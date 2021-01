L'Oroscopo di domani, domenica 10 gennaio, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico avremo a che fare con la Luna in Sagittario. Dunque si prospetta una domenica particolare per alcuni segni zodiacali che avranno a che fare con una sensazione di agitazione e spossatezza, come nel caso dello Scorpione e del Capricorno. Novità in dirittura d'arrivo per i Leone mentre al Toro dovrebbe andare tutto bene, ma scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri e relativa classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine (12° posto) - Perdere la pazienza sarà piuttosto facile in questa domenica in cui le vostre aspettative rischieranno di naufragare come il Titanic.

Coloro che vivono ancora con la famiglia d’origine, sognano di iniziare a muovere i primi passi da soli, ma sembra esserci qualche blocco. L’economia non è certamente delle migliori, state cercando di risparmiare in vista del futuro, si può dire che avete un progetto ma forse non avete messo in conto tutti i pro e i contro.

Scorpione (11° in classifica) - Sarete spossati e soprattutto provati, forse per colpa della settimana che si è rivelata stressante. Siete reduci da un periodo che vi ha messo a dura prova a livello sentimentale o economico, forse ci sono state fin troppe spese. Cercate di prendervela con comodo ed evitate di arrabbiarvi per ogni minuscola sciocchezza.

Pesci (10° posto) - Sarete molto assonnati e faticherete a restare concentrati.

Coloro che hanno sempre procrastinato, rimandando di giorno in giorno un compito o una certa attività fondamentale, trascorreranno una domenica tutt'altro che tranquilla. Onde evitare di ridurvi all'ultimo secondo, cercate di mettere nero su bianco tutti gli impegni della settimana e non sovraccaricatevi di faccende. Prendetevi cura dei vostri capelli: un impacco a base di oli o una bella maschera vi rigenererà la chioma.

Capricorno (9° in classifica) - Quando eravate più giovani, dicembre e gennaio erano tra i vostri mesi preferiti dell'anno poiché pieni di eventi. Ultimamente, però, qualcosa sembra essere cambiato. In questa domenica avrete solamente voglia di starvene per conto vostro e di dormire il più possibile. Coloro che da lunedì torneranno a lavorare o a studiare, finiranno per fare i conti con una forte emozione contrastante.

Cucinate il vostro piatto preferito e cercate di rilassarvi.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Gennaio è iniziato con il freno a mano tirato, infatti avete dovuto affrontare delle tempeste interiori ed esteriori. Qualcosa sta per cambiare o forse un cambiamento è già avvenuto in questi giorni. La situazione sentimentale necessita di una presa di posizione da parte vostra, interrogate il vostro cuore e la vostra anima. “Chi ha tempo non aspetti tempo” dice il detto che vi calzerà a pennello a partire da questa domenica.

Cancro (7° in classifica) - In questo periodo siete in cerca di calma e tranquillità. Le vostre certezze sono state minate da una serie di dubbi che sono spuntati alcuni giorni fa: tempo al tempo e ne verrete a capo.

Non permettete ai ritmi moderni di schiacciarvi con il loro peso. Continuate a seguire la vostra strada e non temete di sbagliare perché è proprio così che si imparano tante cose. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre in questa domenica per dedicarvi ai vostri affetti e a voi stessi.

Gemelli (6° posto) - Le cose attorno a voi continuano a cambiare e questo potrebbe lasciarvi infastiditi. Tuttavia cercate di stare al passo e di evolvervi. Avere dei progetti e delle ambizioni è molto importante: i sogni sono la benzina della vita. I single dovrebbero dedicarsi a se stessi e mettere in stand-by la ricerca dell’anima gemella. Se avrete del tempo in queste 24 ore, rimettete in ordine la casa e concedetevi una coccola estetica, è molto importante prendersi cura del proprio corpo.

Toro (5° in classifica) - Buona domenica, le vostre energie saranno elevate e vi aiuteranno ad affrontare al meglio la giornata. Le stelle intravedono un certo incontro, non saranno da escludersi dei ritorni di fiamma. I single, che hanno vissuto una storia d’amore travolgente, finiranno per rivangare quella persona che dentro di loro non hanno mai scordato. Per quanto riguarda le coppie, un po’ di noia sembra essersi posata all’interno della relazione: escogitate qualcosa di romantico.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia (4° posto) - La settimana volerà via in buona maniera, tutto sarà tranquillo e sereno come il mare d'estate. Non accollatevi ulteriori impegni, non è necessario avere per forza ogni singolo minuto occupato.

Cercate di difendere i vostri spazi e di dedicarvi anche al dolce far nulla. L'amore della famiglia non manca, ma in questa domenica i sentimenti potranno risultare più compatti che mai. La seguente settimana sarà un po' turbolenta, perciò giocate d'anticipo e cercate di prevenire ogni possibile imprevisto.

Acquario (3° in classifica) - Siete un segno di grande intelletto e non vi fate mai sottomettere dagli eventi. In questa domenica potreste sentirvi molto efficienti e produttivi, il che comporterà delle piacevoli conseguenze. Sarà possibile compiere dei grandi passi in avanti! In amore, le coppie fresche saranno in cerca di una stabilità che potrebbe arrivare anche in queste 24 ore, la cosa importante sarà comunicare bene. Avrete modo di rilassarvi davanti ad una bella trasmissione televisiva e di riprendervi dagli sforzi effettuati nei giorni addietro.

Leone (2° in classifica) - Buone stelle in queste 24 ore che chiuderanno una settimana piena di vicissitudini e vi porteranno una novità. Entro breve tempo sarete al centro di una certa dinamica, almeno questo è quanto vedono gli astri sul vostro futuro. Siate più focalizzati sul presente e cercate di mettercela tutta per tenere il passo, ma senza stressarvi. Eliminate quegli impegni poco necessari o che potete delegare a qualcun altro: avrete bisogno di meditare e di fare delle belle passeggiate nel verde.

Sagittario (1° in classifica) - Luna stabile nel vostro campo donerà una maggiore sicurezza, anche economica e sentimentale. Il 2020 vi ha lasciato profondamente turbati, per cui una volta passato gennaio tornerete a risalire la china. State valutando qualcosa, forse un incarico o una proposta di lavoro imperdibile.

Cercate di fare piazza pulita del superfluo, in questo frangete avete bisogno di più spazio e meno imposizioni. Coloro che si ritroveranno ad uscire di casa, potrebbero fare un certo incontro.