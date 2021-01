Cosa prevede l'Oroscopo per la giornata del 7 gennaio? La Luna in Scorpione porta intimità, amore e palpitazioni. C'è chi attualmente sta affrontando un periodo tempestoso, ebbene, in queste 24 ore sarà possibile uscire dal lungo tunnel del pessimismo e rivedere la luce. I nati del Cancro riceveranno una forte carica motivazionale, mentre la Bilancia sarà spigliata come non mai.

Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrali degli ultimi quattro segni meno fortunati

Ariete (12° posto) - In questo giovedì le relazioni saranno al centro dell'attenzione e tutto si potrebbe fare più intenso che mai.

Non saranno da escludersi dei momenti intimi, sia a livello mentale che fisico. Stando fermi niente può cambiare, perciò dovrete rimboccarvi le maniche se davvero siete stanchi di dire e fare sempre le stesse cose. In questo periodo cercate di eliminare quelle azioni e attività inconcludenti o poco proficue. Cercate di concentrare tutta l'attenzione su ciò che vale veramente. Prendetevi seriamente cura della vostra pelle, siete poco costanti con l'applicazione quotidiana della crema.

Toro (11° in classifica) - In questo frangente della vostra vita c'è della tempesta da affrontare, ma le stelle intravedono l'avvicinarsi del bel tempo. Niente panico dunque, dato che a breve uscirete dal tunnel. É probabile che le difficoltà vissute vi abbiano avvicinato alla famiglia e a quei valori che un tempo davate per scontati.

Rispetto a prima, adesso siete una persona nuova e migliore, ma non vedete l'ora di tornare a viaggiare e a frequentare gente.

Sagittario (10° posto) - Giornata molto affaccendata, le stelle rivelano che sarete impegnati in una certa questione che da tempo non vedete l'ora di togliervela davanti. Un forte sentimento potrebbe sopraffarvi, per cui cercate di fare attenzione alle azioni e alle parole.

In famiglia potrebbero chiedervi una mano o un favore, in ogni caso non esitate a farvi avanti. Il riso e il tempo sono due ottime medicine, per cui coltivate pensieri leggeri e positivi.

Leone (9° in classifica) - In giornata, di tanto in tanto sarà bene fare una pausa per riprendersi dalle fatiche del lavoro/studio. La prossima settimana sarà fatidica, per cui cercate di portarvi avanti sfruttando queste 24 ore, ma senza stressarvi.

Non dovrete prendere sotto gamba una certa situazione, anche all'interno della relazione di coppia ci sarà qualcosa da rivedere. Coloro che si impegnano da tempo, presto cominceranno a raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato.

Oroscopo di giovedì 7 gennaio: i quattro segni mediamente fortunati

Acquario (8° posto) - In queste 24 ore vi riscoprirete passionali e questo segnerà un punto a favore delle coppie. Coloro che sognano di andare a vivere da soli o di avviare un certo tipo di lavoro, dovranno avere più fiducia nelle loro capacità. Chi è solo, in questa giornata potrebbe farsi cogliere dalla nostalgia dei tempi andati e ripensare ad un vecchio amore, ma le minestre riscaldate non sono buone.

Capricorno (7° in classifica ) - Avrete molta fame in questo giovedì in cui vi ritroverete a sistemare la casa e i file di lavoro/studio.

Chi ha superato i 70 vorrebbe condurre una vita più appassionante, tuttavia non dovrà farsi frenare dall'età. Delle situazioni passate vi hanno fatto soffrire moltissimo, inoltre avete incontrato e perso tante persone: avete un grande bagaglio d'esperienza. Le palpitazioni non mancheranno.

Gemelli (6° posto) - L'oroscopo del 7 gennaio vi vedrà alle prese con delle faccende domestiche: dovrete togliere l'albero e gli addobbi. Con le feste completamente alle spalle, finalmente avrete più spazio d'azione. Potrete partire con quei propositi che vi siete prefissati di raggiungere ad inizio anno. Attualmente c'è un aspetto di voi che poco vi garba, ma accettatevi per quello che siete perché la perfezione si cela proprio nell'imperfezione.

Vergine (5° in classifica) - Dei messaggi potrebbero arrivare a strapparvi un sorriso e a ricordarvi che c'è tutto un mondo da vivere e da riscoprire.

Per molti mesi non avete fatto altro che stringere la cinghia e lottare contro le avversità che vi sono piovute addosso. Con i familiari, la suddetta giornata si presenterà cordiale, quindi eventuali disagi e incomprensioni verranno chiariti. Una nuova strada da percorrere vi attende, ma non fate troppo di testa vostra e fidatevi di più.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci (4° posto) - L’oroscopo della giornata apre le porte a uno splendido giovedì. Adorate i film d'amore e romantici, preferibilmente ambientati in altre epoche. Ebbene, in queste 24 ore potreste tuffarvi nella visione di produzioni tv di questo genere. Aprite gli occhi e approcciatevi a nuove abitudini. La persona del cuore potrebbe riferirvi qualcosa di malizioso, le stelle parlano di un'esplosione di intimità.

Se non ve la sentite di fare le pulizie, rinviate a venerdì e dedicatevi a tutt'altro. Un recente problema fisico o di salute, finalmente vi lascerà in pace.

Bilancia (3° in classifica ) - Le previsioni astrologiche dl 7 gennaio vi vedranno piuttosto spigliati ed espansivi, il ché potrebbe risultarvi insolito poiché siete un segno poco socievole. Tendete a non fidarvi facilmente degli altri, in passato avete preso molteplici cantonate che vi hanno portato a costruire una sorta di muraglia cinese tra voi e il mondo esterno. I legami amorosi risulteranno più compatti in queste 24 ore. Entro domenica potrebbero giungere delle nuove richieste d'amicizia per i cuori solitari.

Scorpione (2° posto) - La Luna nel vostro segno porrà l'attenzione sulle questioni di famiglia e di cuore.

Per questa giornata potrete distogliere l'attenzione dalle solite faccende e dedicarvi ai vostri cari e alla persona amata. Per i single è stato un anno davvero duro, ma delle sfide sono state superate e presto avrete modo di vivere delle avventure diverse ed anche emozionanti. La vostra serata si prospetta piacevole, dormirete sogni sereni.

Cancro (1° in classifica) - L’oroscopo dice che se c'è qualcosa a cui state aspirando, allora dovete necessariamente mettercela tutta, perché ultimamente vi state impegnando a metà. Con la Luna in un segno d'acqua, non vi mancheranno le energie e l'ispirazione inoltre, una forte motivazione potrebbe investirvi in questa giornata che vi vedrà al primo posto in classifica. Con il partner occorrerà essere più presenti.

Non trascurate la salute.