Cosa prevedono gli astri per l'Oroscopo dell'11 gennaio? A livello astrale ci sarà il transito della Luna, la quale lascerà la casa del Sagittario ed entrerà nel Capricorno. Tale aspetto non favorirà i nati del Cancro e del Pesci, mentre i Toro potrebbero avere a che fare con delle novità. L'Ariete potrebbe partire all'attacco in questo lunedì promettente. Scopriamo dettagliatamente le previsioni di questa giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Sagittario (12° posto) - La Luna lascerà la vostra casa verso l'ora di pranzo, perciò potreste sentirvi confusi e spossati.

Potreste sentirvi poco in forma, per cui cercate di non strapazzare il corpo e non pretendete troppo dalla mente. Sarà piuttosto facile eccedere con la caffeina o la teina. In serata sarete molto provati e non vedrete l'ora di andare a dormire.

Acquario (11° in classifica) - Mercurio e Giove nel vostro domicilio, assieme a Saturno, invitano a liberarsi da ciò che vi limita. Da sempre lottate contro dei sentimenti contrastanti, infatti se da un lato volete la libertà, dall'altro pretendete ordine e disciplina. Cercate di andarci piano in queste 24 ore che potrebbero mettervi di fronte ad una certa situazione spinosa. In famiglia sarà alto il rischio di contrarre litigi. Le coppie sposate risultano in fase calante.

Pesci (10° posto) - La Luna in Capricorno potrebbe farvi sentire appesantiti e svogliati.

Sarà un lunedì sottotono e con poca voglia di agire. Prendete queste 24 ore così come verranno e non remate controcorrente altrimenti rischierete soltanto di peggiorare la situazione. Cercate di fare il meno possibile e attendete pazientemente che passi la mareggiata. Problemi d'amore in vista.

Cancro (9° in classifica) - In questi giorni non ve ne sta andando bene una e forse vi sentite anche un pochino sottotono e scarichi di energie.

Fino a che il Sole sarà in Capricorno, dovete cercare di non essere troppo duri con voi stessi se qualcosa dovesse andare in fumo. Anche questa di lunedì si prospetta una giornata così così, ma dal 21 gennaio risalirete la china e non vi fermerà proprio nessuno. Le stelle annunciano che questo sarà un anno dinamico e pieno di gratificazioni.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Bilancia (8° posto) - Forse in questo lunedì potreste ritrovarvi nel bel mezzo di una situazione spinosa. Dovrete prendere posizione il prima possibile, cercate di non farvi mettere all’angolo da nessuno. Sarà un lunedì interessante per iniziare una cura, una dieta o per fare dell’attività ginnica. Occhio al caffè, il nervosismo sarà elevato. Le stelle dicono che ultimamente c’è una questione che sembra vi stia per sfuggire di mano. Vi fate sempre in quattro per gli altri, è giunto il tempo di essere ricambiati.

Gemelli (7° in classifica) - Spesso non vi sentite compresi; inoltre, l’età che avanza potrebbe incutervi un po’ di timore poiché non sapere cosa vi aspetta vi spaventa. La settimana che affronterete inizierà senza troppi problemi, ma tutto dipenderà dalla vostra capacità di tenere a freno ogni dubbio e preoccupazione.

Potreste ritrovarvi a fare i conti con qualche fastidio stagionale o psicosomatico: quando la mente non sta bene, purtroppo a pagarne le conseguenze è il corpo.

Scorpione (6° posto) - Questa potrebbe rivelarsi una giornata interessante, ma dipenderà tutto dal vostro modo di comportarvi. C'è una persona che vi sta molto a cuore, forse un'amicizia lontana o un parente che non vedete da molto tempo; comunque sia, cercate di rimettervi in contatto e di ristabilire la connessione. L'amore, per alcuni nati dello Scorpione, sembra procedere in direzioni opposte perciò è importante parlarne chiaramente con il partner.

Leone (5° in classifica) - Nei prossimi mesi arriveranno sblocchi e novità importanti, intanto dovete solamente continuare a cautelarvi.

Il 2020 ha portato una serie di definitivi cambiamenti, destinati a rimanere nel tempo. Questo sarà un lunedì di rientri e ritorni; comincerete a sentirvi più liberi e meno schiacciati dalle paure. Si prospetta un’ottima giornata per prendere un caffè fuori casa o per scambiare quattro chiacchiere con un collega o un conoscente. Ciò che da tempo era stato sospeso, entro marzo verrà sbloccato.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete (4° posto) - Tante volte, in passato, la sorte vi è stata avversa ma ciò non vi ha spinto a gettare la spugna. Magari, davanti ad una brutta batosta, vi siete chiesti perché sia capitata proprio a voi una cosa del genere, ma poi avete preso in pugno la situazione andando avanti. Il vostro è un segno forte e carismatico, in questa giornata potreste sentirvi più sicuri di voi stessi e compiere un azzardo in più.

Se darete retta al vostro istinto, presto vi toglierete una bella soddisfazione.

Vergine (3° in classifica) - Giornata di rientri e novità. Curate il vostro look e partite all’attacco. Cercate di sfruttare il più possibile queste 24 ore, specie se siete in cerca di un lavoro o di clienti. Qualcuno potrà contare sul ritrovato spazio personale. Forse in questo periodo siete un po’ a corto di denaro, ma niente panico perché le previsioni astrologiche risultano promettenti e favoriscono la ripresa economica. L’amore è un giardino e come tale va curato e concimato, ma dovete essere più costanti.

Capricorno (2° posto) - La mattinata partirà con tanta buona volontà da parte vostra, ma sarà a partire dal primo pomeriggio che vi sentirete più performanti che mai.

La Luna, alle ore 13.30, entrerà nella vostra casa congiungendosi al Sole e donandovi tutte le risposte e le forze che cercate. Sarà la giornata migliore per intraprendere un nuovo progetto o per incominciare un'attività. Favorite le diete e tutti quei propositi che avete intenzione di realizzare durante questo lunghissimo 2021. L'amore di coppia tornerà a viaggiare nella stessa direzione ed anche per i single potrebbero spuntare degli inviti o degli incontri.

Toro (1° in classifica) - In giornata, eventuali incertezze potranno essere chiarite. Nei giorni scorsi vi siete sentiti come se fosse sull’orlo di un precipizio, magari vi siete sentiti tirati in due direzioni contrapposte. Non è semplice fare i conti con le responsabilità quando si vorrebbe più spazio per i propri interessi.

“Prima il dovere e poi il piacere”, ma in queste 24 ore avrete modo di concentrarvi maggiormente su voi stessi. Potrebbero arrivare delle novità e non saranno da escludersi dei buoni approcci amorosi e sentimentali.