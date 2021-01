Imprevisti, novità, confronti, rivelazioni inaspettate, l’Oroscopo del giorno mercoledì 6 gennaio si presenta ricco di vicende. Si prospetta un'Epifania con la Luna in Bilancia nel suo ultimo quarto. C'è chi dovrà metabolizzare delle situazioni, chi godrà di un cielo favorevole e chi compirà dei passi in avanti. Relativamente ad amore, salute, famiglia, lavoro, novità, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario (12° posto) - Una rivelazione inaspettata potrebbe giungere in questa giornata del 6 gennaio.

Presto dovrete tornare a lavorare o a studiare, ma non è detto poiché c'è poca chiarezza in merito. Rallentate nel caso in cui non vi sentiate sicuri di voi stessi o se avvertite troppa pressione. L'importante è procedere lentamente, ma costantemente. In amore, le coppie innamorate hanno dei progetti in cantiere, forse un viaggio all'estero o un trasloco. A proposito di traslochi, c'è qualche nativo dell'Acquario che ha da poco cambiato paese/lavoro/casa e ancora deve sistemare delle cose: prendetevela con calma perché occorre tempo per metabolizzare il cambiamento che c'è stato.

Ariete (11° in classifica) - La vita è costellata di alti e bassi, perciò non bisogna mai dare nulla per scontato ma nemmeno vivere con la guardia sempre alzata. Con la Luna in Bilancia, questa sarà la giornata migliore dell’intera settimana per trarre le somme e fare il bilancio della vostra situazione personale.

Fate tesoro degli sbagli passati e non temete eventuali confronti. Per diventare forti occorre superare tante prove e rialzarsi in piedi subito dopo una caduta. Imprevisti in agguato!

Scorpione (10° posto) - “Chi nasce afflitto muore sconsolato”, recita un proverbio che invita a non essere tristi e negativi altrimenti si finisce con il trascorrere gran parte della propria esistenza in maniera infelice.

Le cose cambiano quando si prende in pugno la situazione: rimboccatevi le maniche a partire da questo mercoledì! Se la vostra situazione economica, lavorativa, sociale o amorosa non vi soddisfa, chiedetevi come e cosa potete fare per capovolgerla e migliorare le circostanze. Le coppie sposate o conviventi da parecchi anni, dovranno aprirsi a confidenze e cercare di essere più espliciti ma non offensivi.

È importante mostrare riconoscenza e bandire la negatività.

Capricorno (9° in classifica) - Ci sarà da metabolizzare qualcosa che è avvenuto di recente in questa Epifania che promette colpi di scena e novità. Sarà meglio tenere alta la guardia e tenersi alla larga dalle situazioni poco limpide. L'amore di coppia potrebbe essere entrato in una fase d'incertezza, anche se non tutti hanno qualcosa di cui lamentarsi. In ogni caso sarà bene fare mente locale e cercare di cambiare prospettiva: mettetevi nei panni dell'altro. Ogni giorno, la famiglia richiede un costante impegno, perciò in questa giornata sarete chiamati a stare dietro ai vostri figli o ai genitori anziani. Avete mille paure, ma cercate di non lasciarvi condizionare da questi pensieri negativi.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Pesci (8° posto) - In amore può succedere di litigare o di allontanarsi, ma se non vi sentite più a vostro agio in un rapporto o se pensate che l’altro vi manchi di rispetto, allora dovete tagliare la corda. L'età è solamente un numero, non significa niente. Non è mai troppo tardi per iniziare una certa attività, per tornare a studiare o per innamorarsi. Per questo 2021 fatevi il regalo di vivere la vostra vita a vostro piacimento e non cercando di scansare i giudizi degli altri, così facendo sarete presi d'esempio: "La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso", diceva Coco Chanel.

Toro (7° in classifica) - Avete tutte le carte in regola per tentare la scalata verso il successo, che sia professionale, amoroso, sociale, ma dovete credere in voi stessi.

Dovete lavorare sulla vostra autostima, forse in passato vi hanno ferito o vi hanno fatto sentire come se non valesse nulla, comunque sia, dovete superare queste cose altrimenti rischierete di giocarvi tutta la vostra esistenza. Nel lavoro, in amore, in società cercate di essere voi stessi: lasciatevi andare e smettetela di darvi la zappa sui piedi.

Gemelli (6° posto) - Avete perso fiducia nelle stelle, infatti è probabile che abbiate avuto un periodo costellato di dubbi e insicurezze, ma già in questa settimana la maggior parte dei nati sotto il segno dei Gemelli si sta ricredendo. “Al primo colpo non cade l’albero” recita un proverbio italiano che invita a tentare più e più volte se si vuole davvero ottenere qualcosa. Forse siete dei tipi impazienti e pieni di vitalità, magari non riuscite a finire una determinata cosa che subito ne cominciate un’altra, ma in tutte le cose occorre tempo, dedizione e tenacia.

Cancro (5° in classifica) - “Anche tra le spine nascono le rose” e voi lo sapete benissimo, infatti la vita vi ha dato molto filo da torcere, ma avete imparato a rialzarvi sempre in piedi e a cavare qualcosa di buono anche nelle avversità. Siete tra i segni più forti dello zodiaco, soprattutto a livello mentale. L’empatia e la profonda sensibilità che provate non vi rendono affatto fragili e deboli, anzi è proprio il contrario! In giornata, se avrete ancora delle questioni in sospeso, cercate di chiuderle e di togliervi ogni peso di dosso. In amore, ultimamente siete un pochino lunatici e in cerca di romanticismo.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Sagittario (4° posto) - Quando vi sentite poco bene, siete soliti cercare i sintomi su internet e pensare sempre al peggio, ed è quello che potreste fare in giornata.

Di questi tempi avete vissuto tra mille incertezze e timori. Il 2021 vi tenderà una mano permettendovi di risalire, ma spetta a voi se accettarla o respingerla. In questo mercoledì l'oroscopo si esprime abbastanza favorevolmente, infatti si prospetta una giornata serena e senza crucci. Chi ha dei figli, si renderà conto di quanto stiano crescendo e di quanto sia importante cercare di starli vicino il più possibile. Chi è in cerca dell'amore vero dovrebbe cercare di dare una possibilità anche a chi, almeno all'apparenza, non sembra il suo tipo: non si sa mai.

Leone (3° in classifica) - Eccoci giunti nel cuore della settimana che si prevede interessante sotto certi fronti. L’aspetto lunare odierno potrebbe farvi sentire un po’ l’intestino o lo stomaco sottosopra, dunque siate previdenti ed evitate di consumare dolci o di eccedere con la caffeina, la teina e i cibi in generale.

Questa potrebbe rivelarsi una giornata decisiva in amore o nel lavoro, ma ovviamente dipende da voi, perché niente avviene per puro caso nella vita. Se c’è qualcuno che vi interessa o se il partner vi trascura, allora vuotate il sacco e non nascondetevi nell’ombra: tirate fuori il leone che c’è in voi.

Vergine (2° posto) - In un anno la vostra vita si è capovolta completamente, ma la storia insegna che tutto ritorna e tutto finisce. “Dopo la tempesta spunta sempre il sole”, afferma un detto intriso di speranza e che ricorda che alle disgrazie c’è una fine. Per i single è stato un periodo praticamente fiacco, ma qualcuno nel 2020 si è riconciliato con un vecchio amore o ha vissuto un’emozionante avventura. Questo 2021 sarà l’anno della ricostruzione, ma se resterete a piangervi addosso purtroppo la vostra situazione personale resterà immutata.

Anche questa giornata andrà sfruttata per compiere un passo in avanti.

Bilancia (1° in classifica) - Con un cielo così favorevole non dovreste avere difficoltà a tenere il passo con i vostri impegni. Le famiglie con bambini piccoli a carico, saranno in attesa della Befana e dei dolcetti, ma sarà meglio cercare di mangiarli in un altro momento in quanto sarà elevato il rischio di stare poco bene a livello digestivo. Prendete la vita così come viene, è inutile cercare di andare controcorrente o di imitare gli altri. Ogni persona è diversa, perciò non è detto che quello che va bene a uno possa andare bene a tutti gli altri. Cercate il vostro percorso e smettetela di rimandare sempre a domani.