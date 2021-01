Venere in Capricorno è la protagonista delle previsioni sull'amore della settimana dall'11 al 17 gennaio. In questa transito Venere diventa seria, costruttiva, pratica e anche un po' calcolatrice. In questo periodo, quindi, pochissimo spazio sarà lasciato al romanticismo e alla voglia di sognare. I segni che più potranno beneficiare di questo transito sono sicuramente il Capricorno e subito dopo la Vergine. Andranno, invece, in crisi l'Ariete e la Bilancia, anche se per motivi diversi. In linea generale, per tutti mancheranno quella dolcezza e quella tenerezza che Venere in Capricorno, invece, davvero non sopporta.

Vediamo ora quali sono le previsioni dell'Oroscopo della settimana per i single e per le coppie.

Previsioni per l'amore: Ariete disorientato e Toro troppo geloso

Ariete - Le previsioni per voi parlano di una settimana all'insegna del lavoro, quindi poco e niente potrà accadere sul lato sentimentale. Venere in Capricorno vi porterà ad affrontare situazioni in cui vi mostrerete freddi e distaccati: un comportamento che non vi appartiene, quindi vi sentirete molto disorientati. Per quelli di voi che sono in coppia, la situazione non è tragica, ma vi capiterà di voler ritagliare qualche ora solo per voi oppure dimenticherete qualche ricorrenza. Per alcuni di voi single c'è la possibilità di conoscere qualcuno in ambito lavorativo; per altri, invece, è in arrivo una nuova conoscenza che vi intrigherà moltissimo, perché vi sembrerà irraggiungibile.

Toro - Venere in Capricorno vi è amica e lo sapete: avete lo stesso modo di concepire l'amore e cioè in modo pratico e concreto. Durante la settimana, inoltre, Venere sarà aiutata anche da un Marte nel Toro che vi porta molta energia e anche molta voglia di vivere tutto con passione. Il problema è che Marte sarà in diretto contrasto con Giove e Urano e questo rischia di mettere seriamente in crisi chi di voi è in coppia.

Per alcuni che già hanno dei problemi da risolvere con il partner potrebbero verificarsi delle rotture improvvise e per tutti quelli che sono legati da tempo c'è la possibilità che la vostra ben nota gelosia possa portare a qualche discussione. Venere vi può aiutare a vedere la situazione in modo più lucido e, magari, potrà rendere indolore il momento della rottura.

Per i Toro single, invece, c'è la possibilità che si verifichi il famoso colpo di fulmine.

Gemelli - Le previsioni sull'amore per voi parlano di una settimana di calma piatta. La freddezza sentimentale che Venere nel Capricorno porterà nell'aria per tutti davvero non vi appartiene. Voi Gemelli siete molto razionali anche in amore, ma siete anche sempre super simpatici e comunicativi, mentre Venere in Capricorno è silenziosa e riservata. Le previsioni, quindi, sono per lo più rivolte a chi di voi è in coppia e che grazie a Giove sta vivendo un momento magico e magari anche decidendo di legalizzare l'unione. I Gemelli single, invece, non hanno molte possibilità di fare delle nuove conoscenze, anche se hanno Mercurio favorevole, perché avranno più voglia di dedicare tempo alla lettura, di iniziare un corso di studi per corrispondenza o altro.

Per il Cancro le previsioni sull'amore parlano di stabilità

Cancro - La settimana per voi sarà piuttosto intensa. Avete, infatti, una serie di transiti di pianeti che vanno in opposizione: Sole, Luna e anche Venere. Questo vuol dire che potreste avere la possibilità di mettere da parte un po' della vostra famosa sensibilità e vedere la vostra situazione sentimentale in modo più distaccato, in particolare per quelli di voi che sono in coppia. Chi ha un partner fisso, infatti, avrà modo di vivere un periodo che potrebbe portare la tanto sognata stabilità nella vostra vita. Venere in Capricorno, infatti, vi spingerà a essere meno con la testa tra le nuvole e più con i piedi per terra e magari inizierete a cercare una casa per convivere o a fare altro che potrà rendere più stabile la vostra vita di coppia.

Per i Cancro single che, però, hanno già fatto una nuova conoscenza, potrebbe concretizzarsi qualcosa e magari potrà nascere una nuova coppia.

Leone - Siete tra i segni a cui Venere in Capricorno volta le spalle. Voi Leone siete sempre super entusiasti e Venere in Capricorno, fredda e silenziosa, è davvero un enigma che non riuscite a risolvere. L'influenza del pianeta, quindi, si concentrerà per voi soprattutto nel quotidiano. Se, quindi, da un lato, per qualche Leone single c'è la possibilità di una simpatia che nasce nei confronti di un collega di lavoro, per tutti gli altri c'è solo una gran voglia di dedicarsi alla cura del corpo e di prendere fiato. Se siete, invece, dei Leone già legati e in coppia da tempo, non ci sono grandi cambiamenti in vista; se, però, siete già in crisi con il partner, non è questo certo il periodo giusto per riprendere a comunicare anche dal punto di vista della passione.

Vergine - Le previsioni sull'amore per voi della Vergine sono molto buone e sicuramente la settimana sarà positiva. Venere in Capricorno e Marte in Toro vi porteranno giornate da vivere all'insegna di quelle abitudini e sicurezze che sono i vostri punti fermi, ma non mancherà, certo, neppure la passione. Venere vi stuzzicherà moltissimo e vi renderà molto fantasiosi. Per quelli di voi che sono single possono nascere dei flirt, delle amicizie amorose, sarete corteggiati e corteggerete. Per i Vergine che sono in coppia stabile, invece, può essere il momento giusto per pensare alla cicogna oppure per vivere in modo più appassionato: organizzate cene a lume di candela, fate delle sorprese al partner, fate tutto quello che vi viene in mente e che sia molto creativo e originale: sarà apprezzato da chi vi ama.

Previsioni sull'amore: la Bilancia resta ferma sulle sue posizioni

Bilancia - Le previsioni della settimana sull'amore mettono in guardia voi della Bilancia. Nonostante l'ingresso di Giove e Saturno in Acquario, per chi è in coppia alcune situazioni non si sono ancora risolte. Il transito di Venere nel Capricorno per voi sarà piuttosto duro, perché Venere è il vostro pianeta-guida e in questo momento vi spinge a guardare in faccia la realtà in modo duro e crudo. Marte in Toro in questo momento, però, non vi aiuta, vi potrebbe mancare, quindi, la spinta finale, ma Venere vi renderà molto duri e intransigenti, difficilmente cambierete opinione sul partner se siete in un periodo di crisi che dura da tempo. Per quelli di voi che sono single, il periodo non è favorevole a nuovi incontri: sarete, infatti, concentrati solo su voi stessi.

Scorpione - Il vostro cielo è super stimolato da una serie di posizioni planetarie molto interessanti. Venere vi è favorevole e vi renderà ancora più interessanti nel caso siate impegnati in un corteggiamento. Marte, dall'altro lato, però, potrebbe trasformarvi in una preda e questo non è esattamente il personaggio che vi piace interpretare. In ogni caso, gli Scorpione single sono i più favoriti e potranno davvero fare scintille. Il discorso cambia per quelli che sono in coppia stabile: Marte renderà il partner molto esigente sulla gestione del quotidiano e potreste discutere ad esempio, sulla gestione economica del periodo o altro riguardo la vita pratica. Per chi è in crisi, invece, le previsioni dicono che inizia il periodo giusto per tagliare definitivamente e per farlo senza ripensamenti.

Sagittario - Le vostre previsioni sull'amore mettono in primo piano il desiderio di vivere il rapporto con il partner in modo dinamico, però anche poco passionale. Voi Sagittario avete il dono di rendere il partner anche vostro amico, ma in questo periodo potreste esagerare. Venere, infatti, vi renderà un po' troppo distaccati, poco teneri, poco romantici. Alcuni di voi che sono ancora single hanno la possibilità di iniziare un rapporto a distanza: c'è qualcuno con cui stanno già comunicando moltissimo via chat o tramite videochiamate. Per tutti gli altri, invece, ci sono nuove conoscenze in arrivo, ma per il momento resteranno platoniche.

Capricorno - Venere si trova nel vostro segno e vi renderà molto affascinanti agli occhi di tutti. Questo transito, quindi, sarà utilissimo ai Capricorno single impegnati in una conquista, perché, grazie anche a Marte, avranno modo di concretizzare.

Per i Capricorno che sono in coppia stabile, le previsioni dicono che la settimana sarà molto positiva, ci sarà la giusta comunicazione anche dal punto di vista della passione. Il consiglio è di vivere appieno queste giornate e senza pensare troppo (almeno per qualche giorno) agli impegni lavorativi: per molti di voi questo sarà un sacrificio, ma renderete felice il vostro partner e anche voi stessi!

Acquario - Per le previsioni sull'amore per voi Acquario è utile iniziare a parlare del transito di Marte nel Toro che per voi è un po' difficile, ma se saprete utilizzarlo nella maniera giusta, potrà essere molto costruttivo. Marte, infatti, vi invita a essere meno distaccati e a mostrare quel lato romantico che pure avete e che, però, spesso tenete ben nascosto.

Dall'altro lato, Venere in Capricorno sarà favorevole a chi di voi si trova a vivere un rapporto con un partner già impegnato. Per gli Acquario single, invece, c'è la possibilità di un incontro che potrebbe, in un certo senso, sconvolgervi: potrebbe essere una persona molto istintiva, molto diretta, molto passionale, quindi avrete un bel da fare!

Pesci - Il cielo per voi si schiarisce con i nuovi transiti e le previsioni per l'amore parlando di una vostra rivincita. La settimana vede il transito di Venere nel Capricorno e di Marte nel Toro: per voi Pesci si apre un periodo di stabilità e con qualche piccola o grande soddisfazione in arrivo. Quelli di voi che sono in coppia, avranno modo di vivere il rapporto in modo molto sereno. Per i Pesci che sono alla ricerca dell'amore potrebbe capitare una nuova conoscenza nell'ambito delle amicizie e potrebbe essere qualcuno che vive in un'altra città, anche se non troppo lontano.

In linea generale, le previsioni per l'amore per voi parlano di serenità e di voglia di vivere la passione, finalmente, senza tante complicazioni!