercela fare, ma dovrete ricredervi. Sul posto di lavoro, lascerete tutti a bocca aperta. Sarete in grado di superare i vostri limiti e di dimostrare le capacità acquisite.

Previsioni astrologiche del 13 gennaio: Sagittario annoiato, Capricorno sorridente

Sagittario: sarà una giornata un po' noiosa. Dovrete sbizzarrirvi per allontanarvi dalla monotonia della routine quotidiana. Vorreste viaggiare, uscire con gli amici, trascorrere una serata al ristorate, ma non potrete fare niente di tutto ciò. Per il momento, sarete costretti a divertirvi con ciò che avrete in casa. Con un po' di fantasia, riuscirete a migliorare questo 13 gennaio. La compagnia del partner, inoltre, renderà tutto più romantico.

Capricorno: il ritorno inaspettato potrebbe regalarvi un enorme sorriso sulle labbra. La giornata inizierà con il piede giusto. Ci saranno piccoli momenti di indecisione, ma per il resto tutto andrà per il meglio. Il partner vi rivolgerà parole ricche di stima e il vostro rapporto di coppia, grazie alla collaborazione di entrambi, migliorerà notevolmente.

Forse, sarete un po' troppo severe con voi stessi. L'oroscopo consiglia di non esagerare con obblighi e doveri.

Acquario: sarà una giornata di forte ripresa. Ritroverete il controllo di voi stessi e non avrete paura di confrontarvi con le vostre emozioni. I sentimenti saranno una guida sincera e stimolante. Non vorrete sottrarvi al loro potere, perché saprete di essere sulla strada giusta. Il lavoro costituirà una piccola sfida, a causa di alcuni eventi imprevisti. L'importante sarà non farvi prendere dal panico e radunare le forze. Qualcuno di inaspettato potrebbe complimentarsi con voi.

Pesci: vi sentirete molto vicini al partner. Non sarà difficile instaurare un rapporto profondo con lui, perché le vostre capacità empatiche vi agevoleranno molto.

Sarete più carenti dal punto di vista pratico: non avrete voglia di dedicarvi a noiose questioni lavorative. Cercherete di ritagliare del tempo solo per voi stessi e per i vostri interessi. Un amico potrebbe deludervi e lasciarvi con l'amaro in bocca. Prima di interrompere qualsiasi contatto, sarà fondamentale confrontarvi con lui.